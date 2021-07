Väkiluvultaan maailman neljänneksi suurimmassa maassa testauskapasiteetti on heikko ja sairaalat ovat täynnä potilaita.

Viime viikon aikana Indonesian koronavirus­tartuntojen määrä on ollut deltamuunnoksen aiheuttamana määrällisesti suurin maailmassa, kerrotaan Our World in Data -sivustolla. Ainoastaan keskiviikkona Britannian luvut nousivat Indonesiaa korkeammalle.

Viime sunnuntaina Indonesiassa todettiin yli 50 000 koronavirustartuntaa. Sunnuntain jälkeen määrä on vähentynyt hieman.

Asiantuntijat uskovat, että luvut on arvioitu vahvasti alakanttiin.

”Indonesia on tällä hetkellä pandemian keskus Aasiassa, mutta jos meillä olisi enemmän testauskapasiteettia, olisimme jo maailman keskus”, sanoo indonesialainen epidemiologi Dicky Budiman brittilehti The Guardianille.

Hänen mukaansa jopa noin 80 prosenttia tautitapauksista jää testaamatta.

Terveysministeri Budi Gunadi Sadikin sanoo The New York Timesille, että yli 30 prosenttia testituloksista on positiivisia, mikä asiantuntijoiden mukaan osoittaa, että testausta tehdään yhä liian vähän.

Indonesiassa koronaviruksen testausjärjestelmä on yksi maailman heikoimmista. Pandemian alusta lähtien tuhatta ihmistä kohden on tehty vain noin 56 testiä. Esimerkiksi Suomessa on tehty vastaavassa ajassa useampi kuin yksi testi yhtä ihmistä kohden.

Kaakkois-Aasiassa sijaitseva Indonesia on maailman neljänneksi runsasväkisin maa Kiinan, Intian ja Yhdysvaltojen jälkeen. Kolme suurinta maata ovat pandemian aikana jo olleet tartuntatilastojen kärjessä.

Indonesian väestöstä noin 16 prosenttia on saanut yhden koronavirusrokotteen ja hieman yli 6 prosenttia on saanut toisen rokoteannoksen, kertoo The New York Timesin laskuri. Maa on antanut kiinalaisyrityksen Sinovac Biotech -rokotetta, joka ei ole virusta vastaan yhtä tehokas kuin monet muut rokotteet.

The New York Timesin mukaan ainakin 20 rokotettua lääkäriä on kuollut Indonesiassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Koronavirukseen sairastuneista vain harva voi saada Indonesiassa lisähappea, sillä se on vähissä. The New York Timesin mukaan jotkut sairaalat vastaanottavat vain potilaita, joilla on oma happipullonsa mukana.

Sairaalat ovat niin täynnä, että monet ihmiset päättävät pysyä kotona, ja monet kuolevatkin kotiinsa. Koronaviruksen aiheuttamia kuolemia seuraavan Lapor Covid -järjestön mukaan ainakin 40 sairastunutta kuolee päivittäin kotonaan.

12–18-vuotiaat opiskelijat jonottivat saadakseen Sinovacin koronarokotteen Bogorin kaupungissa 19. heinäkuuta.

Koronaviruspandemia ja liikkumisen rajoitukset ovat olleet erityisen katastrofaalisia Indonesian köyhimmille. The Guardianin mukaan perheet joutuvat tekemään vaikean päätöksen siitä, lähtevätkö he etsimään töitä ja samalla riskeeraavat henkensä vai kuolevatko he kotona, kun ruokaan ei enää riitä rahaa.

Indonesian lääkäriliiton riskinhallintaryhmän johtajan Adib Khumaidin mukaan tämänhetkinen kuolleisuusaste on 2,6 prosenttia, joka on paljon.

Tällä viikolla maan presidentti Joko Widodo ilmoitti hätärajoitusten jatkuvan heinäkuun 25. päivään saakka tartuntojen lisääntymisen takia. Suurin osa väestöstä hyväksyy rajoitukset, mutta ihmisoikeusaktivistit pelkäävät, että taloudellinen tilanne saattaa tehdä köyhimpien elämän todella vaikeaksi.

Pandemia on kasvattanut Indonesian köyhyysasteen 10,19 prosenttiin, joka on suurin luku sitten vuoden 2017 maaliskuun.

Viime vuoden syyskuussa 27,6 miljoonaa ihmistä eli köyhyysrajan alapuolella, kun vuosi aiemmin heitä oli ollut lähes kolme miljoonaa vähemmän.

”Rikkaat voivat pysyä kotonaan ja tukeutua kuukausittaisiin tuloihinsa. Mutta meidän täytyy poistua kotoa tienataksemme palkkamme joka päivä. Jos emme tee niin, terveet perheenjäsenemme sairastuvat nälästä”, selitti Jakartan kaupungin köyhien verkoston koordinaattori Eni Rochayati The Guardianille.

”Pysy kotona, käytä maskia, pidä etäisyyttä – mikään näistä ei toimi, jos nälkiinnymme. Emme elä yksin, meillä on perheitä ja lapsia ruokittavana”, hän sanoo.

Indonesian hallitus käyttää rajoitustoimista erilaisia ilmauksia, kuten ”julkisen toiminnan rajoitukset” ja ”laaja-alaiset sosiaaliset rajoitukset”. Jakartan oikeusavun johtajan Asfinawati Asfinin mukaan kiertoilmauksilla yritetään välttää sanan sulkutila ( lockdown) käyttöä. Monet epäilevät, että hallitus välttää sulkutilasta puhumista, jotta sen ei tarvitsisi maksaa ihmisille laajempia sosiaalitukia. Tukien antaminen karanteeniaikana on kirjattu maan lakiin.

Indonesian pääkaupungissa Jakartassa asuva Adi Paharoni, 30, kertoi The Guardianille, että häntä on useita kertoja pyydetty sulkemaan pieni ruokakojunsa. Hän myy kojullaan grillattua kanaa ja kalaa iltaisin viidestä kahdeksaan.

”Kerroin viranomaisille, että noudatan kaikkia terveysmääräyksiä. Sanoin, että jos he sulkevat kojuni, miten voin saada rahaa elättääkseni perheeni”, Paharoni sanoi.

Hän elättää itsensä lisäksi seitsemää ihmistä: vaimoaan, lapsiaan, anoppiaan ja siskonsa kolmea sisarusta.

Terveydenhuollon työntekijät suojavarusteisiin pukeutuneena valmiina hoitamaan koronapotilaita Jakartassa 17. heinäkuuta.

Tällä viikolla presidentti Widodo sanoi, että sosiaaliturvaan varattua määrärahaa kasvatettaisiin 55 biljoonalla Indonesian rupialla eli yli kolmella miljardilla eurolla.

Koronan avustusohjelmia epäillään korruptoituneiksi. Jakartan köyhien verkoston koordinaattori Rochayati sanoo, että useimmat ihmiset eivät ole saaneet lainkaan tukea hallitukselta hätärajoitusten asettamisten jälkeen. Viime vuonna jotkut saivat tukea, mutta eivät niin paljon kuin oli luvattu.