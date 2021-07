Jim Jordan on kiistänyt Joe Bidenin vaalivoiton joulukuusta lähtien, Jim Banks ilmoitti etukäteen johdattavansa tutkimukset harhapoluille.

Yhdysvaltain kongressin edustajainhuoneen puhemies, demokraattiedustaja Nancy Pelosi jätti keskiviikkona hyväksymättä kaksi republikaanien ehdottamista viidestä erityisvaliokunnan jäsenestä. 13-jäsenisen valiokunnan on määrä ryhtyä tutkimaan tammikuun 6. päivän mellakkaa, jossa ex-presidentti Donald Trumpin kannattajat onnistuivat tunkeutumaan kongressirakennukseen Capitol-kukkulalla Washingtonissa.

Demokraatit ehdottivat alun perin molempien pääpuolueiden yhteiskomitean perustamista tapauksen selvittämiseksi juurta jaksain. Mallina pidettiin yhteiskomiteaa, joka laati aikoinaan maineikkaan raportin vuoden 2001 terrori-iskuista Yhdysvalloissa. Ehdotus kaatui kuitenkin toukokuussa senaatin republikaanien vastustukseen.

Alahuone päätti oman erityisvaliokunnan perustamisesta kesäkuussa 35 republikaaniedustajan yhdyttyä demokraattien rintamaan tapahtumien selvittämiseksi. Edustajainhuoneen republikaanien ryhmänjohtaja Kevin McCarthy valitsi tiistaina joukostaan viisi jäsentä valiokuntaan, mutta Pelosi tekee lopullisen nimityksen eli hänellä on veto-oikeus republikaanien valintoihin.

Pelosin torjumat jäsenet ovat Ohion edustaja Jim Jordan ja Indianan Jim Banks. Puhemies perusteli päätöstään ”demokraattien laajalla tyytymättömyydellä näiden jäsenten toimiin ja kannanottoihin”, kertoo The New York Times.

Edustajainhuoneen puhemies, demokraatti Nancy Pelosi.

Jordanin ehdokkuus herätti tyrmistystä tuoreeltaan, sillä hän on vannoutunut ex-presidentti Donald Trumpin vilppiväitteiden kannattaja, joka on kiistänyt demokraattipresidentti Joe Bidenin vaalivoiton joulukuusta lähtien.

”Ei, ei millään, ei millään, ei millään”, Jordan vastasi joulukuussa uutiskanava CNN:n kysymykseen, pitäisikö Trumpin luovuttaa, kun Bidenin vaalivoitto on virallisesti vahvistettu.

”Meidän on yritettävä selvittää tarkalleen, mitä oikein on tapahtunut”, Jordan jatkoi.

Trumpin sinnikkäimmät kannattajat ja tammikuun 6. päivän mielenosoittajat uskoivat hänen perusteettomat väitteensä demokraattien järjestämästä laajasta vaalipetoksesta.

Jordan on kääntänyt tammikuun tapahtumat demokraattien syyksi myöhemminkin.

”Mielestäni on tärkeää osoittaa, että demokraatit loivat tämän ilmapiirin tekemällä mellakoinnista, ryöstelystä ja anarkiasta normaalia”, Jordan kommentoi tällä viikolla The New York Timesin mukaan. Edustaja viittasi poliisiväkivaltaa vastustaneisiin Black Lives Matter -mielenosoituksiin.

Republikaaniedustaja Jim Banks puolestaan tyrmäsi koko valiokunnan uskottavuuden heti kun sai tietää valinnastaan valiokunnan jäseneksi.

”Pitäkää mielessänne, että Nancy Pelosi keksi tämän valiokunnan vain mustamaalatakseen konservatiiveja ja perustellakseen vasemmiston autoritaarista ohjelmaa”, Banks kirjoitti verkkosivuillaan.

”En salli, että tästä valiokunnasta tehdään foorumi miljoonien amerikkalaisten tuomitsemiseksi heidän poliittisten arvojensa vuoksi.”

Tiukan linjan republikaanit ovat vaatineet puoluetovereitaan jättäytymään kokonaan pois valiokunnan työskentelystä.

Republikaanien ryhmänjohtaja McCarthy uhkasi keskiviikkona, että hänen puolueensa boikotoi valiokunnan työtä ja tekee omat selvityksensä faktoista. Hänen mielestään Pelosi on syyllistynyt ”vallan räikeään väärinkäyttöön”, uutistoimisto AFP kertoi.