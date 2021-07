Kiinan tulvissa Henanin maakunnassa on kuollut ainakin 33 – armeija räjäytti padon

Pelastustyöt jatkuvat torstaina ja uhriluvun odotetaan kasvavan.

Kiinan Henanin maakunnassa tuhoa aiheuttaneissa tulvissa on kuollut ainakin 33 ihmistä, kertoo uutistoimisto AFP. Tulvat aiheutuivat runsaista sateista Kiinan keskiosissa sijaitsevassa 94:n miljoonan asukkaan Henanissa.

Keskiviikkoon mennessä yli 200 000 ihmistä oli joutunut jättämään kotinsa tulvien vuoksi. Maakunnan pääkaupungin Zhenghoun 12 miljoonasta asukkaasta tulvat ovat suoraan vaikuttaneet arviolta 1,2 miljoonan elämään, kertoo brittilehti The Guardian.

Erityisen kovin tulvat runtelivatkin Zhengzhouta, jossa päiväkohtainen sademäärä nousi korkeimmaksi 65 vuoteen. Tiistaina sadetta kertyi yli 200 millimetriä tunnissa ja vain kolmessa tunnissa sademäärä ylitti sen, mitä kaupungissa tavallisesti sataa vuodessa.

Kadut tulvivat pahoin Kiinan Zhengzhoussa tiistaina.

Erityisen pahoin Zhengzhoussa tulvi metro, jossa vesi nousi paikoin lähes matkustajien kaulaan saakka. AFP:n mukaan yli kymmenen ihmistä kuoli ennen kuin heidät ehdittiin pelastaa vaunuista.

The Guardianin mukaan metrojen evakuointi on aiheuttanut paljon keskustelua Kiinassa. Sen nopeutta ja ajankohtaa on arvosteltu, ja asemien väitettiin olevan jo evakuoituja, vaikka kuvat ihmisistä ja ruumiista asemilla levisivät verkossa.

Myös ihmisten kodit ovat kärsineet, ja liikenne rautateillä ja maanteillä suljettiin. Kiinalaisen Caixin-lehden mukaan noin 10 000 ihmistä kuljettaneet junat olivat jumissa pahimmillaan jopa 40 tuntia.

AFP:n mukaan tiistaina lapsia oli jumissa päiväkodeissa sateen vuoksi, ja myös sairaalat olivat tulvineet.

Tiistaina Kiinan armeija räjäytti Luoyangissa lähellä Zhengzhouta padon vapauttaakseen veden, kertoo The Guardian. Paikallisten viranomaisten mukaan pato räjäytettiin, koska se oli kertyneen veden mukaan romahtamisvaarassa.

Kiinalaisessa Wechatissa kuitenkin levisi artikkeli, joka on myöhemmin poistettu ”sääntöjen rikkomisen” vuoksi, jossa kyseenalaistettiin Luoyangissa tehty padon räjäytys. The Guardianin mukaan artikkelissa pohdittiin padon räjäyttämisen vaikutusta katastrofiin.

Keltaisenjoen varrella sijaitseva Zhengzhou saa osansa tulvista säännöllisesti, mutta patojen rakentaminen, kaupunkien levittäytyminen ja ilmastonmuutos ovat pahentaneet tulvien vaikutusta. AFP:n mukaan Kiinan valtionmedia on kuitenkin kiistänyt, että padoilla olisi mitään tekemistä Henanin tulvien kanssa.

Kiinan Kansallisen Meteorologikeskuksen päämeteorologi Chen Tao kertoi, että myös taifuuni In-Fa, joka tällä hetkellä liikkuu Japanin yllä, vaikutti Henanin rankkasateisiin. Hänen mukaansa ”suuri määrä vesihöyryä meren yltä” kerääntyi Henanin päälle.

CNN:n mukaan In-Fa saattaa suoraan uhata Kiinaa ensi viikolla. Taiwan News on varoittanut kovista taifuuniin liittyvistä sateista tänään.

Sateet jatkuvat Heinanin alueella vielä torstaina.

Anyangin kaupunki, joka sijaitsee vajaa 200 kilometriä Zhegzhousta koilliseen, määräsi koulut suljettavaksi ja kehotti työntekijöitä pysymään kotonaan torstaina rankkasateiden vuoksi.