Prinsessa käyttämän numeron löytyminen Pegasus-listalta herättää lisäkysymyksiä tämän pakoyrityksen epäonnistumisesta.

Prinsessa Latifa Al Maktoum on yksi Pegasus-vakoiluohjelman mahdollisista kohteista.

Prinsessa Latifan käytössä olleen puhelinnumeron kerrotaan löytyneen numerolistalta, jota on tarkasteltu Pegasus-vakoiluohjelmaan liittyvässä tutkimuksessa. Tämä tarkoittaa, että prinsessa on mahdollisesti ollut vakoilun kohteena. Asiasta uutisoi muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Latifa on Arabiemiraateissa sijaitsevan Dubain hallitsijan, sheikki Muhammad bin Rashid al-Maktumin tytär. Prinsessa yritti vuonna 2018 paeta Arabiemiraateista alistavaksi kuvailemaansa perhettä. Paossa häntä avusti hänen suomalainen ystävänsä Tiina Jauhiainen. Pako päättyi Intian valtamerelle ja epäonnistui.

Brittilehti Guardian kirjoittaa, että puhelinnumerolistalta oli löytynyt myös prinsessan lähipiirin numeroita. Lehden mukaan prinsessa oli pakomatkalla käyttänyt puhelintaan. Prinsessa ja Jauhiainen olivat Guardianin mukaan uskoneet, että yhteydet olivat turvallisia pakojahdin satelliittiyhteyden kautta. Jahdin seurantalaite oli poissa päältä ja kyydissä olevilla oli uudet puhelimet ja uudet sim-kortit.

Tuoreimmat löydöt herättävät kysymyksiä siitä, miten mahdollinen vakoilu on vaikuttanut pakomatkaan. Guardian kirjoittaa, että asiaa on mahdotonta varmistaa ilman puhelimien teknistä tutkintaa.

Pakoyrityksen jälkeen prinsessa Latifasta on saatu vain vähän tietoja. Tänä vuonna sosiaalisessa mediassa on julkaistu kuvia, joissa prinsessa on esimerkiksi matkustanut Espanjan Madridiin. Kuvan aitoutta ei voitu varmistaa. Myöhemmin hän viestitti asianajajiensa välityksessä, että nykyisin hän voi matkustaa.

Useiden medioiden sunnuntaina julkaisema selvitys paljasti, että Pegasus-ohjelmaa epäillään käytetyn muun muassa toimittajien, aktivistien, yritysjohtajien ja poliitikkojen vakoiluun kymmenissä maissa. Ohjelmaa olivat uutisoinnin mukaan hyödyntäneet useat valtiolliset toimijat.

Selvityksessä tutkittiin medioille vuodettua yli 50 000 puhelinnumeron listaa. Numeroiden uskotaan kuuluvan ihmisille, jotka ovat päätyneet israelilaisen NSO Groupin asiakkaiden kiinnostuksen kohteeksi. Tiedossa ei ole, kuinka montaa listalta löytyvää numeroa oli todellisuudessa tarkkailtu, mutta monista tutkituista laitteista löytyi jälkiä Pegasus-ohjelmasta. NSO on kiistänyt väärinkäytökset. Yhtiö ja sen haittaohjelma ovat olleet ennenkin esillä julkisuudessa.