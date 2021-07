Yhdysvaltalaisjoukkojen muuttaminen nimellisesti taistelujoukoista kouluttajiksi ja neuvojiksi tuskin tyydyttää Iranin tukemia vahvoja ryhmiä Irakissa.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi maanantaina, että maan sotilaat lopettavat taistelutehtävänsä Irakissa vuoden loppuun mennessä.

Noin 2 500 sotilaan tehtävänkuvaa kerrottiin muutettavan kouluttajiksi ja neuvonantajiksi.

Ilmoitus herätti kysymyksiä siitä, miten maan turvallisuustilanne tulee muuttumaan: Saako Iran enemmän jalansijaa maassa? Entä nouseeko jihadistijärjestö Isis jälleen suureksi uhaksi?

Päätöksen vaikutuksia on hankala arvioida, koska ilmoituksesta puuttui konkretia, sanoo Ulkopoliittisen instituutin tutkija Mariette Hägglund.

”Se, mitä päätös käytännössä tarkoittaa, jää vielä epäselväksi. Tarkoista luvuista tai yksityiskohdista ei sanottu juuri mitään.”

Kuvaillut uudet roolit eivät ole suuri muutos, Hägglund toteaa.

”Operaatio Irakissa on muutenkin jo keskittynyt enemmän neuvonantoon ja kouluttamiseen. Pitkällä tähtäimellä siihen tulisikin pyrkiä, koska tavoitteena on se, että Irakin omat joukot voivat olla vastuussa maan turvallisuudesta.”

Joukkojen vähentäminen ei kuitenkaan sekään ole mahdotonta. Donald Trumpin valtakaudella Yhdysvaltojen joukkojen määrä pieneni 3 000:sta 2 500:aan. Lisäksi on keskusteltu Nato-operaation mahdollisesta laajentamisesta.

Irakissa toimii noin 40–60 eri asejoukkoja, joista käytetään nimitystä Kansan mobilisointiyksiköt (englanniksi Popular Mobilization Forces). Niiden jäseniä osallistui kesäkuussa paraatiin Diyalassa.

Hägglund uskoo Iranin suhtautuvan tuoreeseen päätökseen skeptisesti, vaikka se voi pitää sitä positiivisena askeleena oikeaan suuntaan.

”Yhdysvaltain läsnäolo Irakissa on Iranille kansallisen turvallisuuden näkökulmasta uhka. Se varmaankin jatkaa tiettyjen ryhmien tukemista ja toivoo edelleen, että Yhdysvaltojen läsnäolo heikkenee.”

Iran tukee useita Irakissa toimivia puolisotilaallisia asejoukkoja ja ajaa niiden kautta Yhdysvaltain joukkojen täyttä poistumista.

Irakin erilaiset asejoukot saivat aiempaa virallisemman aseman vuonna 2014, jolloin Isis valtasi suuren osan Pohjois-Irakista ja myös Yhdysvallat kutsuttiin auttamaan taistelussa jihadisteja vastaan.

Irakin armeijan epäonnistuessa puolisotilaalliset asejoukot nousivat merkittävään rooliin. Ne asejoukot, joita Iran tukee, ovat ajaneet Yhdysvaltain vetäytymistä erityisen hanakasti tammikuusta 2020 lähtien.

Tuolloin iranilaiskenraali Qassim Suleimani sekä Iranin tukeman irakilaisen asejoukon johtaja Abu Mahdi al-Muhandis kuolivat Yhdysvaltain lennokki-iskussa.

Myös Irakin parlamentti vaati iskun jälkeen Yhdysvaltojen joukkojen häätämistä maasta.

Vaatiessaan Yhdysvaltojen sotilaiden poistumista irakilaiset asejoukot ovat toimineet Hägglundin mukaan yhä aggressiivisemmin.

”Viime vuosina iskut Yhdysvaltojen joukkojen tukikohtiin ovat kiihtyneet. On siirrytty droonihyökkäyksiin, ja myös Irakin Kurdistaniin on isketty, mikä on uutta.”

Hägglund ei usko tämän juuri muuttuvan Yhdysvaltojen ilmoituksen jälkeen.

”Ryhmät tulevat edelleen vaatimaan Yhdysvaltain täyttä poistumista ja jatkamaan painostusta. On mahdollista, että mieleisen kehityksen myötä todetaan, ettei iskuja tehdä, mutta todellisuudessa niitä voidaan jatkaa sijaisryhmien kautta.”

