Kirjoissa kerrotaan lapsille ja nuorille Hongkongin demokratiaa puolustavasta liikkeestä.

Viisi ihmistä pidätettiin Hongkongissa kansankiihotuksesta demokratia-aktivistiliikettä kuvaavan lastenkirjan vuoksi, kertoo The Guardian. Kirjassa demokratian puolustajat kuvataan lampaina, jotka puolustavat kyläänsä sen ulkopuolella vaanivilta susilta.

Pidätykset teki poliisin kansallisen turvallisuuden yksikkö, joka on pyrkinyt tukahduttamaan demokratiaa puolustavan liikkeen toimintaa Hongkongissa. Poliisi väitti, että kirja lietsoi ”erityisesti nuorten ja lasten vihaa Hongkongin hallintoa ja oikeuslaitosta kohtaan ja yllytti väkivaltaan ja laittomiin toimiin”.

Uutistoimisto AFP:n mukaan pidätetyistä kolme oli naisia ja kaksi miehiä. He olivat iältään 25–28-vuotiaita ja kuuluivat Hongkongin puheterapeuttien yleiseen liittoon.

Liitto on viime kuukausina julkaissut kolme kuvitettua e-kirjaa, joiden tarkoitus on selittää demokratia-aktivistien toimintaa lapsille. Liiton varoja jäädytettiin viime vuonna 160 000 Hongkongin dollarin (noin 17 445 euron) arvosta.

Kirjoista ensimmäinen, Guardians of Sheep Village (suom. Lammaskylän suojelijat) kuvasi vuoden 2019 mielenosoituksia.

Trilogian täydentävät teokset Janitors of Sheep Village (Lammaskylän talonmiehet), jossa kylän talonmiehet menevät lakkoon, jotta sotkevat sudet lähtisivät ja The 12 Braves of Sheep Village (Lammaskylän 12 rohkeaa), jossa lampaiden täytyy paeta susia veneellä.

Kirjan toinen osa viittaa koronapandemian alussa tapahtuneeseen Hongkongin terveydenhuollon työntekijöiden lakkoon, jonka tavoitteena oli saada suljettua raja manner-Kiinan kanssa. Kolmas osa viittaa 12 hongkongilaiseen, jotka yrittivät paeta viime vuonna Taiwaniin pikaveneellä.

Kansankiihotuslainsäädäntö on peräisin Hongkongin siirtomaa-ajoilta, eikä sitä ennen viime vuotta ollut käytetty sitten vuoden 1997, jolloin Britannia luovutti Hongkongin Kiinalle.

Sen enimmäisrangaistus ensikertalaisille on kaksi vuotta vankeutta.

