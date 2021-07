Intiassa koronaviruksen jälkitautina leviävä ”musta sieni” on tappanut jo 4 300 ihmistä, tautiin annettavan lääkkeen hinta on noussut

”Musta sieni” on nopeasti etenevä sienitulehdus, joka on hoitamattomana tappava. Tulehdusta hoidetaan poistamalla tulehtunutta kudosta, ja lisäksi potilaalle voidaan määrätä sientä tuhoavaa lääkettä.

Intiassa toinen koronavirus­aalto on laantumaan päin, mutta kolmannen aallon pelätään syntyvän. Maassa todettiin sunnuntaina 39 742 uutta koronavirus­tartuntaa ja 535 virukseen liittyvää kuolemaa viime vuorokauden sisällä, kertoo muun muassa The Times of India.

Lisäksi yhdysvaltalaisen CNN:n mukaan Intiassa kuolee ensimmäisestä aallosta selvinneitä – ei koronaviruksen aiheuttamaan tautiin vaan tulehduksiin.

Koronaviruksen jälkimainingeissa Intiassa on syntynyt uusi kriisi. Maata piinaavat koronataudin ”jälkitaudit”, kuten mukormykoosi.

Kyseessä on ”musta sieni”, nopeasti etenevä sienitulehdus, joka on hoitamattomana tappava.

Tulehdus kulkeutuu yleensä nenän ja suun alueelta silmien kautta kohti aivoja. Sieni aiheuttaa pysyviä vauriota kasvoille ja näölle. Potilailta voidaan joutua poistamaan silmämunat tai leuka.

Tulehdus aiheuttaa sietämätöntä kipua, kuvailee 41-vuotias Srinivas CNN:lle. Srinivas sairasti koronaviruksen aiheuttaman taudin, mutta vaikka olo koheni, hänen silmänsä alkoi turvota. Pian Srinivas ei enää saanut silmäänsä auki.

Silmästä alkoi vuotaa verta, samoin nenästä. Hän hakeutui hoitoon. CNN haastatteli Srinivasia sairaalassa, jossa hänen kasvoistaan poistettiin tulehtunutta kudosta.

15-vuotias Sanika on menettänyt silmänsä mustan sienen takia.

Mukormykoosi­tapausten taustalla on koronataudin hoidossa käytetyt kortiko­steroidit, jotka heikentävät kehon immuuni­järjestelmää. Lisäksi CNN:n mukaan tulehdus iskee herkemmin ylipäätään koronaviruksen heikentämän immuuni­järjestelmän kimppuun. The Times of Indian mukaan myös valvomaton steroidien liikakäyttö on lisännyt tapausten määrää.

Mustan sienen aiheuttamaa tulehdusta hoidetaan poistamalla tulehtunutta kudosta. Lisäksi voidaan määrätä sientä tuhoavaa lääkettä, jonka tarkoitus on myös estää tulehduksen leviämistä kehossa.

Lääkkeestä on kuitenkin Intiassa pulaa, ja CNN:n mukaan lääkärit ovat joutuneet antamaan potilaille annostus­ohjeita pienempiä annoksia, jotta useammalle potilaalle riittäisi lääkettä. Pulaa lääkkeistä on ollut niin julkisella kuin yksityisellä puolella.

Nyt Intiassa lääkkeen tuotantoa on saatu lisättyä, kun lääkkeen valmistukseen on myönnetty uusia lupia.

Ongelmana tosin säilyy yhä se, että kolmesti päivässä otettavan lääkkeen hinta voi olla annokselta jopa 95 dollaria eli noin 80 euroa, kertoo CNN. Lähes kuukauden kestävän lääkekuurin hinta on monelle intialaiselle liian kallis. The Times of Indian mukaan lääkkeen hinta on noussut mustan sienen yleistymisen myötä.

Heinäkuun 25. päivään mennessä sienitulehduksen on saanut jo yli 45 000 intialaista, CNN kertoo. Heistä noin 85 prosenttia on maan terveys­viranomaisten mukaan koronapotilaita. Puolet tulehduksen saaneista on saanut vaivoihinsa sairaalahoitoa. Yli 4 300 ihmistä on kuollut tulehdukseen.

Ennen vuotta 2021 mustan sienen aiheuttama tulehduksia raportoitiin Intiassa vuosittain noin 3 000–4 000.

CNN:n mukaan sienitautia on todettu Intian lisäksi Nepalissa, Afganistanissa, Egyptissä ja Omanissa.

Lue lisää: Intia pelkää maassa leviävää uutta virus­muunnosta, joka yhdistää kahden aiemman piirteitä