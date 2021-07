Kuka on nainen, jonka edessä Joe Biden polvistui? HS soitti Rivka Ravitzille, jolla on 12 lasta ja komea ura Israelin politiikassa

Rivka Ravitz on vanhoillinen haredijuutalainen, joiden osuus Israelin väestöstä kasvaa. Samaan aikaan naisten asema harediyhteisöjen sisällä on murroksessa.

Heinäkuun alussa internetissä levisi kuva: Yhdysvaltain presidentti Joe Biden polvistuneena Valkoisen talon kukkakuvioidulle matolle. Hänen edessään seisoivat Israelin silloinen presidentti Reuven "Ruvi" Rivlin ja tämän kansliapäällikkö Rivka Ravitz.

Yhdysvaltain Israel-suhde herättää vahvoja tunteita, joiden valossa kuvaa lähdettiin nopeasti tulkitsemaan. Elettä kutsuttiin nöyryyttäväksi, ja huhu väitti, että Biden vannoi ehdotonta uskollisuuttaan Israelille.

Se oli vale. Biden kylläkin kutsui maansa sitoutumista Israelia kohtaan ”raudanlujaksi” tavatessaan Rivlinin 28. kesäkuuta. Hän myös sanoi, että Iran ei tule saamaan haltuunsa ydinaseita hänen kaudellaan. Mutta Biden ei polvistunut kollegansa eteen. Sen sijaan kunnianosoitus oli suunnattu Rivlinin vieressä seisovalle Ravitzille.

Syy ei ollut poliittinen. Katolilainen Biden oli juuri kuullut, että Rivlinin kansliapäällikkö on äiti 12 lapselle.

Mutta kuka oikein on Riva Ravitz, joka on vaikuttanut vuosia Israelin politiikan eliitissä?

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden polvistui Israelin presidentin kansliapäällikön Rivka Ravitzin edessä kuultuaan, että tällä on 12 lasta. Ravitz ja Israelin silloinen presidentti Reuven Rivli vierailivat Valkoisessa talossa 28. kesäkuuta.

Suurelle kansainväliselle yleisölle Rivka Ravitz, 45, on melko tuntematon. Israelissa hänen nousujohteinen uransa on herättänyt paljon huomiota, eikä vähiten hänen uskonnollisuutensa vuoksi.

Israelissa syntynyt, yhdysvaltalaisten maahanmuuttajavanhempien lapsi Ravitz on haredi eli vanhoillinen ortodoksijuutalainen. Maallistuneet Israelilaiset liittävät haredeihin usein vahvoja stereotypioita. Harediperheet nähdään köyhinä ja kouluttamattomina, naiset alistettuina kotiäiteinä.

Rivka Ravitz ei sovi tähän stereotypiaan. Hän on tavannut monia maailman suurimpia johtajia, kuten Venäjän presidentin Vladimir Putinin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin, Kanadan pääministerin Justin Trudeaun ja Saksan liittokanslerin Angela Merkelin.

Ravitz ei kuitenkaan ole unohtanut uskonnollisen yhteisönsä tapoja edes kärkijohtajien edessä. Edellisistä Ravitz on kieltäytynyt kättelemästä kaikkia paitsi Merkeliä. Haredinaisille ei ole sopivaa kätellä miehiä. Poikkeusta Ravitz ei tehnyt edes paavin kohdalla.

Kun Ravitzilta kysyy, mikä hänen urassaan on ollut hienointa, hänen on vaikea keksiä vastausta.

”Tämä kaikki on ollut todella kiinnostavaa”, hän aloittaa puhelussa HS:n kanssa.

”Mutta ehkä hienointa ovat olleet juuri valtiojohtajien tapaamiset. Näet läheltä ihmissuhteiden ja jopa ystävyyksien muodostumisen. He ovat lähellä minua, ja silmieni edessä tehdään historiaa.”

Lapsena Rivka Ravitz ei koskaan kuvitellut, että jonain päivänä hän kävelisi parlamenttitalojen käytävillä ja tutustuisi maailman johtajiin.

”Unelmani oli olla opettaja”, hän kertoo.

Tämän unelman eteen Ravitz teki myös töitä ja valmistui englannin opettajaksi vuonna 1996. Samana kesänä suunnitelmiin tuli kuitenkin yllättävä muutos.

Ravitzin appiukko, rabbi Avraham Ravitz, tuli uudelleen valituksi Israelin parlamenttiin eli knessetiin ja pyysi miniäänsä avustajakseen. Avraham Ravitz kuului Degel HaTorah -nimiseen haredipuolueeseen.

