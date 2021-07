Haaviston mukaan Kiinan ulkoministeri suhtautui hyvin myönteisesti presidentti Niinistön aloitteeseen Helsingin henki -huippu­kokouksesta. ”Valmisteluun lähdetään, jos näkyy tarpeeksi paljon vihreää valoa”, Haavisto sanoi.

Kiinassa viikonloppuna vieraillut ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) kehottaa suomalaisia yrityksiä tarkkuuteen yritysvastuu­kysymyksissä.

Haavisto otti Xinjiangin ihmisoikeustilanteen esiin sunnuntaina tapaamisessaan Kiinan ulkoministeri Wang Yin kanssa Sichuanin maakunnan pääkaupungissa Chengdussa.

EU langetti keväällä pakotteita Kiinalle uiguuri­vähemmistön kaltoinkohtelusta, mihin Kiina vastasi omilla vastapakotteillaan.

Ihmisoikeus­järjestöjen mukaan Kiina on muun muassa vanginnut uiguureja leireille ja teettänyt heillä pakkotyötä, minkä Kiina on kiistänyt.

Haavisto pitää Suomen kannalta tärkeänä, että EU:n ja Kiinan ihmisoikeus­dialogi jatkuu, vaikka osapuolet näkevät ihmisoikeus­tilanteen hyvin eri tavoin. Hän oli painottanut Wangille, että Suomi on ollut mukana päättämässä EU:n pakotteista ja niihin on perusteet.

”Toin esiin erilaisten yritysten huolen yritysvastuun pohjalta tässä tilanteessa”, Haavisto sanoi etätiedotus­tilaisuudessa maanantaina.

”Ihmisoikeus­tilanteesta puhuttaessa Kiina nostaa esiin kokonaisvaltaisen kehityksen ja suuren väestönryhmän nostamisen köyhyydestä maan viime vuosien kehityksen tuloksena.”

Haavisto muistutti, että yritysvastuu­kysymykset ovat yhä enemmän esillä kaikkialla maailmassa ja ne voivat liittyä niin työntekijöiden oikeuksiin, ympäristöön kuin ilmastoasioihin.

”Tarkkuutta on näissä asioissa [yritysten] hyvä ylläpitää. EU:n komissio on antamassa asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvan lainsäädäntö­ehdotuksen ensi kesänä, ja vastuullisuus­ohjeita on tullut muualtakin, kuten YK:sta. Tämä on selvästi trendi, missä eletään.”

”Tietysti on punnittava aina se, että yritykset tarjoavat monilla alueilla työtä ja toimeen­tuloa vaikeassa asemassa oleville ihmisille. Tämäkin on tärkeä aspekti”, Haavisto lisäsi.

Suomessa metsäyhtiö Stora Enso ilmoitti keväällä lopettavansa kokonaan Xinjiangin viskoosi­tehtaisiin toimitetun liukosellun tuotannon Uimaharjun tehtaallaan.

Haavisto mainitsi, että kahdenväliset keskustelut Wangin kanssa kestivät lähes neljä tuntia.

Haavisto puhui kollegalleen myös tasavallan presidentti Sauli Niinistön Helsingin henki -aloitteesta, jonka Niinistö on jo ehtinyt esitellä Kiinan presidentti Xi Jinpingille.

Niinistö on esitellyt maailman johtajille ajatustaan huippu­kokouksesta, joka järjestettäisiin Helsingissä 2025. Tuolloin tulee kuluneeksi 50 vuotta Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssista Etykistä, joka pidettiin Helsingissä.

”Saimme siitä myös Kiinan ulkoministeriltä hyvin positiivisia kommentteja. Tällainen tunnustelukierros on tässä vaiheessa tarpeen. Jos näkyy tarpeeksi paljon vihreää valoa, niin sitten lähdemme valmisteluun.”

Haavisto ja Wang keskustelivat myös muun muassa ilmasto- ja ympäristö­kysymyksistä, suomalaisten yritysten tarpeista Kiinassa, Pekingin tulevista talviolympialaisista ja Afganistanin tilanteesta.