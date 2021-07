Osa rikoksista on tapahtunut 1950-luvulla, osa vasta muutamia vuosia sitten.

Britanniassa ja Irlannissa 255 ihmistä on tuomittu lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä partioliikkeessä. Rikoksista tuomitut toimivat partiojohtajina tai muissa vastuutehtävissä partioliikkeessä 1950-luvulta lähtien.

Asiasta uutisoi muun muassa brittilehti The Guardian.

Tuomioita on annettu raiskauksista, pakottamisista seksuaaliseen tekoon, tirkistelystä ja loukkaavien tai pornografisten kuvien luomisesta, hallussapidosta tai levittämisestä.

Osa rikoksista on tapahtunut 1950-luvulla, osa vasta muutamia vuosia sitten.

The Guardianin mukaan tuomiot herättävät kysymyksiä partioliikkeen turvallisuusmenettelyistä.

Kansallisen asianajotoimiston Bolt Burdon Kempin (BBK) Abbie Hickson syyttää partioliikettä kulttuurista, jossa väärinkäytöksiä ei estetä aktiivisesti. Hickson on ollut laatimassa karttaa, joka paljastaa seksuaalisten hyväksikäyttöjen laajuuden Britanniassa ja Irlannissa.

Hicksonin mukaan partioliikkeen turvakäytännöt perustuvat partion johtajien suoraselkäisyyteen, ja siihen, että yksilö päättää toimia rehellisesti.

”Läpinäkyvyyden ja luottamuksen on oltava osa organisaation kulttuuria, ja kaikilla organisaation tasoilla on toimittava aktiivisesti partiolaisten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi. Valitukset on tutkittava perusteellisesti ja opittava niistä, jotta väärinkäytökset voidaan estää tulevaisuudessa. Vasta silloin nykypäivän ja tulevaisuuden partiolaiset suojataan seksuaalisilta hyväksikäytöiltä”, Hickson sanoi The Guardian mukaan.

BBK:n mukaan seksuaalisen hyväksikäytön uhrien ja tekijöiden todellinen määrä on todennäköisesti vielä suurempi kuin tällä hetkellä tiedetään.

Partioliiton tiedottaja sanoi The Guardianin mukaan, ettei mikään ole tärkeämpää kuin partiolaisten turvallisuus, mutta liitto tunnustaa, että partiossa on vuosien aikana esiintynyt väärinkäytöksiä.

”Kaikki nuorten henkilöiden hyväksikäyttötapaukset ovat kauhistuttavia. Olemme erittäin pahoillamme kaikkien niiden puolesta, jotka ovat kärsineet väärinkäyttäjien tekojen takia”, tiedottaja sanoi.

Partioliiton mukaan se suhtautuu erittäin vakavasti siihen, että lapsia ja nuoria suojellaan vahingoilta.

Partioliikkeeseen liittyviä hyväksikäyttötapauksia on tullut ilmi myös Yhdysvalloissa.

Viime marraskuussa uutisoitiin, että yli 82 000 ihmistä syyttää Yhdysvaltojen suurinta partiopoikajärjestöä The Boy Scouts of Americaa seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Järjestö ilmoitti heinäkuussa maksavansa yli 716 miljoonaa euroa kymmenilletuhansille seksuaalisesta hyväksikäytöstä järjestöä syyttäneille henkilöille.