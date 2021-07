Merkittävät raja-asemat ja Afganistanin kehätie ovat enimmäkseen Talebanin hallussa. Seuraavaksi vuorossa voi olla Kandaharin valloitus.

Afganistania hirmuhallintonsa alla 1990-luvulla pitänyt islamistiliike Taleban näyttää palaavan vauhdilla valtaan 20 vuoden maanpakolaisuuden jälkeen.

Pakistaniin vuonna 2001 paennut ja nykyisin Qatarin Dohassa virallista päämajaansa pitävä liike on vallannut toukokuun ensimmäisen päivän jälkeen 197 Afganistanin piirikeskusta, kertoo Afghanistan Analysts Network -tutkimusjärjestön tuore raportti.

Afganistan jakautuu 34 maakuntaan ja edelleen noin 400 piirikuntaan. Afganistanilaisen Tolo Newsin helmikuisen raportin mukaan piirikunnista vain 27 oli tuolloin Talebanin hallussa. Toisaalta Afganistanin hallituksellakaan ei ollut hallussaan kuin 64 piirikuntaa.

Lopuissa noin 300 piirissä Taleban ja hallitus pitivät hallussa omia alueitaan – usein niin, että piirikeskus oli hallituksen ja maaseutu Talebanin hallussa.

Afghanistan Analysts Networkin johtajistoon kuuluvan tutkijan, BBC:n entisen Kabulin-kirjeenvaihtajan Kate Clarkin kirjoittaman raportin mukaan tilanne kääntyi toukokuun ensimmäisen päivän ja heinäkuun 14. päivän välisenä aikana kokonaan toiseksi.

Hallitus on onnistunut valtaamaan kymmenen piirikeskusta takaisin Talebanilta, mutta kaikkiaan 229 piirikuntaa on käytännössä täysin Talebanin hallussa. Tämä tarkoittaa, että valtaosa Afganistanin maa-alasta on Talebanin kontrollissa.

Talebanin lippu tervehti Pakistanista tulevia matkustajia Spin Boldakissa toissa lauantaina.

Talebanin lippu liehui Chamanin rajakaupungissa Pakistanissa kaksi viikkoa sitten matkustajien jonottaessa pääsyä Afganistanin puolelle.

Afganistanin hallituksen erikoisjoukkojen taistelijat etsivät taleban-taistelijoita Kunduzissa viime perjantaina.

Kaikki piirikunnat ovat hallituksen hallussa vain neljässä maakunnassa: Kabulissa, tadžikkienemmistöisessä Panjshirissa, Kunarissa Jalalabadin koillispuolella ja pääosin shiiauskoisen hazaraväestön asuttamassa Daikondin maakunnassa.

”Taleban olisi voinut yrittää piirikeskusten laajaa valloitusta paljon aikaisemmin, mutta se näyttää valinneen toisin”, Clark kirjoittaa raportissaan. ”Toukokuun ensimmäinen päivä kirjattiin Yhdysvaltain ja Talebanin sopimukseen 29.2.2020 Dohassa päivämääräksi, jolloin kaikki ulkomaiset joukot olisivat poissa Afganistanista.”

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin laatima vetäytymisaikataulu ei pitänyt, mutta presidentti Joe Biden on pannut vetäytymiseen uudelleen vauhtia. Loppujenkin Yhdysvaltain sotilaiden pitäisi poistua Afganistanista ensi kuun aikana.

”Talebanin nousu seurasi Joe Bidenin 14. huhtikuuta julkistettua päätöstä, jonka mukaan Yhdysvaltain joukot vetäytyvät nopeasti, kokonaan ja ehdoitta.”

Talebanin edustajat saapuivat esittelemään Afganistanin hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksia viime viikolla Dohassa Qatarissa. Osapuolten suora yhteydenpito ja neuvottelujen tulokset ovat olleet vähäisiä.

Taleban on toteuttanut taktiikkaa, jossa se on vallannut ensin maaseudun ja seuraavaksi piirikeskukset alkaen sieltä, missä valloitus on helpoin. Hallituksen joukot ovat useilla alueilla jättäneet asemansa taisteluitta. Heikkoon taistelumoraaliin vaikuttaa myös raha: korruptoituneen Kabulin hallituksen palkanmaksu on sujunut miten sattuu.

