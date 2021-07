Saaren eteläosaa vaivaava kuivuus on pahin neljäänkymmeneen vuoteen, ja 1,14 miljoonan ihmisen ruoansaannin arvioidaan olevan epävarmaa.

YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto (UN OCHA) on ilmaissut huolensa Madagaskarin tilanteesta. Sen jakamassa kuvassa lapset kyntävät peltoa Maroalomaintyn yhteisössä toukokuussa.

Intian valtamerellä Madagaskarissa on käsillä vakava nälänhätä. Saarivaltion eteläosaa koettelevat pahin kuivuus vuosikymmeniin.

Maailman ruokaohjelma WFP:n mukaan noin 1,14 miljoonan ruokaturva on uhattuna, ja noin 400 000 ihmistä uhkaa nälänhätä.

Syynä on ensimmäistä kertaa vain ilmastonmuutos, toteavat kriisistä kirjoittaneet Time, Washington Post ja uutistoimisto AFP.

Pelkkä ilmastonmuutos nälänhädän aiheuttajana on poikkeuksellista.

Nykyaikana ruokaturvaa horjuttavat useimmiten levottomuudet tai poliittiset päätökset. Näin on esimerkiksi sisäisten konfliktien riivaamassa Etiopian Tigrayssa tai pandemian ohella myös ulkomaalaisvaikutteita torjuvassa, YK:n sanktioiden alle asetetussa Pohjois-Koreassa.

Madagaskarissa on pahin kuivuus sitten vuoden 1981 ja lisääntyneet pyörre- ja hiekkamyrskyt on yhdistetty muuttuvaan ilmastoon. Sadekausi on tuonut keskiarvoa vähemmän vettä jo viiden vuoden ajan.

Ensimmäinen ilmastonmuutoksen aiheuttama nälänhätä tuskin jää viimeiseksi.

”Se, mitä nyt nähdään eteläisellä Madagaskarilla on vain jäävuoren huippu. Voimme odottaa vastaavaa Angolassa ja Pohjois-Mosambikissa”, WFP:n eteläisen Afrikan alueellinen johtaja Lola Castro sanoo Washington Postille.

Castron mukaan vastaavia tapahtumia tullaan ensin näkemään pieninä keskittyminä ja sitten laajemmin. Hän toteaa Washington Postille, että ongelmaa ei saa aliarvioida, eikä myöskään vastuuta.

”Nämä ihmiset eivät osallistuneet ilmastonmuutoksen kiihdyttämiseen”, Castro sanoo Etelä-Madagaskarin asukkaisiin viitaten.

Time-lehdelle kommentoinut 350.org-ilmastojärjestön Afrikan vastaava Landry Ninteretse muistuttaa myös, että kriisit Afrikassa tulevat näkymään myös muualla.

”Tämä ei tule vaikuttamaan vain Afrikkaan, vaan myös Eurooppaan, Aasiaan ja Amerikkaan, kun ihmiset etsivät turvallisempia paikkoja elää”, Ninteretse sanoi Timelle.

