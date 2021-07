Etujärjestöt toivovat, että esimerkiksi lihateollisuuden ja vähittäiskaupan työntekijät voisivat tietyin edellytyksin poiketa tartuntajäljitys­sovelluksen vaatimasta 10 päivän karanteenista.

Britanniassa koronavirukseen liittyvät poissaolot töistä uhkaavat romuttaa ruuan tuotantoketjun, sanoi maan lihateollisuuden järjestö keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

Erityisesti huolena ovat tartuntojen jäljitykseen käytettävän sovelluksen hälytykset, joiden myötä käyttäjää pyydetään jäämään karanteeniin 10 päiväksi.

”Kuulemme joiltain jäseniltämme, että sovellus on ’pingannut’ 5–10 prosenttia heidän työvoimastaan ja pyytänyt jäämään karanteeniin”, Britannian lihankäsittelijöiden järjestön (BMPA) toimitusjohtaja Nick Allen kuvaili tilannetta uutistoimisto Reutersin mukaan.

Lihateollisuus ei ole ainoa, joka on huolissaan tartunnanjäljitys­sovelluksen hälytyksistä.

Maanantaina Englannin autotehtaat, supermarketit ja pubit varoittivat hallitusta siitä, että sovellus haittaa pandemiasta elpymistä ja vie tuotantoketjut romahduksen partaalle.

Toiveena on, että työntekijät voisivat tietyin edellytyksin poiketa sovelluksen vaatimasta karanteenista.

Sovelluksen hälytykset eli ”pingaukset” ovat myös haitanneet maan kouluja ja terveydenhuoltoa, Reuters kertoo.

Niin kutsutun ”pingdemian” myötä keskiviikkona arviolta noin 1,7 miljoonaa brittiä oli karanteenissa, Bloomberg kertoo. Eristyksistä johtuvan työvoimapulan vuoksi kauppojen hyllyillä on tyhjää, ja osa liikkeistä on joutunut pysymään suljettuna.

”Vähittäiskaupan työntekijöiden ja toimittajien, joilla on ollut tärkeä rooli koko pandemian ajan, olisi sallittava työskennellä edellyttäen, että he ovat saaneet kaksi rokoteannosta tai heillä on negatiivinen koronatesti”, brittiläisen vähittäiskaupan liiton elintarvikkeisiin ja kestävyyteen erikoistunut johtaja Andrew Opie sanoi Reutersille.

”Näin varmistetaan, ettei ruuan ja tavaroiden tuotanto häiriinny.”

”Pingdemian” taustalla ovat koronaviruksen deltamuunnos, nousevat tartuntamäärät sekä ihmisten lisääntynyt liikkuminen. Englanti purki rajoituksiaan maanantaina varoituksista huolimatta.

Britannian tartuntamäärät ovat lisääntyneet kesäkuun alusta lähtien. Tartuntoja on tällä hetkellä saman verran kuin alkuvuodesta.

Britannian hallitus on luvannut kriittisessä asemassa oleville työntekijöille, kuten terveydenhuollon ja kuljetuksen henkilöstölle, poikkeuksia eristyksestä mutta ei suunnittele laajempia muutoksia.

Pääministeri Boris Johnson korosti Bloombergin mukaan eristyksen olevan tärkeä työkalu pandemian selätyksessä. Johnson on myös itse eristyksissä oltuaan kontaktissa koronatartunnan saaneeseen terveysministeri Sajid Javidiin.

Pääministerin oli tosin aluksi tarkoitus osallistua kokeiluun, jossa eristys korvattaisiin päivittäisillä testeillä. Voimakkaan arvostelun vuoksi Johnson päätyi kuitenkin karanteeniin.