Brittihallituksen suunnitelmat maantietunnelista vaarantavat YK-järjestön mukaan esihistoriallisen monumentin.

YK:n tiede-, kulttuuri- ja opetusjärjestö Unesco aikoo kirjata Britannian esihistoriallisen kivikehän Stonehengen vaarantuneiden maailmanperintö­kohteiden listalle. Tämä saattaa merkitä tuhansien vuosien ikäisen monumentin poistamista maailmanperintö­kohteiden listalta. Asiasta kertoo sanomalehti The Guardian.

Unescon mukaan Stonehengen alue on vaarassa Britannian maantietunneli­suunnitelman vuoksi. Liikenneministeriö on hyväksynyt valtatie A303:n uuden tunnelin linjauksen Stonehengen alueella Salisburyn lähellä paikallisen suojeluväen vastustuksesta huolimatta. Linjaus on parhaillaan korkeimman oikeuden käsittelyssä.

Liikenneministeri Grant Shappsin hyväksymän suunnitelman mukaan valtatie kulkisi kaksikaistaisena Stonehengen alueella tunnelissa, jolla olisi mittaa 3,3 kilometriä. Tunneli on tarkoitus toteuttaa säästösyistä avokaivantoon valettavana betonitunnelina, joka katetaan työn päätteeksi maa-aineksilla. Tunneliin liittyisi yhteensä kilometrin mittainen maantiekanjoni.

Unescon maailmanperintö­komitea on esittänyt pidemmän tunnelin rakentamista syvemmälle maan uumeniin tunnelilouhintana tai -porauksena.

Unesco ilmoitti keskiviikkona poistaneensa Liverpoolin kaupungin maailmanperintö­listalta uudisrakentamisen vuoksi. Jos Stonehenge menettää maailmanperintö­asemansa, tulee Britanniasta ensimmäinen valtio, joka on menettänyt kaksi perintökohdetta Unescon listalta.

”Maailma seuraa, kuinka kohtelemme maailmanperintöämme”, suojelujärjestö Save Britain’s Heritagen puheenjohtaja Henrietta Billings kommentoi The Guardianille. ”Britannialla on ollut loistava maine suojelijana, ja todellinen huolemme on, että kuljemme kuin unissakävelijät kohti tämän maineen menetystä.”

Unescon maailmanperintö­kohteiksi on listattu 1970-luvulta lähtien yli tuhat kohdetta eri puolilta maailmaa. Suomessa listalle pääsivät ensimmäisinä 1990-luvulla Vanha Rauma ja Suomenlinna. Stonehenge kirjattiin maailmanperintö­kohteeksi 1986.

Ennen Liverpoolia listalta on poistettu kaksi kohdetta. Omanin keihäsantilooppien suojelualue menetti asemansa 2007, kun hallitsijat kaappasivat alueesta 90 prosenttia muihin tarkoituksiin. Saksan Dresden menetti asemansa kaksi vuotta myöhemmin, kun uuden sillan katsottiin turmelleen Elben jokilaakson maiseman.