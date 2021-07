Barrackin väitetään käyttäneen ystävyyttään Trumpin kanssa hyväkseen vaikuttaakseen tämän ulkopolitiikkaan Emiraateille edullisilla tavoilla.

Avustajana entiselle Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille toiminut Tom Barrack pidätettiin ja häntä syytettiin laittomasta ulkomaisesta lobbauksesta tiistaina, kertovat esimerkiksi yhdysvaltalaismediat CNN ja NBC.

Nyt 74-vuotias Barrack oli Trumpin vuoden 2017 virkaanastujais­komitean puheenjohtaja. Nyt häntä syytetään Arabiemiraattien etujen ajamisesta toimessaan. Syytteiden mukaan hän vaikutti laittomasti kampanjan ja hallinnon ulkopoliittisiin linjauksiin Arabiemiraattien hyväksi, kertoo Yhdysvaltain oikeusministeriö.

Barrackin lisäksi syytettynä on kaksi muuta henkilöä ”toimimisesta ja yrityksestä toimia [Arabiemiraattien] agentteina” vuosina 2016-2018. Yksi syytetyistä on Emiraattien kansalainen. Yhdysvalloissa toisen valtion etuja ajavan henkilön tulee rekisteröityä ”ulkomaiseksi agentiksi” oikeusministeriössä. Sen jättämättä tekeminen on rikos.

Barrackia syytetään lisäksi oikeuden estämisestä ja useiden virheellisten lausuntojen antamisesta liittovaltion lainvalvonta­viranomaisille.

Oikeusministeriön mukaan Barrack toimi Arabiemiraattien ohjauksesta tarkoituksenaan vaikuttaa presidentinvaali­kampanjan ja hallinnon ulkopolitiikkaan.

Barrackin, joka on Trumpin pitkäaikainen ystävä, väitetään käyttäneen ystävyyttä hyväkseen sisällyttääkseen presidentinvaali­ehdokkaana olleen Trumpin energiateollisuutta koskevaan puheeseen maininnan Persianlahden liittolaisten kanssa toimimisen tärkeydestä.

Lisäksi väitetään, että Barrack olisi keskustellut emiraattiviranomaisten kanssa Trumpin tekemistä nimityksistä ja että hän olisi estänyt suunnitellun Lähi-idän huippukokouksen, joka ei olisi ollut Arabiemiraateille suosiollinen.

Syyttäjien mukaan Barrack antoi Emiirikunnille ”arkaluonteista, ei-julkista tietoa” hallinnosta, esimerkiksi johtavien Yhdysvaltain virkamiesten asemasta koskien Qatarin kauppasaartoa.

Barrackin sanotaan myös toimineen yhteistyössä saudijohtajien kanssa.

Barrackin tiedottaja on kertonut hänen kiistävän syytteet.

Syyttäjien mukaan todistusaineistoa on kuitenkin runsaasti: tuhansia sähköposteja, tekstiviestejä, lentotietoja, sosiaalisen median ja Icloudin tallenteita, kuvia sekä videoita.