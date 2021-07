Poliisi epäilee, että naisia houkuteltiin mainostamalla työtä näyttelijänä nettisarjassa.

Yksi Intian tunnetuimmista miljonääreistä on pidätetty epäiltynä laittomien pornovideoiden tekemisestä.

Raj Kundra, 45, on poliisin epäilyn mukaan yksi ”avaintoimijoista” ryhmässä, joka pakotti useita naisia esiintymään seksivideoissa. Videot julkaistiin netissä.

Intian lain mukaan pornografisen materiaalin julkaisu ja levittäminen on kiellettyä. Teosta voi saada jopa seitsemän vuotta vankeutta.

Kundra on kiistänyt kaikki epäilyt. Asiaan liittyen on pidätetty yhdeksän ihmistä. Pidätettyjen joukossa on ainakin näyttelijä ja tuottaja.

Tapauksesta kertovat muun muassa brittimedia BBC ja intialainen The Indian Express.

Kundra on Britannian kansalainen, Intiassa hänet tunnetaan Bollywood-tähti Shilpa Shettyn aviomiehenä ja liikemiehenä. Hän omistaa krikettijoukkueen, joka pelaa Intian ammattiliigassa.

Poliisi epäilee, että naisia houkuteltiin mainostamalla työtä näyttelijänä nettisarjassa. Kuvauksissa naisia pyydettiin kuitenkin riisuutumaan. Jos naiset kieltäytyivät, heitä vaadittiin maksamaan kuvausjärjestelyiden kulut.

Kuvatut videot ladattiin sovellukseen, jossa niiden katsomisesta veloitettiin käyttäjiltä rahaa.