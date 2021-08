Sahelin konflikti on kytenyt kymmenen vuotta, ja nyt jihadistien iskuissa kuolee jo satoja ihmisiä

Sahelin alueella Länsi-Afrikassa yli kaksi miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Konflikti on pahenemassa, ja jos näin käy, vaikutukset voivat yltää Suomeen asti.

Kesäkuun 4:nnen ja 5:nnen välisenä yönä Solhanin kylään Burkina Fasossa ajoi joukko ihmisiä moottoripyörillä. Ranskalaislehti Le Monden haastattelema 20-vuotias mies kertoo heränneensä niiden ääniin. Pian ulkoa kuului ampumista ja huuto:

”Allahu akbar!”

Mies pysyi kotonaan kolme tuntia täristen pelosta pimeydessä. Aamulla hän uskaltautui ulos.

Ilmassa haisi palaneelta ja vereltä. Taloja oli poltettu maan tasalle. Noin sata ihmistä makasi punaiseksi värjäytyneellä maalla. Joukossa oli naisia ja lapsia.

Jihadistit tappoivat 160 kylän asukasta. Kuolleet haudattiin kiireessä joukkohautaan.

Yli 3 000 ihmistä pakeni kylästä pian iskun jälkeen.

Kyseessä oli Burkina Fason eniten kuolonuhreja vaatinut isku sen jälkeen, kun jihadistiset iskut alkoivat vuonna 2015.

Väkivalta on pahentunut vuosi vuodelta. Kun vielä vuonna 2018 maassa kuoli 86 ihmistä terrorismin takia, seuraavana vuonna uhreja oli jo 593, selviää Global Terrorism Index -raportista.

Länsi-Afrikan Sahel on laaja alue, joka ulottuu kaistaleena koko mantereen halki. Sahelin kriisi keskittyy Malin, Burkina Fason ja Nigerin alueille mutta vaikuttaa myös Mauritaniaan ja Tšadiin. Maat ovat köyhiä ja Burkina Fasoa lukuun ottamatta maantieteellisesti suuria.

Alkujaan Malista vuonna 2012 sisällissotana alkanut konflikti on levinnyt yhä laajemmille alueille. Väkivalta on lisääntynyt ja kuolonuhrien määrä kasvanut.

Alueella käyvät taisteluja paikalliset aseelliset ryhmät, jihadistiset ryhmät ja valtioiden turvallisuusjoukot, joiden apuna on lukuisia kansainvälisiä sotilasoperaatioita. Länsimaita huolettaa, että ääri-islamilainen väkivalta saa Länsi-Afrikassa entistä vahvemman jalansijan.

Katariina Mustasilta

”Nyt pelätään sitä, että väkivalta ja jihadistinen uhka leviävät Sahelin sydänalueelta etelämpään esimerkiksi Norsunluurannikolle ja Beniniin. Myös Ghanassa pelätään, voivatko aseelliset ryhmät laajentaa vaikutustaan sinne”, kertoo tutkijatohtori Katariina Mustasilta Ulkopoliittisesta instituutista.

Helmikuussa Ranskan ulkomaantiedustelu kertoi, että jihadistit rahoittavat toiminnan laajentamista Norsunluurannikolle ja Beniniin. Alkuvuodesta jihadistit tekivät useita hyökkäyksiä Norsunluurannikon sotilaita vastaan.

Kriisi vaikuttaa yhä enemmän Malin naapurimaihin, kertoo Institute for Security Studies -tutkimusjärjestön Sahel-ohjelman johtaja Ornella Moderan.

Ornella Moderan

”Burkina Fasossa on alueen vakavin pakolais- ja humanitaarinen kriisi. Tänä vuonna Nigerissä on ollut joukkomurhia siviilejä kohtaan. Alkuvuodesta kolmessa jihadistien iskussa kuoli yhteensä 300 siviiliä, mikä on epätavallista Nigerille”, Moderan kertoo videopuhelussa järjestön Malin pääkaupungissa Bamakossa sijaitsevalta toimistolta.

