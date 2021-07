Yritys pyysi tubettajia markkinoimaan seuraajilleen tietoa, jonka mukaan Pfizerin korona­rokotteen saaneiden kuolleisuus olisi lähes kolmin­kertainen verrattuna Astra Zenecan rokotteen saaneisiin.

Sosiaalisen mediaan erikoistunut markkinointi­yhtiö Fazze on tarjonnut Youtubessa toimiville vaikuttajille eli tubettajille rahaa valheellisen korona­virukseen liittyvän tiedon levittämisestä.

Tubettajiin on otettu yhteyttä ainakin Ranskassa ja Saksassa. Kaksi tarjouksen saanutta tubettajaa päätti selvittää asiaa pidemmälle.

Tarjous paljastui, kun yksi yhteydenoton saaneista tubettajista, saksalainen Mirko Drotschmann, kertoi tarjouksesta julkisesti. Drotschmannilla on 1,5 miljoonaa seuraajaa Youtubessa.

”Se alkoi yhdestä sähköpostista”, Drotschmann kertoi Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

Fazze pyysi Youtube-tähteä markkinoimaan seuraajilleen ”vuotanutta uutta tietoa, jonka mukaan Pfizer-korona­rokotteen saaneiden kuolleisuus olisi lähes kolmin­kertainen verrattuna Astra Zeneca -rokotteen saaneisiin”.

Väite rokotteiden erosta on valheellinen.

Pian Drotschmann sai selville, että häntä käytännössä pyydettiin levittämään seuraajilleen disinformaatiota, joka voisi heikentää kansan luottamusta rokotteiden turvallisuuteen.

Myös ranskalainen tiedevideoihin keskittyvä tubettaja Léo Grasset kertoo saaneensa samanlaisen tarjouksen. Hänelle oli tarjottu 2 000 euroa palkkioksi kampanjaan osallistumisesta. Yritys ei suostunut kertomaan, kenen pyynnöstä se toimi.

Grasset ja Drotschmann päättivät yrittää selvittää lisää erikoisen tarjouksen takana olevasta tahosta. He vastasivat tahoillaan pyyntöön ja esittävät olevansa kiinnostuneita.

Vastaukseksi he saivat yksityiskohtaiset ohjeet videon tekemiseen. Englannin­kielisissä ohjeissa pyydettiin vaikuttajia ”käyttäytymään niin kuin olisit intohimoinen ja kiinnostunut aiheesta”.

Lisäksi ohjeissa kiellettiin mainitsemasta, että video on sponsoroitu. Katsojan tuli saada videosta sellainen kuva, että tubettaja haluaa itse neuvoa katsojiaan.

Fazze antoi väitteensä lähteeksi ranskalais­lehti Le Monden artikkelin, joka koski Euroopan lääkevirastolta vuotanutta dataa. Artikkeli itsessään oli todellinen, mutta siinä ei puhuttu mitään rokotteisiin liittyvistä kuolemista.

Kuolinluvut, joita vaikuttajia pyydettiin esittelemään, oli kerätty useista lähteistä ja irrotettu alkuperäisestä kontekstista. Taulukossa esitetyissä maissa Pfizer-rokotteen saaneita oli todellakin kuollut enemmän.

Näissä maissa kyseistä rokotetta oli kuitenkin käytetty paljon enemmän. Taulukosta ei käynyt ilmi, mihin ihmiset olivat kuolleet. Se että, kuolee rokotteen saamisen jälkeen, ei tarkoita, että syy olisi rokotteessa.

Grasset ja Drotschmann paljastivat Fazzen kampanjan Twitterissä toukokuussa. Heidän paljastuksensa jälkeen ainakin neljä vaikuttajaa Ranskassa ja Saksassa on kertonut samanlaisesta yhteyden­otosta.

Yhdysvaltalaislehti The New York Times kertoi toukokuussa, että pian Grassetin Twitterissä tekemän paljastuksen jälkeen Fazzen työntekijöiden profiilit katosivat LinkedIn-palvelusta.

Lisäksi yrityksen Facebook-sivu tyhjennettiin ja Instagarm-tili muutettiin yksityiseksi.

BBC yritti tavoittaa Fazzea sähköpostilla. Viestit palautuivat suoraan takaisin lähettäjälle Adnow-nimisen yrityksen verkkotunnukselta.

Adnow on markkinointiyritys, jonka osa Fazze on. Adnow on rekisteröity Britanniaan ja Venäjälle.

BBC yritti niin ikään tavoittaa Adnow’ta useaan kertaan tuloksetta sekä sähköpostitse että puhelimitse. Lopulta BBC sai kiinni yhden Adnow’n johtohahmoista, Ewan Tolladayn. Hän ei kuitenkaan osannut sanoa juuri mitään Fazzen toiminnasta.

Yritys on kuitenkin Tolladayn mukaan sulkenut Fazzen toiminnan, kun kampanja tuli median kautta Adnow'n tietoon.

Fazzelta kampanjan ostanutta tahoa ei edelleenkään tiedetä.

Nyt sekä Ranskan että Saksan viranomaiset ovat aloittaneet tutkinnan Fazzen toiminnasta. Valheellisen korona­virukseen liittyvän tiedon jakaminen on näissä maissa laissa kielletty.

Saksassa on myös noussut esiin epäilyjä, joiden mukaan Venäjä on osallinen Fazzen kampanjassa. Epäilyjen tueksi ei kuitenkaan ole vielä mitään varmaa tietoa.