Tiedossa ei ole kuinka monta listalla olevaa johtajaa, jos yhtäkään, on joutunut varsinaisen vakoilun kohteeksi.

Kuningas, kolme presidenttiä ja kymmenen pääministeriä.

Ainakin sen verran johtajia on löytynyt listalta, jolla olevat henkilöt ovat saattaneet altistua vakoilulle.

Viime viikolla uutisoitiin useiden poliitikkojen, ihmisoikeus­aktivistien, toimittajien ja asianajajien ympäri maailmaa voineen joutua vakoilun kohteiksi israelilaisen NSO Groupin Pegasus-hakkerointi­ohjelman avulla. Vakoilua suorittivat valtiot.

Pariisilaisella Forbidden Stories-järjestöllä ja Amnesty Internationalilla on hallussaan yli 50 000 numeron lista henkilöistä, joiden puhelin oli voinut altistua Pegasuksen hakkeroinnille. Ne kävivät listan läpi yhdessä 17 kansainvälisen uutissivuston kanssa ja ilmoittivat jo aiemmin, että kertoisivat listalta löytyvien valtionpäämiesten ja muiden johtajien henkilöllisyyksiä myöhemmin.

Lue lisää: Laaja selvitys: Ainakin kymmenen maan hallitukset ovat saattaneet vakoilla poliitikkoja, aktivisteja ja toimittajia israelilaisen NSO Groupin hakkerointi­ohjelmalla

Uutissivustoista yksi, The Washington Post, kertoi tiistaina, että nykyisistä valtionpäämiehistä listalta löytyi Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Irakin presidentti Barham Salih, Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa sekä Marokon kuningas Muhammad VI. Lisäksi listalla oli kolme istuvaa pääministeriä: Pakistanin Imran Khan, Egyptin Mostafa Madbouly sekä Marokon Saad-Eddine El Othmani – ja useita entisiä pääministereitä esimerkiksi Belgiasta, Ugandasta ja Libanonista.

Yhteensä hallinnon edustajia ja virkamiehiä oli listalla 34:stä eri maasta yli 600, minkä lisäksi listalta löytyi heidän lähipiiriään.

Marokon kuningas Muhammed VI (vas.) ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron Élysée-palatsissa Pariisissa 10. huhtikuuta 2018.

Lue lisää: Ranskan presidentti Macron mahdollisesti Pegasus-vakoilun kohteena

Macron vaati keskiviikkona selvitystä vakoilutapauksiin, kertoi maan pääministeri Jean Castex Ranskan TF1-televisiokanavalla uutistoimisto Reutersin mukaan.

Macronin lisäksi listalta löytyi viidentoista muun Ranskan hallituksen edustajan numerot, jotka ovat voineet joutua hakkeroinnin kohteiksi, kertoo France24-uutissivusto. Yksi heistä on Ranskan entinen pääministeri Édouard Philippe.

Ranskan entinen pääministeri Édouard Philippe vuonna 2020.

Ranska on ilmoittanut aloittavansa poliisitutkinnan hyökkäyksistä, joiden takana se uskoo olevan marokkolaisia tiedustelupalveluja.

Le Monden ja Washington Postin mukaan marokkolaiset viranomaiset ovat kieltäneet olleensa NSO:n asiakkaita ja niinikään käyttäneensä Pegasusta. NSO kieltää Macronin olleen kohteena.

Vaikka kyseisten johtajien nimet löytyivät ”Pegasus-listalta” ei se automaattisesti tarkoita, että he olisivat joutuneet vakoilun kohteeksi. The Washington Postin mukaan kukaan johtajista ei luovuttanut puhelimiaan tutkittavaksi lehdelle tai muille listaa peranneille mediaorganisaatioille.

NSO Group on kieltänyt listan edes sisältävän mahdollisia vakoilukohteita.

The Washington Postille yhtiön pääjohtaja, Shalev Hulio, kuitenkin kertoi NSO:n aikovan tutkia syytökset.