Neljätoista ohjusta ammuttiin heinäkuun 7. päivänä Yhdysvaltain käyttämään lentotukikohtaan Irakin länsiosassa Anbarissa.

Erilaiset asejoukot ovatkin Irakissa merkittävä turvallisuusriski. Yhdysvaltojen tukikohtiin iskemisen lisäksi niitä on syytetty esimerkiksi ihmisoikeusrikkomuksista ja mielivaltaisista pidätyksistä.

Asejoukot myös tukahduttivat väkivalloin vuoden 2019 hallituksen vastaiset mielenosoitukset, ja niiden on epäilty murhanneen ja tappaneen Irakin poliitikkoja, aktivisteja ja tutkijoita.

Iranin tukemien ryhmien ohella Irakissa toimii esimerkiksi Iranin shiiamuslimien korkeimmalle uskonnolliselle johtajalle uskollisia ryhmiä, populistipoliitikon ryhmä sekä sunnimuslimiheimoista koostuvia ryhmiä. Irakissa on lähes kaksinkertaisesti shiioja verrattuna sunneihin.

Myös sunnalainen terroristijärjestö Isis on edelleen uhka Irakissa.

”Isisin asema on vahvistunut muun muassa tammikuun 2020 myötä, kun Iranin ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet yltyivät ja järjestön vastaiset operaatiot taukosivat. Isis on myös vahvistunut koronaviruspandemian aikana”, Hägglund sanoo.

Tänä vuonna järjestö on ottanut nimiinsä kaksi räjähdystä, joista oli jo tullut harvinaisia Bagdadissa. Irakin hallinto julisti Isisin kukistetuksi loppuvuonna 2017, mutta äärijärjestöllä on edelleen soluja maassa.

”Isisin aiheuttama uhka on edelleen olennainen. Yhdysvaltojen tuoreella päätöksellä ei kuitenkaan ainakaan näillä tiedoilla ole paljoa vaikutusta, sillä Isisin vastainen operaatio jatkuu.”

Olot ovat Irakissa siviilien kannalta hankalat, toteaa Hägglund.

”Turvallisuustilanne on edelleen huono, korruptio on vahvaa ja infrastruktuuriin on investoitu puutteellisesti. Myös Irakin terveydenhuolto on jo pitkään ollut huonossa kunnossa, ja covid on pahentanut tilannetta entisestään.”

Nopeaa helpotusta ei ole luvassa, sillä laajojen politiikan, talouden ja turvallisuusasioiden rajat ylittävien verkostojen vuoksi maata pitäisi kehittää hyvin kokonaisvaltaisesti.

Vuoden 2019 mielenosoitusten jälkeen tehtävään nimetty pääministeri Mustafa al-Kadhimi on edeltäjiään yhteistyöhaluisempi ja yrittää puuttua myös korruptioon.

Irakin pääministeri Mustafa al-Kadhimi vieraili Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin luona Valkoisessa talossa viime maanantaina.

Al-Kadhimi on entinen tiedustelujohtaja. Puolueiden ulkopuolelta tulleen pääministerin neutraali tausta on kuitenkin aiheuttanut myös haasteita.

”Hänellä ei ole vahvaa taustatukea, ja kun hän on yrittänyt esimerkiksi rankaista aktivisteja murhanneita, on vastustus ollut vahvaa militiaryhmien puolelta”, Hägglund sanoo tarkoittaen puolisotilaallisia asejoukkoja.

Lokakuussa Irakissa järjestetään tärkeät vaalit, ja on mahdollista, että al-Kadhimin ja Bidenin solmima päätös Yhdysvaltain taistelujoukkojen vetäytymisestä on pyrkimys hyödyttää pääministeriä vaaleissa.

”Tämä päätös voi olla yritys näyttää, että tässä käydään dialogia Yhdysvaltain asemasta Irakissa.”

Maan vaalijärjestelmässä on runsaasti ongelmia, mutta Hägglundin mukaan vaalit ovat silti monelle toimijalle tapa legitimoida valtaansa.

”Myös moni militiaryhmistä ja muista merkittävistä hahmoista pitää ne varmasti mielessä kaikessa toiminnassaan tällä hetkellä.”