Taleban sen sijaan on pystynyt maksamaan kaikkien vuosien aikana taistelijoilleen pienehköä mutta säännöllistä palkkaa. Liikkeellä oli rahaa valtakautensa jälkeen muun muassa tuolloin perustettujen raakaoopiumivarastojen ansiosta.

Taleban on pystynyt keräämään rahaa myös huumebisneksen verottamisesta. Afganistan ja erityisesti eteläinen Helmandin maakunta tuottavat suurimman osan maailman heroiinista ja sen raaka-aineesta.

Kolmas tulolähde on liikkeen tukijavaltio Pakistan, joka kylläkin kiistää tukevansa Talebania millään tavalla. Lisäksi rahakkaat arabitahot ovat rahoittaneet sunnalaista liikettä jos ei muuten niin aatteellisista syistä.

Samalla Taleban näyttää ottaneen oppia 1990-luvun taisteluista ja virheistä, jotka se niissä teki.

Talebanit valtasivat kesä–heinäkuun vaihteessa laajoja alueita pohjoisesta läheltä Tadžikistanin rajaa, ja yhteensä pari tuhatta hallituksen sotilasta pakeni rajan ylitse naapurivaltion puolelle. Uzbekki- ja tadžikkialueiden valtaus sujui Talebanilta 1990-luvulla nihkeästi, ja lopulta Yhdysvallat nujersi liikkeen vuonna 2001 tukemalla pohjoisesta etelään vyörynyttä Pohjoista liittoa.

Lisäksi Taleban on kesän aikana ottanut haltuunsa lukuisia raja-asemia Iranin ja Pakistanin vastaisilla rajoilla.

Iranin-vastaisen rajan tärkein raja-asema Islam Qala antautui Talebanille heinäkuun 7. päivänä. Sen jälkeen liike valtasi Pakistanin Quettan tuntumassa sijaitsevan Spin Boldakin rajakaupungin, jonka rajaliikenne avattiin uutistoimisto Reutersin mukaan maanantaina taisteluiden katkaistua liikenteen aiemmin heinäkuussa.

Pohjoinen Hairatan eli Amudarja-joen ylitse Uzbekistaniin johtavan Ystävyyden sillan raja-asema oli jo hetken Talebanin hallussa, mutta hallitus valtasi sen takaisin. Tärkeistä raja-asemista vain Torkham Khyberin solassa Pakistanin rajalla on melko tukevasti hallituksen valvonnassa.

Raja-asemien lisäksi Talebanin valvonnassa on suuri osa Afganistanin ympäri kiertävästä kehätiestä, joka saatiin valmiiksi kansainvälisellä tuella Talebanin kaatumisen jälkeen. Raja-asemien ja pääteiden valvonta tuo Talebanille myös lisää tuloja, kun se pystyy rahastamaan rahtiliikennettä omilla tiesuluillaan.

Pelkällä uhkailulla Taleban ei voittokulkuaan ole varmistanut. YK:n Afganistanin-mission Unaman tuoreen raportin mukaan kuluvan vuoden ensimmäisen puoliskon taisteluissa on kuollut 1 659 ja haavoittunut 3 524 siviiliä.

Kuolleiden ja haavoittuneiden yhteismäärä on 47 prosenttia suurempi kuin samana aikana viime vuonna. Kuluva vuosi katkaisee siten neljän vuoden kehityksen, jonka aikana siviiliuhrien määrä on koko ajan vähentynyt.

Seuraava Talebanin looginen askel olisi maakuntakeskuksien valtaaminen. Liike on pysynyt niistä ja ylipäätään kaikista suurista kaupungeista toistaiseksi loitolla.

”Ei ole järkevää hyökätä maakuntakeskuksiin, koska siitä seuraa hallitsemisen taakka: on ryhdyttävä sopimaan asioista siviilihallinnon kanssa”, suomalaisasiantuntija Olli Ruohomäki arvioi HS:lle runsaat kaksi viikkoa sitten. ”On parempi antaa hallituksen touhuta siellä aikansa.”

Hallituksen aika alkaa kuitenkin olla vähissä. Kate Clark arvelee Talebanin voivan jatkaa samalla varovaisella linjalla kuin tähänkin saakka, eli liike valloittaisi ensin helpoimmat maakuntakeskukset.

