Korona­pandemia pahenee Euroopassa – Grafiikat näyttävät, kuinka Suomen tartunta­tilanne on luisunut Ruotsia ja Viroa huonommaksi

Suomen ilmaantuvuus­luku on suurempi kuin Saksan ja Ruotsin, mutta pienempi kuin esimerkiksi Tanskan ja Ranskan.

Uusien koronavirus­tartuntojen määrä on lähtenyt kesän aikana kasvuun sekä Suomessa että laajemmin Euroopassa.

Keskiviikkona Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti, että Suomessa on todettu 453 uutta tartuntaa. Suomen ilmaantuvuusluku, eli tartuntojen määrä 14 vuorokauden aikana 100 000 asukasta kohti, oli keskiviikkona 70,3. Sekä tapausmäärät että ilmaantuvuusluku nousevat Suomessa.

Mutta miltä Suomen tilanne näyttää, kun sitä vertaa muuhun Eurooppaan?

Suomea ja Eurooppaa vertailevasta grafiikasta voi huomata, että Suomen tilanne on elänyt hyvin samanlaisena kuin Euroopassa yleensä. Tartuntamäärät ovat vain olleet pienempiä.

Ruotsia, Norjaa, Tanskaa ja Suomea vertaillessa Suomen ilmaantuvuusluku on toiseksi korkein. Tanskassa ilmaantuvuusluku oli tiistaina selkeästi muita maita suurempi, 202,3.

Norjassa vastaava luku oli tiistaina 44,6 ja Ruotsissa 35,1. Suomessa ilmaantuvuusluku oli tiistaina 63.

Kesän aikana koronavirustilanne on Ruotsissa parantunut huomattavasti. Heinäkuun aikana sekä tartuntojen määrät että ilmaantuvuusluku ovat olleet ensi kertaa Ruotsissa pienemmät kuin Suomessa sitten pandemian alun.

Euroopan suurista maista esimerkiksi Saksalla menee tällä hetkellä paremmin kuin Suomella. Ilmaantuvuusluku oli tiistaina Saksassa 18,2, mikä on huomattavasti pienempi kuin Suomen tiistain luku 63.

Ranskan koronavirustilanne taas on huonompi on kuin Saksalla ja Suomella. Ranskan ilmaantuvuusluku oli tiistaina 152. Tiistaina Ranskassa todettiin lähes 10 000 uutta tartuntaa. Viimeisen kahden viikon vertailujaksolla tartuntojen määrä on ollut kiivaassa nousussa.

Maanantaina rajoitusten vapautumista juhlineessa Britanniassa ilmaantuvuusluku on ylittänyt viime päivinä 800 rajan. Tiistaina Britanniassa todettiin 46 558 uutta koronavirustartuntaa.

Myös Baltian maissa tilanne on parempi kuin Suomessa. Latviassa ilmaantuvuusluku oli tiistaina 28,6, Liettuassa 53,2 ja Virossa 25,4.