”Uskon, että meidän täytyy tutkia jokainen syytös. Jos tutkimme jokaisen syytöksen, voi paljastua, että osa niistä on totta. Ja jos paljastuu, että se on totta, ryhdymme raskaisiin toimiin”, sanoi Hulio.

Selvityksissä on käynyt ilmi, että monen hakkeroidun henkilön puhelinnumero oli lisätty listalle vain sekunteja tai minuutteja ennen kuin he joutuivat hyökkäyksen kohteeksi. Amnestyn turvallisuuslaboratorio (Security Lab) analysoi 67 listalta löytynyttä älypuhelinta, ja niistä 37 oli joutunut vähintään vakoiluyrityksen kohteeksi.

France24:n haastattelema professori William Lawrence American Universitystä sanoi olevansa yllättynyt siitä, että Pegasuksen kohteina oli valtionpäämiehiä –erityisesti ohjelmaa väitetysti käyttäneiden valtioiden omia johtajia.

”Samassa listassa, jossa olivat Macron ja pääministeri (Philippe), oli myös Marokon kuningas ja marokkolainen pääministeri. Emme tiedä, olivatko myös marokkolaiset johtajat marokkolaisen tiedustelun kohteena.”

Listan saaneen Amnesty Internationalin pääsihteeri Agnes Callamard sanoi tiedotteessa, että on jo kauan tiedetty aktivistien ja toimittajien olevan alttiita vakoiluyrityksille. Se, että 14 valtionpäämiestä tai muuta johtajaa oli vakoilun kohteena oli kuitenkin Callamardin mukaan ennenkuulumatonta.

”[Sen] tulisi karmia maailmanjohtajien selkäpiitä”, sanoi Callamard. ”On selvää, että edes henkilöt korkeimmissa valta-asemissa eivät voi paeta NSO:n vakoiluohjelmien kynsistä.”

Pakistanin informaatioministeri Farrukh Habib yhdisti Pegasuksen maanpaossa olevaan entiseen pääministeriin Nawaz Sharifiin. Habib syytti Sharifia siitä, että tämä olisi kalastellut Pegasuksen ja Intian pääministerin Narendra Modin avulla tietoja Imran Khanista, Pakistanin nykyisestä pääministeristä. Asiasta kertoi Pakistanin suurin englanninkielinen sanomalehti Dawn.

Khan oli yksi johtajista, joiden numero löytyi listalta. Ei ole kuitenkaan tiedossa, oliko hän vakoilun kohde.

Sharif pidätettiin ja tuomittiin vuonna 2018 Panaman paperit -korruptiovyyhtiin liittyvistä syytteistä. Myös vaaleja, joissa Khan nousi pääministeriksi, varjostivat väkivaltaisuudet.

Pakistanin pääministeri Imran Khan Kabulissa, Afganistanissa 19. marraskuuta 2020.

Narendra Modia syytettiin myös kotimaassaan Pegasuksen hyödyntämisestä vakoilutarkoituksissa.

Al Jazeeran mukaan Intian oppositiopuolue on syyttänyt Modia ”maanpetoksesta” ja kansallisen turvallisuuden vaarantamisesta Pegasukseen liittyen. Maan suurimman oppositiopuolueen, Intian kongressipuolueen, entisen johtajan Rahul Ganhdin numero löytyi niinikään Pegasuksen listalta.

The Washington Postin ja The Times of Indian mukaan Intia on kieltänyt osallisuutensa vakoiluun.

Numerot esiintyivät listoilla ryhminä. Khanin numero ilmestyi yhdessä useiden intialaisten numeroiden kanssa.

Macronin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan, entisen Belgian pääministerin, Charles Michelin numerot taas esiintyivät samassa ryhmässä pääosin marokkolaisten, kuten kuningas Muhammed VI:n, ja algerialaisten numeroiden kanssa.

Etelä-Afrikan Ramaphosa taas löytyi listalta ruandalaisten numeroiden seasta, ja Irakin Salih arabiemiraattilaisten.