G20-maiden energia- ja ympäristöministerit eivät ole päässeet sopuun keskeisen ilmastonmuutos­sitoumuksen sanamuodoista perjantaina, kertoo Italian ekologisen siirtymän ministeri Roberto Cingolani.

Napolissa torstaina ja perjantaina pidettyä ministerikokousta pidettiin ratkaisevana askeleena marraskuussa pidettävän Glasgow’n COP26-ilmastokokouksen suhteen.

Erimielisyydet sanamuodoista ovat takaisku toiveille saada aikaan merkittävä sopimus marraskuun kokouksessa.

Cingolanin mukaan neuvottelut olivat monimutkaisia, mutta hän kertoi olevansa tyytyväinen lopputulokseen, kertoo uutistoimisto AFP.

Ministerit tuottivat torstaina toisen lausunnon biodiversiteetistä ja ympäristöstä. Se ei kuitenkaan sisältänyt merkittäviä sitoutumisia tai rahoituksia, kertoo Reuters.

Cingolanin mukaan neuvotteluissa kiistakapuloina olivat hiilivoima sekä Pariisin ilmastosopimuksen tavoite rajata lämpötilan nousu 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna, kertoo Reuters.

Suurten päästöjen maat Brasilia, Kiina, Intia ja Saudi-Arabia eivät kelpuuttaneet suhteellisen vaisuja viittauksia fossiilisten polttoaineiden tukien asteittaiseen poistamiseen tai hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2050 mennessä, neuvotteluja seuraava lähde kertoi aiemmin perjantaina Reutersille.

”Kaikki ovat sitoutuneita hiilestä irtautumiseen, mutta kysymys on aikajanasta. Jotkut maat eivät taloudellisesti välttämättä pysty siihen”, Cingolani sanoi AFP:n mukaan.

Italialaisministerin mukaan neuvottelut Kiinan, Venäjän ja Intian kanssa olivat erityisen haastavia.

Valtioiden johtajat jatkavat asiasta keskustelua huippukokouksessa Roomassa lokakuussa.

Euroopassa ainakin 200 ihmistä tappanut tulvakatastrofi on nostanut ilmastotoimien kiireellisyyden puheenaiheeksi. Pahimmat tuhot osuivat Saksaan sekä Belgiaan, ja Saksan liittokansleri Angela Merkel totesikin torstaina, ettei Saksa ole tehnyt tarpeeksi ilmastotavoitteiden eteen.

Äärimmäiset sääolosuhteet ovat ravistelleet muutakin maailmaa kesän aikana: Kiinassa tulvissa on kuollut yli 50 ihmistä, Siperiassa on kärvistelty lämpöaallossa ja Kanada on kärsinyt maastopaloista sekä ennätyksellisestä kuumuudesta.