Iskut erityisesti kouluihin ovat yleistyneet viime kuukausien aikana. Useimmiten sieppausten takana on raha.

Sata siepattua naista ja lasta on vapautettu Nigeriassa, kertoo Luoteis-Nigerian viranomainen uutistoimisto Reutersin ja Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan.

Naiset ja lapset siepattiin kylästään 8. kesäkuuta Zamfaran osavaltiossa Luoteis-Nigeriassa. Neljä ihmistä kuoli hyökkäyksessä.

Zamfaran osavaltio tiedotti, että ihmiset vapautettiin ilman lunnaiden maksua. Tarkempia yksityiskohtia osavaltio ei jakanut.

Sieppausten taustalla ovat usein lunnasrahat, joita vaativat erilaiset rikollisjengit ja terroristijärjestö Boko Haramin alahaarat.

BBC:n mukaan ainakin yli tuhat ihmistä on siepattu Nigeriassa joulukuun jälkeen. Suurin osa heistä on vapautettu, mediatietojen mukaan lunnaiden maksun jälkeen, mutta osa heistä on tapettu.

Iskut erityisesti kouluihin ovat yleistyneet viime kuukausien aikana. HS uutisoi kesäkuussa, että Luoteis-Nigerian Kebbin osavaltion kouluun oli isketty, ja iskun jäljiltä oppilaita ja opiskelijoita oli kadoksissa. Heinäkuun alussa HS uutisoi, että noin 140 lukioikäistä opiskelijaa oli kadoksissa niin ikään Luoteis-Nigeriassa, tällä kertaa Kadunan osavaltiossa, aseistettujen miesten hyökättyä kouluun.

Maaliskuussa 30 opiskelijaa siepattiin yliopistosta Kadunasta. Isku oli siihen mennessä jo neljäs tänä vuonna. Huhtikuussa 23 opiskelijaa siepattiin Greenfieldin yliopistosta Kadunasta. Heistä viisi tapettiin.

Yleisesti ottaen erilaisten aseistettujen ryhmien määrä on kasvanut Luoteis-Nigeriassa, arvioivat Reutersin haastattelemat asiantuntijat.

Nigerian pohjoisosat ovat kärsineet jo pitkään muun muassa terroristijärjestö Boko Haramin vaikutusvallan kasvusta. Kenties kansainvälisesti eniten huomiota saanut kouluhyökkäys tapahtui vuonna 2014, kun Boko Haram sieppasi 276 16–18-vuotiasta koulutyttöä. Tuolloin muun muassa Yhdysvallat tarjosi maalle apua tyttöjen vapauttamiseksi.

Viimeisimpien sieppausten syynä on Reutersin haastattelemien asiantuntijoiden mukaan todennäköisesti puhtaasti raha. Nigerian suurimmassa kaupungissa Lagosissa sijaitsevan konsulttiyrityksen mukaan siepattuja on ollut tänä vuonna reippaasti yli tuhat, ainakin 2 371. Heistä on pyydetty lunnaita yhteensä kymmenen miljardia nairaa eli noin 21 miljoonaa euroa.

Sieppauksista ja lunnasvaatimuksista on tullut eräänlainen ansaintamalli monelle ryhmälle erityisesti Nigerian pohjoisosissa, jossa Boko Haramin toiminta on heikentänyt yleistä turvallisuustilannetta ja jossa valtion turvallisuusjoukkoja on vähän. Aseiden ostaminen on yhtä helppoa kuin leivän ostaminen kaupasta, tiivisti entinen sieppaaja The Wall Street Journalille maaliskuussa.