Sahelin konfliktissa yhdistyy sotilaallinen, poliittinen ja humanitaarinen kriisi. Alueella taistelevat valtion turvallisuusjoukot, al-Qaidaan ja Isisiin linkittyvät jihadistiset ryhmät sekä paikalliset aseelliset ryhmät.

”Siviilien näkökulmasta ongelma on se, että on paljon väkivaltaisia toimijoita eikä mikään taho ole takaamassa turvallisuutta”, Mustasilta sanoo.

Paikalliset ryhmät ja jihadistiset liikkeet ovat myös sulautuneet toisiinsa.

Tilannetta vaikeuttaa entisestään se, että monet kansalaiset eivät luota valtion omiin turvallisuusjoukkoihin. ACLED-kansalaisjärjestön keräämien tietojen mukaan turvallisuusjoukkojen takia on kuollut jopa enemmän siviilejä kuin jihadististen tai paikallisten aseellisten ryhmien takia.

Länsimaista merkittävin toimija alueella on entinen siirtomaaisäntä Ranska, joka kuitenkin ilmoitti kesäkuussa lopettavansa terrorisminvastaisen Barkhane-operaation ja vetävänsä operaation yli 5 000 sotilasta alueelta.

Ohjelmajohtaja Ornella Moderan korostaa, että Ranska ei ole kokonaan lähtemässä Malista, vaan sen operaatio muuttaa muotoaan. Ranska on kertonut pyrkivänsä siihen, että jatkossa eurooppalaiset Takuba-erikoisjoukot ja Sahelin maiden yhteiset G5-joukot ottaisivat enemmän vastuuta alueesta.

Kriisialueiden poliittinen johto on vaihtunut viime aikoina vauhdilla. Malissa on vuoden aikana tehty kaksi sotilasvallankaappausta, ja huhtikuussa kuoli Tšadin presidentti, joka oli Ranskalle tärkeä liittolainen. Nämä tapaukset ovat vaikeuttaneet Ranskan yhteistyötä maiden kanssa.

Ranskan terrorisminvastainen operaatio on ollut epäsuosittu niin Malissa kuin Ranskassa. Operaation iskuissa on kuollut eri lähteiden mukaan muutama tai kymmeniä siviilejä. Myös kymmeniä ranskalaisia sotilaita on kuollut.

”Vastustusta on ollut pääosin niiden ihmisten keskuudessa, joihin operaation toiminta ei vaikuta niin paljon, kuten Malin pääkaupungissa Bamakossa, joka on yli tuhannen kilometrin päässä sieltä, missä Barkhane toimii. Osa malilaisista on iloisia operaation loppumisesta, mutta osa pohtii, mitä tapahtuu seuraavaksi”, Moderan kertoo.

Samaan aikaan Suomi valmistelee uusien sotilaiden lähettämistä alueelle. Ulkoministeriön poliittisen osaston apulaisosastopäällikkö Tanja Jääskeläinen kertoo, että sotilaat menevät osaksi EU:n koulutusoperaatiota Maliin, jossa on tällä hetkellä 12 suomalaista.

”Lopullinen vahvuus tarkentuu kesän ja syksyn aikana. Tulemme varmasti etenemään vaiheittain, mutta tavoitteena on, että kokonaisuudessaan päästäisiin ihan huomattavaankin lisäykseen.”

EU on laajentamassa operaatiota niin, että se kattaa myös Nigerin, Burkina Fason ja Mauritanian. Samalla sotilaiden määrä kasvaa.

YK:n Minusma-operaatio on ollut käynnissä Malissa vuodesta 2013. Kuljetusryhmä toimittaa tavaroita tukikohtaan. Kuva Malin Kidalista helmikuulta 2017.

Lisäksi Suomi aikoo vahvistaa osallistumista YK:n Minusma-operaatioon niin, että sotilaiden määrä kasvaisi nykyisestä neljästä 20:een.

