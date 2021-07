Venäjä on pidättänyt laajaa korruptio­rinkiä epäillysti johtaneen liikenne­poliisin – Video näyttää poliisi­everstin kullan­värillä silatun palatsi­kodin

Etelä-Venäjällä Stavropolissa on pidätetty kymmeniä liikenne­poliiseja, joiden epäillään kuuluvan korkea-arvoisen liikennepoliisin johtamaan rikollisliigaan.

Venäjä ilmoitti tiistaina pidättäneensä Stavropolissa Etelä-Venäjällä korkea-arvoisen liikennepoliisin ja kymmeniä hänen alaisiaan, joiden epäillään kiristäneen autoilijoilta vuosikausia muhkeita lahjuksia.

Asiasta kertovat uutistoimisto Reuters ja venäläismediat.

Venäjän tutkintakomitea julkaisi videon prameasta, sisustukseltaan tsaarinaikaista palatsia muistuttavasta rakennuksesta, jonka se sanoo kuuluvan rikollisliigaa johtaneelle poliisieverstille Aleksei Safonoville. Lisäksi se on julkaissut kuvamateriaalia hänen hallussaan olleista setelipinoista.

Safonov on toiminut valtiollisen liikenneturvallisuuden tarkastusviraston johtajana Stavropolissa. Kullanvärein silatun koristeellisen kartanon lisäksi hän omistaa useita ulkomaalaista merkkiä olevia autoja, kertoo Kommersant-lehti.

Safonovin epäillään ottaneen vastaan lahjuksia 19 miljoonan ruplan (lähes 220 000 euroa) arvosta yli kahdeksan vuoden aikana. Häntä vastaan on nostettu rikossyyte, josta voidaan tuomita enimmillään 15 vuotta vankeutta.

Venäjän sisäministeriön, tutkintakomitean, turvallisuuspalvelu FSB:n ja kansalliskaartin näyttävässä erikoisoperaatiossa pidätettiin tiistaina kaikkiaan yli 35 viranomaista korruptiosta epäiltynä. Epäiltyjen joukossa on venäläismedian mukaan johtoa Stavropolin liikenneturvallisuuden tarkastusvirastosta sekä kymmeniä liikennepoliiseja.

Tutkintakomitean mukaan poliisit olivat vuosien ajan muun muassa rahastaneet viljaa kuljettaneita rahtiautoilijoita luvista, joilla he ovat voineet kiertää alueen hallinnollisia lakeja esimerkiksi ylittäessään liikennepoliisin tarkastuspisteitä.

Poliisi teki tapauksen vuoksi ratsioita 80 kiinteistöön, joista se on takavarikoinut muun muassa suuria summia käteistä ja kalliita autoja.

Venäjällä vallanpitäjien korruptionvastainen taistelu on usein näytösluontoista. Venäjällä on säädetty kuluneen vuosikymmenen aikana lukuisia lakeja, joilla yritetään kitkeä korruptiota sekä valtion että alueiden tasolla. Lakien yhteiskunnallinen vaikutus on jäänyt jokseenkin ohueksi.

Pietarin valtionyliopiston muutama vuosi sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan tieliikennepoliisia pidetään yhtenä Venäjän korruptoituneimmista tahoista.

Venäjä oli korruptiota tarkkailevan Transparency International -järjestön korruptioindeksissä viime vuonna sijalla 129. Listauksessa on mukana 179 maata. Suomi on tilastossa vähiten korruptoituneiden maiden kärkipäässä kolmantena.