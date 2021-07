Video näyttää, kun yli sata Ernest Hemingwayn näköistä miestä valtasi floridalaisen kadun – Kirjailijan vanha kotikaupunki on juhlistanut entistä asukastaan jo 1980-luvulta lähtien

Vuodesta 1981 lähtien järjestetty näköiskilpailu on osa vuosittain järjestettävää Key West’s Hemingway Days -festivaalia.

Yli sata kirjailija Ernest Hemingwaylta näyttävää miestä kävelee pitkin Duval Street -katua Floridan Key Westissä.

Yhteensä heitä on 137. Miehillä on yllään valkoiset paidat ja housut. Päissään heillä on punaiset baretit ja kauloillaan samanväriset huivit.

Kyseessä on Ernest Hemingway -näköiskilpailu, joka järjestettiin lauantaina Key Westissä sijaitsevassa Sloppy Joe’s -baarissa. Kilpailu on osa Key West's Hemingway Days -festivaalia.

Näköiskilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1981. Viime vuonna kilpailua ei järjestetty koronavirusepidemian vuoksi. Festivaalia on järjestetty 1980-luvulta saakka.

Kilpailusta uutisoivat muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto Reuters.

Video tapahtumasta on katsottavissa tämän jutun alussa.

Floridan eteläkärjessä sijaitseva Key Westin kaupunki oli Hemingwayn asuin­paikka vuodesta 1929 vuoteen 1939.

Kaupungista löytyy esimerkiksi nykyisin museoitu Hemingwayn talo. Sloppy Joe’s puolestaan toimi usein kirjailijan ajan­vietto­paikkana.

Ernest Hemingway lukee uutisia Kuubassa vuonna 1954.

Näköiskilpailun osallistujat marssivat pitkin Duval Street -katua yhdessä useiden teko­härkien kanssa.

Härät ovat viittaus Hemingwayn härkätaisteluharrastukseen. Samalla ne parodioivat Espanjan Pamplonassa vuosittain järjestettäviä härkäjuoksuja.

Kyseessä ei kuitenkaan ole aivan yhtä vaarallinen tapahtuma. Viimeisenä kahtena vuotena korona­virus­epidemian vuoksi perutussa Pamplonan härkäjuoksussa loukkaantuu vuosittain kymmeniä ihmisiä. Tapahtumassa tuhannet ihmiset juoksevat pitkin kaupungin katuja yhdessä härkien kanssa.

Hemingway-näköiskilpailun voittaja selviää sunnuntaina. Kilpailun tuomaristona toimii aiempien vuosien voittajia.

Yhtenä merkittävimmistä yhdysvaltalais­kirjailijoista pidetty Hemingway kuoli vuonna 1961 Idahossa Yhdysvalloissa.

Sekä Nobel- että Pulizer-palkinnot voittaneen Hemingwayn tunnettuja teoksia ovat muun muassa Jäähyväiset aseille, Kenelle kellot soivat ja Vanhus ja meri.