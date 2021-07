Professori Emily Öhman on yksi harvoista, jotka ovat päässeet muuttamaan Japaniin keskellä pandemiaa, jonka alkuvaiheissa maahan ei huolittu edes oleskelu­luvan haltijoita.

Ei yleisöä, ei juhlintaa, ei kontaktia paikallisen väestön kanssa.

Sen sijaan luvassa on karanteeneja, koronavirus­testejä ja lukemattomia sääntöjä, joiden rikkominen voi johtaa jopa kisoista erottamiseen.

Vallitsevasta pandemiasta ja japanilaisten laajasta vastustuksesta huolimatta Tokion olympialaisten avajaisia vietettiin eilen perjantaina.

Miten historiallisen erikoiset olympialaiset näkyvät Tokion katukuvassa?

Emily Öhman

”Eivät ne juuri näy. Bussien kyljissä saattaa olla viime kesältä jääneitä Tokio 2020 -mainoksia”, kertoo suurkaupunkiin keväällä muuttanut digitaalisten ihmistieteiden professori Emily Öhman.

Hänen mukaansa paikalliset eivät juurikaan puhu kisoista.

”Paitsi sanoessaan, etteivät he halua niitä.”

Olympialaisiin liittyvät järjestelyt ovat hallinneet otsikoita laajasti Japanissa koronavirus­pandemian alusta alkaen.

Sekä järjestäjät että Japanin päättäjät ovat vakuutelleet, että kisat ja maahantulo toteutetaan terveys­turvallisesti.

Kisoihin liittyvää väkeä saapuu Japaniin noin 90 000 ihmisen verran, maailman joka kolkasta.

Tulijoiden virta on ollut tällä viikolla suurimmillaan, ja ruuhkien välttämiseksi osa japanilaisista lentoyhtiöistä ei huoli kyytiinsä muita kuin urheilijoita ja kilpailuiden järjestämiseen tarvittavaa henkilökuntaa.

Olympialaisten lisäksi monet ovat pandemian aikana pyrkineet Japaniin työn, perheen tai opintojen perässä.

Se on ollut tilanteesta riippuen jopa äärimmäisen vaikeaa, sillä Japanin maahantulo­rajoitukset kuuluvat maailman tiukimpiin.

Emily Öhman on yksi harvoista, jotka ovat onnistuneet muuttamaan Japaniin pandemian aikana. Viime joulukuussa hän sai tietää saavansa apulais­professorin paikan Wasedan yliopistosta. Työsopimuksen oli tarkoitus alkaa huhtikuussa.

Koronavirus­pandemia rysähti Japaniin useimpien muiden maiden tapaan keväällä 2020. Japani sulki rajansa lähes kaikelta ulkomailta tulevalta liikenteeltä. Olympialaisia siirrettiin vastahakoisesti vuodella, ja kaikkien viisumien myöntäminen lakkautettiin.

Käytännössä rajojen sulkeminen tarkoitti, että Japaniin pääsivät vain syntyperäiset Japanin kansalaiset. Tuhannet Japanissa oleskelu­luvalla asuvat jäivät loukkuun ulkomaille, jos he sattuivat olemaan rajojen sulkemisen hetkellä jossain muualla kuin Japanissa.

Elokuussa 2020 Japani löysäsi maahantulon rajoituksia niin, että osa oleskeluluvan haltijoista pääsi palaamaan maahan.

Pandemian aikana Japanin rajatilanne on muuttunut lukemattomia kertoja ja usein ilman ennakko­varoitusta.

Ohjeet maahantuloon ovat olleet niin tulkinnan­varaisia, että eri maissa toimivat Japanin suurlähetystöt ovat käsittäneet ne eri tavalla.

”Tuntui, että on ihan tuurista kiinni, mistä maasta viisumia voi hakea. Osittain kyse on varmaan japanilaisen byrokratian luonteesta. Toisaalta saattaa olla, että tulkinnan­varaisuuden tarkoitus on ollut pitää rajat visusti kiinni mutta silti sallia hieman joustoa”, Öhman sanoo.

Epäselvyyksiä on ollut siinä, mitkä ryhmät ovat oikeutettuja viisumiin. Lähtökohtaisesti maahantulo on kielletty, mutta muutamat poikkeusryhmät, kuten kansalaisten aviopuolisot ja tietyt yhteiskunnan toimivuuden kannalta tärkeät työntekijät, ovat voineet ajoittain hakea viisumia.

Vaihto-opiskelijoiden maahanpääsy on ollut mahdollista käytännössä vain hetken aikaa syksyllä 2020.

Sukulaisten tai seurustelu­kumppanin luokse pääseminen on ollut mahdotonta käytännössä koko koronaviruspandemian ajan.