Clarkin mukaan näitä ovat muun muassa suomalaisten kriisinhallintajoukkojen vanha tukikohtakaupunki Maimana luoteessa, eteläisen Zalatin maakunnan pääkaupunki Qalat Kabulista etelään johtavan valtatien varressa, pohjoinen Sar-e-Pol, huumepääkaupunki Lashkar Gah eteläisessä Helmandissa ja pohjoinen maakuntakeskus Taloqan.

Viime päivien uutiset viittaavat kuitenkin siihen, että Taleban saattaa ryhtyä näyttävämpään operaatioon: vanhan päämajakaupunkinsa ja Afganistanin toiseksi suurimman kaupungin Kandaharin valloittamiseen.

Taistelut hallituksen ja Talebanin välillä Kandaharin ympäristössä ovat raporttien mukaan kiihtyneet, ja uutistoimisto AFP kertoi sunnuntaina 22 000 asukkaan paenneen kaupungista. Joidenkin tietojen mukaan Kandaharin ja kaupungin lentokentän välinen eteläinen maantie olisi poikki.

Afganistanin hallituksen joukot puolustivat asemiaan Balkhin maakunnassa heinäkuun puolivälissä.

Afganistanin hallituksen joukot onnistuivat poikkeuksellisesti häätämään talebanit useista kylistä Kunduzin ympäristössä viime viikon loppuun mennessä.

Hallituksen joukot tulittivat kaupungin valtausta yrittäviä talebaneja Kandaharissa viime perjantaina.

Matkustajat ryntäsivät kohti Spin Boldakin raja-asemaa matkalla Pakistanin Chamanista Afganistaniin toissa lauantaina, kun Pakistan avasi rajan hetkeksi taisteluiden lomassa.

Tämä tarkoittaisi Yhdysaltain tärkeänä tukikohtana vuosia käyttämän lentokentän joutuneen Talebanin haltuun. Yhdysvaltain merijalkaväki miehitti Kandaharin ja sen lentokentän joulukuussa 2001, mikä merkitsi Taleban-hallinnon lopullista kaatumista.

Taleban-liike perustettiin 1990-luvulla eteläisessä paštuväestön keskuksessa Kandaharissa. Liikettä johtanut mullah Omar hallitsi Talebanin alueita aluksi sieltä.

Afganistanin nykyisen presidentin Ashraf Ghanin edeltäjä Hamid Karzai oli niin ikään kandaharilainen. Molemmat ovat Yhdysvalloissa opiskelleita ja Washingtonin tukemia poliitikkoja.

Taleban on vakuuttanut pitkään toteuttavansa nykyisin toisenlaista politiikkaa kuin 1990-luvulla, jolloin se nousi maailmanmaineeseen mielivaltaisella sorrolla, julkisilla teloituksilla ja naisten kaikkien oikeuksien täydellä kiistämisellä.

Kandaharin taisteluista on jo kantautunut tietoja, joiden mukaan Talebanin vakuutuksia ei pidä ottaa kirjaimellisesti.

”Talebanin johto on kiistänyt syyllistyneensä mihinkään väärinkäytöksiin, mutta lisääntyvät todisteet karkotuksista, mielivaltaisista pidätyksistä ja surmista heidän hallitsemillaan alueilla lisäävät pelkoja väestön keskuudessa”, ihmisoikeusjärjestö HRW:n Aasian-asioiden apulaisjohtaja Patricia Grossman kommentoi lauantaina The Wall Street Journalin mukaan.

Kandaharin seudulla tunteet voivat kuumentua, sillä vastakkaisilla puolilla taistelleet paštut saattavat hyvinkin pitää toisiaan pettureina.

Pahempaa pelätään kuitenkin olevan luvassa siinä vaiheessa, kun Taleban ryhtyy tosissaan valloittamaan alueita hazaraväestön asuttamissa Afganistanin keskiosissa. 1990-luvulla talebanit sulkivat hazaroita muun muassa kärventymään merikontteihin autiomaahan.

“Historiallinen ennakkotapaus viittaa siihen, että tulevaisuuden näkymät ovat erityisen huonoja hazaroille”, Kate Clark kirjoittaa. ”Toinen ryhmä, joka voi odottaa pelkkää poliittista syrjintää, on tietysti Afganistanin naiset.”

