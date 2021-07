Tunisiaa on pidetty arabikevään mallimaana, mutta todelliset uudistukset unohdettiin – Siksi nuoret juhlivat presidenttiä, jota syytetään vallan­kaappauksesta

Tutkijan mukaan presidentin toimissa on ”vallankaappauksen henki”.

Presidentin kannattajissa on paljon nuoria, jotka ovat pettyneet siihen, etteivät lukuisat hallitukset ole vieneet läpi kipeästi kaivattuja uudistuksia.

Tunisiassa pelätään, mitä maan demokratialle tapahtuu, kun presidentti Kais Saied erotti pääministeri Hichem Mechichin ja keskeytti parlamentin toiminnan 30 päiväksi sunnuntaina.

Maanantaina Saied ilmoitti erottavansa myös puolustus- ja oikeusministerit, kertoi uutistoimisto AFP.

Presidenttiä tukevat mielenosoittajat ovat juhlineet kaduilla, mutta hallituspuolue Ennahdaa tukevat mielenosoittajat syyttävät presidenttiä vallankaappauksesta.

Riskinä on, että presidentin kannattajat ja vastustajat ottavat väkivaltaisesti yhteen, mikä pahentaisi kriisiä, kertoo sosiaali­antropologian yliopistonlehtori Susanne Dahlgren Tampereen yliopistosta.

Mielenosoittajat ovat heitelleet pulloja ja kiviä toisiaan kohti sekä huudelleet solvauksia. Poliisi on paikoin joutunut puuttumaan protestointiin.

Dahlgrenin mukaan presidentin toimissa on vallankaappauksen piirteitä, sillä pääministerin erottaminen ja parlamentin toiminnan keskeyttäminen eivät tapahtuneet aivan perustuslain mukaisesti.

”Perustuslain pykälä 80, joka sallii presidentille kriisioloissa keskittää vallan itselleen, ei kuitenkaan mahdollista sitä, että parlamentti voitaisiin panna viralta. Tätä on selitelty sillä, että parlamentti on vain 30 päivää poissa pelistä. Tosiasiassa perustuslain mukaan presidentin olisi pitänyt konsultoida pääministeriä ja parlamentin puhemiestä kriisin ratkaisemisessa, mutta nyt hän siis sivuutti molemmat. Siinä mielessä tässä on vallankaappauksen henki.”

Parlamentin puhemiehenä toimii Ennahda-puolueen johtaja Rached Ghannouchi.

Turvallisuusjoukot yrittävät pidätellä mielenosoittajia parlamenttitalon edessä Tunisissa 26. heinäkuuta.

Samalla myös presidentin kannattajilla on syynsä vastustaa Ennahda-puoluetta ja iloita pääministerin potkuista.

”Hallitus on ollut kykenemätön hoitamaan terveys- ja talouskriisiä. Tunisiassa kansalaiset ovat esimerkiksi joutuneet keräämään varoja, jotta sairaaloihin saataisiin hengityskoneita ja rokotteita”, Dahlgren kertoo.

Tunisian terveysministeri erotettiin huonosti hoidetun koronaepidemian takia jo aiemmin.

Tunisiaa on pidetty länsimaissa arabikevään onnistujana, sillä vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen maassa on onnistuttu jakamaan valtaa vaalien avulla.

Arabikevään massaprotesteissa nuoret tunisialaiset vaativat kuitenkin uudistuksia, joilla luotaisiin työpaikkoja, parempaa koulutusta ja palautettaisiin usko tulevaisuuteen. Dahlgrenin mukaan näitä ei ole saavutettu, sillä maan eliitti on lähinnä keskittynyt takaamaan omien etujensa säilyttämisen.

”Nuorten kannalta keskeisiä kysymyksiä ei ole ratkaistu, joten oli vain ajan kysymys, milloin nuoret lähtevät taas liikkeelle.”

Viimeisen kymmenen vuoden aikana maassa on ollut yhdeksän hallitusta.

Ennahda on maltillinen islamistinen puolue, joka on osa muissa maissa sharia-lakia ajavaa Muslimiveljeskuntaa. Viime vuosina puolue on kuitenkin pyrkinyt etäännyttämään itseään Muslimiveljeskunnasta.

”Nuoret ihmiset näkevät, että tämä konservatiivinen, eräänlainen koti-uskonto-isänmaa-linja, jota Ennahda edustaa, ei ole sitä, mitä he haluavat.”

Sitoutumattomana ehdokkaana presidentiksi noussut Saied sen sijaan on suosittu – osin siksi, että hän on populisti.

”Populistille tyypilliseen tapaan hän nojautuu kaduilla olevaan mielipiteeseen silloin, kun se hänelle sopii. Siinä mielessä hän on arvaamaton henkilö.”

Sitä, mihin presidentin toimet lopulta johtavat, on mahdotonta sanoa tässä vaiheessa.

Dahlgrenin mukaan maa voi luisua väkivallan takia yhä syvempään poliittiseen kriisiin. Tähän viittaa presidentin lähipiiristä toukokuussa vuodettu suunnitelma, jonka mukaan presidentti aikoo perustaa maahan ”perustuslaillisen diktatuurin”.

Muitakin huolestuttavia tietoja kuitenkin kantautuu maasta. Uutiskanava al-Jazeeran pääkaupunki Tunisissa sijaitseva toimisto suljettiin poliisien toimesta, kertoi AFP. Poliisit olivat kertoneet toimittajille ”noudattavansa käskyjä”.

Armeijan tukema presidentti Saied on myös varoittanut, että jos hänen vastustajansa ”ampuvat yhdenkin luodin, joukkomme vastaavat luotien sateella”.

Maanantai-illasta YK kehotti osapuolia pidättäytymään väkivallasta.