Öhman kertoo, että tärkein ja luotettavin tietolähde pandemian aikana on ollut Facebookissa vapaaehtois­voimin toimiva ryhmä Return to Japan Support Group. Yli 20 000 ihmisen ryhmässä Japaniin pyrkivät työntekijät, puolisot ja opiskelijat ovat jakaneet tietoa maahantulosta toisilleen.

Ryhmässä on yhteisvoimin tarkasteltu maahantulo­sääntöjä, jotka on ripoteltu sokkeloa muistuttavalle nettisivulle vaikeaselkoisella englannilla.

”Ryhmässä oli paljon ihmisiä, jotka osasivat tulkita näitä ohjeita ja jotka ovat olleet suoraan yhteydessä Japanin ulkoministeriöön ja eri maiden konsulaatteihin”, Öhman sanoo.

Japanin rajoilla ollaan erittäin tarkkoja esimerkiksi siitä, miten koronatesti­todistus on täytetty. Rasti väärässä ruudussa tai huolimattomasti kirjoitettu testausaika on estänyt maahantulon jopa Japanin omilta kansalaisilta.

Viime tammikuussa kaikkien viisumien hakeminen keskeytettiin jälleen kuin seinään, kun koronaviruksen muunnokset levisivät maailmalla. Tällöin edes Japanin kansalaisten puolisot eivät voineet hakea viisumia.

Samaan aikaan Öhman oli puolisonsa ja kahden pienen lapsensa kanssa valmistautumassa muuttoon, mutta epävarmuus viisumien saapumisesta ja rajojen aukeamisesta painoivat takaraivossa.

”Eniten pelotti, että itse saan viisumin, mutta puolisoni ja lapseni eivät. Onhan se absurdia, että jouduin kirjallisesti perustelemaan, miksi en voi olla erossa yksivuotiaasta lapsestani.”

“Toisaalta ymmärrän myös Japanin kannan tässä. Luulen, että moni Suomessakin olisi kaivannut vastaavanlaisia toimia rajoille.”

Kuukaudet vierivät, ja viimeiset viikot ennen arvioitua lähtöä perhe vietti kalustamattomassa asunnossa.

Lopulta eräänä huhtikuisena perjantaina Öhman sai tiedon hyväksytyistä viisumeista.

Emily Öhman lensi lähes tyhjässä koneessa Japaniin kahden pienen lapsensa ja miehensä kanssa.

Tilanteen epävakaus ja alati muuttuvat säädökset pakottivat toimimaan nopeasti.

”Anelin suurlähetystöstä, että voisimme tulla hakemaan viisumit samana päivänä. Saimme sinne viimeisen ajan, ja samalla taksissa varasimme lennot sunnuntaille sekä koronatestit koko porukalle.”

Lääkärin allekirjoittamat koronavirustestit maksoivat perheelle yhteensä 1 400 euroa.

Lopulta perhe pääsi matkaan. Lentokoneessa oli yhteensä 11 ihmistä.

Ensimmäiset neljä päivää perhe vietti karanteeni­hotellissa huoneessa, josta ei saanut poistua. Ruokaa toimitettiin ovelle kolme kertaa päivässä.

”Kokemus oli mukavampi kuin oletin. Saimme yli kymmenelle matka­laukullemme erillisen huoneen. Lapset viettivät kylpyammeessa kahdesta kolmeen tuntia päivässä”, Öhman kertoo.

Karanteenihotellin kylmä ruoka-annos.

Kuljetukset lentokentältä karanteenihotelliin järjestettiin muovilla vuoratulla linja-autolla.

Hotellikaranteenin päätteeksi otettiin koronavirustestit. Sen jälkeen perhe lähetettiin viettämään loput kahden viikon karanteenista heidän itse valitsemaansa majoitukseen.

Nyt Öhman asuu Tokiossa ja opettaa koodaamista sekä teoreettisia kursseja, joilla pohditaan muun muassa tekoälyn etiikkaa ja haittoja.

Tällä hetkellä Tokion prefektuurissa on voimassa niin sanottu hätätila. Hätätila kuulostaa dramaattiselta, mutta käytännössä se vaikuttaa lähinnä ravintoloiden anniskelu- ja aukioloaikoihin. Kokoontumis­rajoitus on 5 000 henkilöä.

Öhman on havaitsevinaan monissa paikallisissa tympääntymistä tilanteeseen, vaikka rajoitukset ovat Japanin sisällä olleet paljon lievempiä kuin esimerkiksi Suomessa.

Nykyinen hätätila on jo neljäs. Keväällä 2020 ensimmäisen hätätilan aikana liikenteen solmukohtien väkimäärät tippuivat tuntuvasti, mutta nykyisellä hätätilalla ei juuri ole ollut vaikutusta ihmismassojen liikkeisiin.

On mahdollista, että kansalaiset ovat kokeneet toistuvat hätätilat ja olympialaisten järjestämisen ristiriitaiseksi yhdistelmäksi.

”Jää nähtäväksi, miten olympialaiset koronatilanteeseen vaikuttavat”, Öhman sanoo.