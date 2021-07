Kaksikko on vielä noin 600 kilometrin päässä mantereesta. Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja sanoo, että tällä vauhdilla kaksikolta loppuu vesi ja ruoka ennen satamaan pääsemistä.

Suomalainen venekunta joutui lauantaina pulaan Australian lähellä Korallimerellä, kun purjeveneen puomi katkesi.

Asiasta kertoi Länsi-Suomen merivartiosto viestipalvelu Twitterissä. Se oli saanut välitetyn viestin venekunnalta, ja välitti sen puolestaan Australian merivartiostolle.

”Puomin katkeaminen hidastaa kulkua ja uhkana on juomaveden loppuminen. Aluksen on myös päästävä rantaan korjaustoimiin”, Länsi-Suomen merivartiosto kirjoitti.

Suomalaiskaksikko eteni sunnuntaina hitaasti kohti Australian rannikkoa.

Länsi-Suomen merivartioston meripelastusjohtaja Jussi Ikola kertoo, että paikalliset meripelastusviranomaiset tarkkailevat tilannetta.

"Australialaiset ovat saaneet heihin myös radioyhteyden ja ryhtyvät tarvittaviin toimiin myöhemmässä vaiheessa.”

Ikolan mukaan suomalaispurjehtijoilla ei ole akuuttia hätää. Matkantekoa hidastaa kuitenkin poikki mennyt puomi ja rikkinäinen purje. Kaksikko on yhä noin 600 kilometrin päässä Australian mantereesta.

"Vauhti, millä he kykenevät etenemään, on hyvin hidas, ja he ovat niin kaukana mantereesta tai suojasatamasta, että he eivät tämänhetkisellä vauhdillaan ehdi satamaan ennen kuin heiltä loppuu vesi ja ruoka”, hän kiteyttää.

Ikolan mukaan tämäntyyppisiä avunpyyntöjä suomalaisista, jotka ovat joutuneet ongelmiin kansainvälisillä vesillä, tulee muutamia vuosittain.