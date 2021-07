Vaikka Afganistanin naisten tilannetta kuvataan yhä vaikeaksi, on 20 vuodessa Talebanin jälkeen tapahtunut kehitystä. Nyt saavutusten menettämistä pelätään.

Nuorena naisena 1990-luvun Afganistanissa afgaaninainen Shakiba lähti setänsä kanssa vaateostoksille.

"Lähdin ostamaan setäni kanssa burkaa sedän vaimolle. Talebanit tulivat kauppaan ja alkoivat lyödä minua kepeillä, koska luulivat, että olin kauppiaan kanssa kaksin kaupassa”, hän kertoo puhelimitse Afganistanista.

Ääriliike Taleban hallitsi maan pääkaupunki Kabulia. Naiset eivät voineet käydä töissä tai opiskella. Ulkona liikkuminen oli kiellettyä ilman miespuolista huoltajaa tai kaiken peittävää burkaa.

"Elämäni kauheimmat vuodet”, Shakiba tiivistää Talebanin valtakauden.

HS ei julkaise Shakiban koko nimeä Afganistanin turvallisuustilanteen vuoksi.

Syksyllä 2001 Yhdysvaltain joukot saapuivat. Saman vuoden marraskuun 12. päivänä Taleban alkoi vetäytyä pääkaupungista, ja seuraavana päivänä liike oli häipynyt pääkaupungista.

Vaikka Afganistanin naisten tilannetta kuvataan yhä vaikeaksi, on 20 vuodessa Talebanin jälkeen tapahtunut kehitystä. Naisia toimii niin parlamentissa, poliisissa kuin laulajina, mikä ei olisi Talebanin aikana tullut kuulonkaan.

Nyt näiden saavutusten menettämistä pelätään.

Taleban on viime viikkoina tehnyt useita aluevaltauksia ympäri Afganistania. Järjestö on vallannut viime aikoina muun muassa merkittäviä rajanylityspaikkoja. Sen arvioidaan pitävän hallinnassaan noin puolta Afganistanin noin 400 piirikunnasta.

Taisteluissa oli kuluneella viikolla pieni tauko id al-adha -uhrijuhlan johdosta. Sittemmin sotiminen on taas jatkunut.

Vanhat säännöt näyttävät olevan palaamassa. Vaikka Yhdysvaltain ja Talebanin rauhanneuvotteluissa korostettiin naisten oikeuksien turvaamista ja Taleban on julkisesti luvannut naisille enemmän vapauksia, todellisuus näyttää toiselta.

” "En anna Talebanille koskaan anteeksi, että he pilasivat vuosia elämästäni.”

Talebanin valtaamilla alueilla naisia on jo kielletty poistumasta kotoa ilman miespuolista huoltajaa.

Afganistanin hallitus taasen on määrännyt öisen ulkonaliikkumiskiellon miltei koko maahan. Kieltoa perustellaan väkivallan ja äärijärjestö Talebanin toiminnan suitsimisella. Ulkonaliikkumiskielto koskee 31:tä maan 34 provinssista, ja se on voimassa iltakymmenestä aamuneljään. Kielto ei ole voimassa Kabulin alueella, sisäministeriö kertoi tiedotteessa.

Tilanteen heikentymisen vahvistaa myös Afganistanin pohjoisosassa asuva naistoimittaja Najia Suorush.

Suorush on monessa liemessä keitetty toimittaja. Hän on pyörittänyt jo seitsemän vuoden ajan perustamaansa radiokanavaa Radio Banawania. Kanavastaan Suorush halusi luoda omanlaisensa. Siellä täytyi kuulla naisten ääntä, ja sen täytyi käsitellä myös naisille tärkeitä asioita.

Kanavan alkuvaiheessa häntä uhkailtiin ja vähäteltiin. Radiokanava kuitenkin menestyi, ja Suorush onnistui työllistämään kanavalla myös muita naistoimittajia.

Nyt tilanne on taas heikentymässä. Taleban on viime viikkoina valloittanut alueita Suorushin kotimaakunnassa Badakhshanissa, ja tämän vuoksi häntä on alettu toistuvasti uhkailla.

"Taleban on erittäin lähellä. Tällä hetkellä voin mennä vain toimistoon ja kotiin. En voi mennä ruokakauppaan, piknille tai muualle. Minua on uhkailtu, että Taleban tulee tänne, kidnappaa ja tappaa minut", Suorush kertoo.

"Minua on kehotettu lähtemään Kabuliin, mutta en tiedä mitä siellä tekisin. Työni, radiokanavani ja perheeni ovat täällä.”

Shakiba sanoo, että naiset ovat valmiita taistelemaan oikeuksistaan ja pitävät niistä ääntä, mutta se ei onnistu ilman kansainvälisen yhteisön tukea. Hän toivoo, että Afganistanin naisia ei unohdeta, kun länsijoukot vetäytyvät.

"Talebanin aikana tuntui, että maailma on unohtanut meidät. Nyt pelkään, että sama tapahtuu jälleen. Toivon, että kansainvälinen jatkaa afganistanilaisten naisten puolesta puhumista ja kuuntelee meitä”, hän sanoo.

"En anna Talebanille koskaan anteeksi, että he pilasivat vuosia elämästäni. En halua, että kukaan afganistanilaisnainen joutuu kokemaan enää samaa.”

Suomi, Ruotsi ja Norja ovat keskeyttäneet turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin maan heikentyneen turvallisuustilanteen takia.