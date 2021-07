Australia on selvinnyt korona­pandemiasta tartunta- ja kuolinlukujen valossa suhteellisen hyvin moneen muuhun kehittyneeseen maahan verrattuna. Sulkutilat ja hitaasti etenevät rokotukset turhauttavat kuitenkin kansalaisia.

Tuhansien ihmisten mielenosoitukset Australian Sydneyssä johtivat lauantaina väkivaltaisiin yhteenottoihin mielen­osoittajien ja poliisin välillä. Mielen­osoituksissa vastustettiin koronarajoituksia ja niiden pitkittämistä sen jälkeen, kun Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian oli ehdottanut jo kuukauden kestäneen sulkutilan jatkamista jopa useilla viikoilla.

Satojen poliisien kerrottiin vastanneen mielenosoituksiin Sydneyssä. Uutistoimisto AFP:n mukaan poliisi kertoi pidättäneensä 57 ihmistä ja antaneensa lähes 100 sakkoa. Melbournessa puolestaan kerrottiin kuudesta pidätyksestä mielenosoitusten yhteydessä.

Maan eri viranomaiset ja päättäjät tuomitsivat mielenosoitukset jyrkästi, sillä suuria ihmis­määriä keränneiden protestien pelätään nyt aiheuttavan lisää korona­virus­tartuntoja.

Uuden Etelä-Walesin poliisiministeri David Elliott totesi uutistoimisto AFP:n mukaan, että mielenosoituksista olevaa kuvamateriaalia aiotaan tarkastella tulevina päivinä, jotta mahdollisimman monta niihin osallistunutta voitaisiin tunnistaa.

”Olen täysin tyytymätön laittomiin mielenosoittajiin, joiden itsekäs käytös on vaarantanut meidän kaikkien turvallisuuden”, Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Gladys Berejiklian totesi lausunnossaan.

Sydneyn lisäksi pienempiä mielenosoituksia kerrottiin järjestetyn viikonloppuna Melbournessa ja Brisbanessa. Esimerkiksi Melbournessa tuhannet ihmiset tungeksivat lauantaina osavaltion parlamentin ulkopuolella.

Sydneyn sulkutilan oli määrä päättyä 30. heinäkuuta, mutta näillä näkymin liikkumisrajoituksia jatketaan todennäköisesti vielä heinäkuun lopun jälkeenkin.

Australian runsasväkisin kaupunki Sydney on kamppaillut viikkojen ajan pandemian tähän mennessä vakavimman korona-aallon kanssa.

Sydneyn alueella on ollut päällä kuukauden ajan sulkutila, jonka oli määrä päättyä perjantaina. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että sulkutilaa jatketaan melko varmasti myös heinäkuun 30. päivän jälkeen, joka oli alun perin määritetty tavoite­ajaksi sulkutilan päättymiselle.

AFP:n mukaan Australian kahden muun suurkaupungin sulkutilat pystytään todennäköisesti purkamaan, kun koronaviruksen deltamuunnoksen aiheuttamat tautiryppäät on saatu hallintaan Victorian ja Etelä-Australian osavaltioissa.

Runsaan 25 miljoonan asukkaan Australiassa on pandemian alkamisen jälkeen raportoitu yli 33 000 koronavirus­tartuntaa ja yli 900 koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Jo aiemmin osavaltion päättäjät määrittelivät Sydneyn heikkenevän koronavirus­tilanteen ”kansalliseksi hätätilaksi”. Edes kuukauden mittainen sulkutila ei onnistunut hillitsemään deltavariantin aiheuttamaa tautirypästä riittävästi, ja osavaltio pyysi tuolloin lähettämään kiireellisesti lisää resursseja ja rokotteita deltavariantin kurittamalle alueelle.

Koronatilannetta on Sydneyssä ja koko maassa heikentänyt rokotusten hidas eteneminen. Our World in Data -sivuston tilaston mukaan ainoastaan vajaat 13 prosenttia australialaisista on rokotettu täysin, ja tahti on selvästi jäljessä moniin muihin maihin verrattuna. Maan hallitus on kertonut tähtäävänsä siihen, että aikuisväestö olisi rokotettu kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Maassa on keskusteltu viime aikoina rokotusten uudelleen jakamisesta sen jälkeen, kun Uuden Etelä-Walesin osavaltion pääministeri Berejiklian vaati, että rokotteita kohdistettaisiin uudelleen.

Pääministeri Scott Morrison kuitenkin hylkäsi AFP:n mukaan pyynnön rokotteiden kanavoinnista korona­viruksen kurittamille alueille kuten Sydneyyn.

”Emme aio häiritä rokotusohjelmaa muualla maassa”, Morrison sanoi ja totesi samalla kantavansa vastuun maan kritisoidusta rokoteohjelmasta.

"Otan vastuun rokotusohjelmasta. Otan vastuun myös haasteistamme", hän sanoi. "On selvää, että jotkut asiat ovat hallinnassamme, jotkut eivät."

Australian rokotusohjelma on viime aikoina aiheuttanut turhautumista ja kritiikkiä muun muassa hitautensa vuoksi. Asukkaat odottivat rokotusaikaansa Sydneyssä maanantaina.

Australian rokotusten hidas eteneminen on osin johtunut saatavuus­ongelmista.

Alkuvuodesta Australia eteni tosin rokotuksissaan tarkoituksellisesti hitaasti, sillä matalien tartunta- ja kuolinlukujen ansiosta sillä oli mahdollisuus seurata sivusta rokotusten vaikutuksia muissa maissa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Australia oli yksi ensimmäisistä maista, joka solmi sopimuksen rokote­valmistaja Astra Zenecan kanssa, ja maa valmisteli myös omaa rokotetuotantoa. Kotimainen tuotanto ei kuitenkaan käynnistynyt odotusten mukaisesti, ja sittemmin Astra Zenecan rokotteeseen yhdistetyt verenhyytymis­häiriöt ovat heikentäneet maan rokotustilannetta entisestään.

Australian rokoteasioiden asiantuntija­ryhmä Atagi suositteli aiemmin Astra Zenecan rokotteen tarjoamista vain yli 60-vuotiaille juuri erittäin harvinaisen veritulppariskin vuoksi.

Osa australialaisista onkin sen vuoksi skeptisiä Astra Zenecan rokotetta kohtaan, ja monet ovat päättäneet odottaa Pfizerin ja Biontechin rokotteen saamista.

Koronatilanteen heiketessä Atagi kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan nyt suosittelevansa, että kaikkien Sydneyssä asuvien aikuisten tulisi voimakkaasti harkita Astra Zenecan rokotteen ottamista.

Australia on luottanut koronaviruksen torjunnassa tiukkoihin rajoihinsa, kun maa asetti pandemian vuoksi tiukat matkustus­rajoitukset.

Keväästä alkaen rajat avautuivat hieman, kun matkustaminen Australian ja Uuden-Seelannin välillä ilman karanteeneja mahdollistui. Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern kuitenkin ilmoitti viime viikolla, että kahden maan välinen matkustus­kupla keskeytetään vähintään kahdeksaksi viikoksi Australian heikkenevän tilanteen vuoksi.

Tämä tarkoittaa, ettei australialaisilla ole enää ilman karanteenia pääsyä Uuteen-Seelantiin, ja uusiseelantilaisille järjestetään paluulennot kotimaahansa.

