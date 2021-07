Jos sopimus hyväksytään osavaltioissa, ne alkavat saada yhtiöiltä rahaa vieroitushoitoihin ja riippuvuuksien ehkäisyyn.

Yhdysvaltojen yhä pahenevaa opioidikriisiä koskevat tuhannet oikeudenkäynnit saattavat pian tulla päätökseen: Opioidilääke Oxycontinista tunnettu lääkeyhtiö Johnson & Johnson ja kolme lääkkeiden jakeluyhtiötä ovat päässeet Yhdysvalloissa alustavaan sopimukseen osavaltioiden lakimiesten kanssa.

Lakimiehet esittelivät keskiviikkona kompromissin, jossa lääkeyhtiöt maksaisivat 18 vuoden aikana osavaltioille yhteensä 26 miljardia dollaria (noin 22 miljardia euroa), jotta ne pystyvät hoitamaan opioidiriippuvuuksien aiheuttamaa terveyskriisiä paremmin, kertovat uutistoimistot. Vastineeksi sopimuksessa mukana olevat osavaltiot ja paikallisalueet luopuisivat yhtiöitä vastaan nostamistaan kanteista.

Jotta sopimus menee läpi, 48 osavaltion pitää hyväksyä se 30 päivän aikana.

Mukana mahdollisessa sopimuksessa ovat Johnson & Johnsonin lisäksi kolme Yhdysvaltojen suurinta lääkejakeluyhtiötä McKesson, Cardinal Health ja AmerisourceBergen, jotka maksaisivat valtaosan sovittelusummasta. Heidän kanssaan neuvottelivat 15 osavaltion yleiset syyttäjät ja joukko muita lakimiehiä.

Sovitteluratkaisu ei koske lainkaan niitä oikeusjuttuja, joissa läheisensä menettäneet vaativat korvauksia lääkeyhtiöiltä, vaan ainoastaan osavaltioiden ja paikallishallintojen kanteita. Niiden mukaan lääkeyhtiöiden tulisi ottaa vastuu tietoisesti aiheuttamastaan rasitteesta terveydenhuollolle.

Yhdysvalloissa on lain mukaan jakeluyhtiöiden vastuulla valvoa, miten paljon lääkkeitä apteekit ja lääkärit tilaavat, mutta käytännössä valvonta ei ole osavaltioiden lakimiesten mukaan toteutunut. Yksittäiset apteekit ovat esimerkiksi voineet tilata kohtuuttomia määriä riippuvuutta aiheuttavia opioideja, kertoo The New York Times.

Johnson & Johnsonia puolestaan syytetään opioidien riskien tahallisesta vähättelystä.

Yhtiöt ovat hyväksyneet sovitteluratkaisun, mutta kiistävät yhä kaikki syytteet.

Reseptilääkkeitä tuhottiin lääkkeiden palautuspäivässä Watts Healthcaressa Los Angelesissa 24. huhtikuuta.

Jos sopimus menee läpi, sovittelurahat käytettäisiin esimerkiksi vieroitushoitoihin, riippuvuuden ehkäisyyn ja valistukseen. Yli kaksi miljardia dollaria uppoaisi tosin suoraan sopimuksen neuvotelleiden yksityisten lakimiesten palkkioihin.

”Maailmassa ei suoraan sanoen ole riittävästi rahaa korvaamaan tätä kipua ja kärsimystä”, kommentoi Connecticutin osavaltion yleinen syyttäjä William Tong sopimusta.

Raha kuitenkin ”auttaa siellä missä apua tarvitaan”, hän lisäsi.

Sopimuksen julkistaminen viittaa siihen, että osavaltioista löytyy sille laajaa kannatusta. Ainakin yksi osavaltio on kuitenkin jo ilmoittanut jättäytyvänsä sen ulkopuolelle.

”Sovitteluratkaisu ei suoraan sanoen ole läheskään riittävän hyvä Washingtonille”, ilmoitti Washingtonin osavaltion yleinen syyttäjä Bob Ferguson.

”Se venyttää täysin riittämättömät varat pieniksi maksuiksi 20 vuoden ajalle. Opioidiepidemian tuhoamat washingtonilaisperheet ansaitsevat saada päivänsä oikeudessa.”

Sopimus olisi toteutuessaan Yhdysvaltain historian toiseksi suurin sovitteluratkaisu. Ykköspaikan vievät tupakkayhtiöt, jotka neuvottelivat 246 miljardin dollarin sovittelusumman vuonna 1998.

Opioidikriisi on aiheuttanut satoja tuhansia kuolemia Yhdysvalloissa 2000-luvulla.

Nyt ehdotettu sovinto jakeluyhtiöiden ja Johnson & Johnsonin kanssa tuskin jää ainoaksi. Parhaillaan käynnissä on erilliset neuvottelut ainakin opioideja valmistavien Purdue Pharman ja Manllinckrodt Plc:n kanssa.