Useista operaatioista huolimatta tilanne Sahelissa on vuosien saatossa vain pahentunut.

Joiltain alueilta valtio on joutunut vetäytymään vaarallisten olosuhteiden takia kokonaan. Tämän jälkeen aseelliset ryhmät ovat saattaneet ottaa turvallisuustilanteen hallintaansa ja vaatineet paikalliselta yhteisöltä tukea vastineeksi suojelusta.

Näillä alueilla ihmiset elävät ilman valtion tarjoamia palveluita, kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta.

”Kouluja on suljettu vuosiksi koko Sahelin alueella, jossa koulutus on muutenkin heikolla tolalla”, Moderan sanoo.

Väkivallan takia miljoonat ihmiset ovat joutuneet pakenemaan kodeistaan. Valtaosa jää Sahelin maihin.

Maansisäisiä pakolaisia on alueella yli 2,4 miljoonaa, joista yli puolet on Burkina Fasossa.

Vain harva pystyy palaamaan kotiinsa, sillä turvallisuus ei ole parantunut.

Humanitaariset järjestöt ovat olleet myös huolissaan siitä, että valtion viranomaiset pakottavat ihmisiä palaamaan koteihinsa osoittaakseen, että valtio on saanut alueen hallintaansa.

”Tämä aiheuttaa hengenvaaran ihmisille, jos tilanne ei todellisuudessa ole hallinnassa”, Moderan kertoo.

Toistaiseksi Sahelista ei ole lähdetty suurina joukkoina Eurooppaan.

”Jos tilanne pahenee ja väkivalta ja epävakaisuus laajenevat, se voisi johtaa sellaiseen liikkeeseen, joka koskettaa lopulta myös Eurooppaa”, arvioi Mustasilta.

Mustasilta ja Moderan uskovat, että alueen tie vakauteen on pitkä ja ennen sitä tilanne tulee heikkenemään.

Sotilasoperaatioiden sijaan kriisi tarvitsisi Moderanin mukaan ratkaisuja, jotka edistäisivät yhteisöjen yhteenkuuluvuutta ja palauttaisivat luottamusta valtioon. Olennaista olisi esimerkiksi, että valtio palauttaa peruspalvelut alueille, joista se on vetäytynyt.

Islamistiryhmien hyökkäysten takia paenneet lapset leikkivät maansisäisten pakolaisten leirillä Kayassa Burkina Fasossa marraskuussa 2020.

Yksi todennäköinen askel tilanteen ratkaisemiseksi on valtioiden neuvottelut aseellisten ryhmien ja jihadististen liikkeiden kanssa. Tätä Ranska on vastustanut tiukasti.

”Malissa usein sanotaan, että kestävä poliittinen ratkaisu vaatii keskustelua ryhmien johtajien kanssa. Jossain vaiheessa tätä dialogia tulee todennäköisesti tapahtumaan, piti Ranska siitä tai ei”, Moderan sanoo.

Mustasillan mukaan neuvotteleminen voisi vähentää jihadismin houkuttelevuutta. Ryhmien jäseniä ei välttämättä motivoi radikalisoituminen vaan esimerkiksi huoli yhteisön turvallisuudesta ja sosioekonomisesta asemasta.

Aliravitsemuksesta kärsiviä lapsia hoidettiin sairaalassa Burkina Fason Kayassa. Perhe oli paennut aseellisia ryhmiä.

Paikalliset yhteisöt ovat jo käyneet neuvotteluja ja allekirjoittaneet sopimuksia jihadististen ryhmien kanssa. Ongelmana kuitenkin on, että sopimukset siitä, mitä alueella saa tai ei saa tehdä, johtavat usein kansalaisoikeuksien heikkenemiseen.

”Tilanteessa, jossa merkittäviä ratkaisuja ei saada tehtyä, se on ihmisille ainoa mahdollisuus jatkaa elämää”, Moderan sanoo.