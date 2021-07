Englannin kanaalin ylitse laittomasti Britanniaan pyrkivien määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosina.

Ranskan sisäministeri Gerald Darmanin kertoo pyytäneensä EU:n rajavartio­viranomaisia suojelemaan Euroopan pohjoista rannikkoaluetta laittomilta rajanylityksiltä.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on pitkään turvannut unionin etelärajoja, mutta Darmanin on toivonut, ettei virasto jättäisi pohjoisrajoja huomiotta.

Darmanin puhui toimittajille Ranskassa Calais'n satamakaupungissa. Useiden siirtolaisten kerrotaan pyrkivän kanaalin ylitse juuri Calais'n kaupungista käsin. Nord-Pas-de-Calais on osa Ranskan pohjoisosassa lähellä Belgian rajaa sijaitsevaa Hauts-de-Francen aluetta.

”Kuusikymmentä prosenttia tänne tulevista siirtolaisista tulee Belgian kautta”, Darmanin sanoi.

Englannin kanaalin ylitse laittomasti Britanniaan pyrkivien määrä on ollut kovassa kasvussa viime vuosina. Ylitys on vaarallinen, sillä kanaalissa on erittäin vilkas laivaliikenne ja voimakkaita virtauksia.

Valtaosa kanaalin yli pyrkivistä lähtee liikkeelle Ranskasta. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan tämän vuoden aikana Manner-Euroopasta on saapunut Britannian rannikolle jo liki 8 000 ihmistä. Määrä lähentelee koko viime vuonna kanaalin ylittäneiden määrää.

Britannian ja Ranskan hallinnot ovatkin olleet vuosien saatossa napit vastakkain siitä, kumman valtion tulisi kantaa vastuu ylitysten pysäyttämisestä.

Valtiot ovat kuitenkin tehneet tuoreeltaan sopimuksen. Britannia on esimerkiksi luvannut tämän ja ensi vuoden aikana liki 63 miljoonaa euroa auttaakseen Ranskaa patoamaan kanaalin ylitse laittomasti pyrkivien siirtolaisten virtaa.

Darmanin kertoi sopimuksen olevan tervetullut. Ranska on luvannut lisätä turvallisuusjoukkoja rannikkoalueillaan.