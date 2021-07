Ainakin 57 siirtolaista on hukkunut haaksi­rikossa Libyan rannikolla

Vene kaatui lähellä Khumsia Libyan rannikolla.

Ainakin 57 ihmistä hukkui maanantaina veneen upotessa Libyan rannikolla lähellä Khumsia, 120 kilometrin päässä pääkaupungista Tripolista, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

AFP:n mukaan ei ollut aluksi selvää, minkä vuoksi alus kaatui. Usein Afrikan pohjoisrannikolta Eurooppaan lähtevät alukset kuitenkin ovat huonokuntoisia ja liian täynnä, jonka lisäksi ne usein matkaavat huonolla säällä keskellä yötä.

”Kalastajien ja rannikkovartioston rantaan tuomien selviytyjien mukaan ainakin 20 naista ja kaksi lasta oli hukkuneiden joukossa”, kertoi kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) tiedottaja Safa Msehli Twitterissä.

IOM:n Libyan lähetystön johtaja Federico Soda kertoi myös tilanteesta Twitterissä ja sanoi, että hiljaisuus ja tekojen puute ovat anteeksiantamattomia.

Siirtolaisuus meriteitse Libyasta ja Tunisiasta Italiaan ja muualle Eurooppaan on lisääntynyt viime kuukausina hyvän sään vuoksi. IOM:n mukaan kaksi kertaa enemmän ihmisiä on hukkunut yrittäessään ylittää Välimerta kuin samaan aikaan viime vuonna.

Libyan rannikkovartiosto on tänä vuonna palauttanut Libyaan yli 13 000 ihmistä, mikä on enemmän kuin koko vuonna 2020, kertoo YK:n pakolaisjärjestö (UNHCR.) AFP:n mukaan EU on tukenut Libyaa siirtolaisuuden pysäyttämisessä, vaikka siirtolaisten olot Libyassa ovat usein kurjat ja kansainväliset järjestöt ovat toistuvasti vaatineet, ettei siirtolaisia palautettaisi Libyaan.

Viime vuosina sadattuhannet ovat paenneet Lähi-Idästä ja Afrikasta vaarallisen venematkan kautta.

