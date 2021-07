Arkadi Rotenbergin yrityksen mukaan entisellä vaimolla ei ole mitään osuutta huvilaan, vaikka brittioikeus päätti toisin.

Venäläisen liikemiehen ja miljardöörin Arkadi Rotenbergin, 69, entinen vaimo Natalija Rotenberg, 40, on tehnyt rikosilmoituksen Ranskan poliisille Nizzan-huvilansa kaappauksesta.

Asiasta kertovat televisiokanava France 3 ja sanomalehti Nice-Matin.

Tiedotusvälineiden mukaan paikallinen santarmi on avannut tapauksesta rikos­tutkinnan. Alustavien selvitysten mukaan huvilan ovat miehittäneet turvamiehet, jotka työskentelevät Arkadi Rotenbergin kokonaan omistamalle SCI Villa Shoshana -yhtiölle.

Natalija Rotenbergin lähipiiristä kerrotaan Latviassa päämajaansa pitävälle Meduza-uutissivustolle, että miljardöörin entinen vaimo on ”syvästi järkyttynyt entisen puolisonsa käytöksestä”.

Kolmenkymmenen asemiehen ryhmä saapui lähteiden mukaan Saint-Jean-Cap-Ferratin kylässä Nizzan kupeessa sijaitsevalle loistohuvilalle yöllä kaksi viikkoa sitten.

Huvilaa hallussaan pitänyt Natalija Rotenberg ei ollut paikalla, mutta sai tiedon tapahtumasta ja kertoi siitä tuoreeltaan Instagram-tilillään nujakasta kuvatun lyhyen videon ohessa.

”Terroristit ja ranskalaiset palkkasotilaat miehittivät huvilani 10. heinäkuuta”, Rotenberg kirjoittaa. Meduzan mukaan alkuperäinen muotoilu tosin väitti, että asialla olisivat olleet ”radikaalit tšetšeeniterroristit”.

”He heittivät työntekijäni ulos alueelta, hakkasivat turvamiehiä, särkivät valvonta­kamerat ja lukot, kaappasivat huvilan, vaihtoivat lukot ja perustivat huvilaan oman tuki­kohtansa”, Rotenberg jatkaa.

”Toimeksiantajia ovat venäläiset oligarkit, joita minun toimintani ei miellytä.”

Samalla Rotenberg syyttää Ranskan poliisia haluttomuudesta tapauksen tutkimiseen ja veljeilystä asemiesten kanssa. Ranskalaisten tiedotusvälineiden mukaan tapauksen ensimmäinen oikeuskäsittely on luvassa ensi tiistaina.

Natalija Rotenbergin mukaan häntä ei ole päästetty sisään rakennukseen enää kaappauksen jälkeen, vaikka huvilassa on runsaasti hänen henkilökohtaista omaisuuttaan ja muun muassa kaksi hänelle kuuluvaa koiraa.

Arkadi Rotenberg on Venäjän tunnetuimpia liikemiehiä ja presidentti Vladimir Putinin pitkäaikainen ystävä.

Putin ja Rotenberg tutustuivat jo 1960-luvulla tuolloisessa Leningradissa, jossa heillä oli yhteinen judovalmentaja Anatoli Rahlin. Rotenberg lisättiin sekä Yhdysvaltain että EU:n pakotelistoille Krimin miehityksen jälkeen 2014.

Arkadi Rotenberg, presidentti Vladimir Putin ja pääministeri Dmitri Medvedev tutustuivat Kertšinsalmen ylittävän sillan rakennustyömaahan 2016. Rotenbergin yritys vastasi aluksi Venäjän ja miehitetyn Krimin niemimaan yhdistävän sillan rakentamisesta.

Rotenbergin nuorempi veli Boris ja tämän poika Roman ovat Suomen kansalaisia. Boris on Yhdysvaltain pakotteiden kohteina, mutta EU:n pakotteilta hän on välttynyt. Hänen liiketoimensa Suomessa ovat Yhdysvaltain pakotteiden vuoksi kuitenkin hyytyneet.

Arkadi Rotenbergin omaisuus on Forbesin miljardöörilistan mukaan tällä hetkellä vajaat kaksi ja puoli miljardia euroa. Hänellä on ensimmäisestä avioliitostaan kolme lasta, joista Igor Rotenberg on ollut mukana perheen liiketoimissa.

Natalija ja Arkadi Rotenberg avioituivat 2005, mutta välit katkesivat kahdeksan vuotta myöhemmin ja avioero tuli voimaan 2015.

Natalija kertoi venäläiselle uutissivusto The Bellille kaksi vuotta sitten, että entisen pariskunnan välit ovat hyvät. Omaisuuden jakoa käsiteltiin brittioikeudessa, jonka päätöksen perusteella Nizzan huvila kuuluu Natalijalle.

Huvilan omistajayhtiön edustaja väitti kuitenkin torstaina Nice-Matinille, että Natalija asui huvilassa vuokralla.

”Hän asuu Armeniassa ja päätti vuokrata huvilaa, joka ei tällä hetkellä kuulu hänelle”, asianajajan lausunnossa sanotaan.

Natalija Rotenberg on asunut avioeron jälkeen Lontoossa. Hän avioitui viime vuonna armenialaisen liikemiehen Tigran Arzakantsjanin, 54, kanssa. Julkkisuutisia välittävän Spletnik-sivuston mukaan pariskunta aloitti seurustelun 2018.

Natalija Rotenbergin mukaan entinen mies olisi yrittänyt savustaa häntä ulos huvilasta jo kerran aikaisemmin, vuonna 2019.