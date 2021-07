Palojen odotetaan kiihtyvän Kanadassa entisestään lähipäivien aikana.

Kanadassa maan länsiosaan on julistettu hätätila alueella roihuavien maastopalojen vuoksi.

Hätätila julistettiin Brittiläisen Kolumbian provinssiin, jossa kuumuuden ja tuulten pelätään kiihdyttävän paloja lähipäivinä entisestään, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Hätätilan myötä viranomaiset voivat esimerkiksi järjestää laajoja evakuointeja. Tiistaina noin 5 700 ihmistä oli saanut provinssissa evakuointimääräyksen. Noin 32 000:lle oli puolestaan annettu varoitus mahdollisesta evakuoinnista, kertoo AFP.

Massiiviset maastopalot ovat vaurioittaneet sekä Kanadan että Yhdysvaltojen länsiosia viime viikkoina. Palot saivat alkunsa kesäkuussa poikkeuksellisen kuuman lämpöaallon seurauksena.

Yhdysvaltain Oregonissa Bootlegiksi nimetty maastopalo on jatkunut jo kaksi viikkoa ja johtanut massiivisiin evakuointeihin. Se on isoin maastopalo, mitä Yhdysvalloissa on koettu tänä vuonna, kertoo muun muassa The New York Times.