Opettajan ammatista unelmoinut Ravitz kieltäytyi ensin tarjouksesta, mutta palkka parlamentissa oli moninkertainen opettajantöihin verrattuna. Pian hän antautui politiikalle.

Tuolloin, 1990-luvun jälkipuoliskolla, hän oli Israelin parlamentissa monin tavoin poikkeuksellinen näky. Knesset oli hyvin maallistunut, joten Ravitz kuului vähemmistöön jo siksi, että oli haredi. Haredinaisena hän oli täysin yksin.

”Olin todella nuori, ja kaikki sanoivat jatkuvasti: ’Vau, hän on raskaana! Vau, hän on haredi!’” Ravitz kertoi aiemmin kesällä Foreign Policyn haastattelussa.

Sadat haredijuutalaiset osallistuivat rabbin rukoukseen Jerusalemissa 27. helmikuuta 2020. Rabbi rukoili äänestäjien puolesta ennen vaaleja.

Ravitz ehti työskennellä kolmisen vuotta apelleen, kun Israelissa astui voimaan uusi laki, joka kielsi sukulaisten palkkaamisen knessetissä. Ravitzin uranousua lakimuutos ei katkaissut, päinvastoin.

Vuonna 1999 hän pyysi ja sai töitä keskustaoikeistolaisen Likud-puolueen kansanedustajalta Reuven Rivliniltä. Tämä kohosi poliittisilla portailla, ja samoin teki Ravitz.

Ravitzista tuli Rivlinin kansliapäällikkö, ja siinä roolissa hän johti useita menestyneitä vaalikampanjoita. Niiden tuloksena Rivlin valittiin knessetin puheenjohtajaksi vuosina 2003 ja 2009 ja lopulta Israelin presidentiksi vuonna 2014.

Yli kahden vuosikymmenen uran jälkeen Ravitz kertoo nauttivansa työstään mutta vierastavansa yhä osin poliittista maailmaa.

”Rakastan työtäni, mutta se, miten poliitikot käyttäytyvät, ei saa minua aina tuntemaan oloani mukavaksi”, hän kertoo puhelimessa.

Israelin valtion perustaminen oli pitkälti maallistuneiden juutalaisten projekti, jota haredit lähtökohtaisesti vastustivat. Koska valtion perustajat eivät olleet järin uskonnollisia, jättivät he uskonjohtajien vastuulle muun muassa ruokailusäädökset ja avioliittolainsäädännön.

Haredien yhteiskunnallinen vaikutusvalta kuitenkin kasvaa koko ajan. Tällä hetkellä yli 12 prosenttia israelilaisista on haredeja, mutta harediväestö kasvaa noin kaksinkertaista vauhtia muuhun väestöön nähden. Se kaksinkertaistaa kokonsa keskimäärin 16 vuodessa.

Samalla naisten asema harediyhteisöjen sisällä on murroksessa. Haredit uskovat uskonnollisiin perinteisiin ja noudattavat tiukkoja sukupuolirooleja.

Naiset huolehtivat perheestä ja kodista, yhteiskunnallinen vaikuttaminen kuuluu miehille. Haredinaisilta löytyy kuitenkin paljon osaamista, jota voisi hyödyntää myös politiikassa.

Toisin kuin monissa muissa konservatiivisissa yhteisöissä, haredeilla perheen elättäminen lankeaa usein naiselle, sillä miehet omistavat elämänsä Tooran opiskelulle. Tämän vuoksi haredinaiset ovat usein koulutettuja. Vuonna 2014 haredinaisten työllisyysaste oli kohonnut muiden israelilaisnaisten työllisyysastetta korkeammaksi.

Naisten asema on kuitenkin jatkuvan kulttuurisen taistelun keskellä. Joissain harediyhteisöissä rabbit ovat esimerkiksi ehdottaneet, että naisten ei tulisi jatkaa koulutustaan kandidaatin tutkintoa pidemmälle.

Israelin parlamentin haredipuolueet eivät puolestaan hyväksy naisia ehdokkaikseen. Aktivistinaiset ovat siksi perustaneet protestipuolueen, joka keskittyy haredinaisten asioihin.

Rabbi Shimon Galai (vas.) johti rukousta äänestäjille ennen vaaleja Jerusalemissa 27. helmikuuta vuonna 2020. Haredijuutalaisten suhteellinen osuus Israelin väestöstä kasvaa, mikä näkyy myös harediyhteisöjen yhteiskunnallisessa vaikutusvallassa.

Rivka Ravitzin elämä rikkoo lasikattoja, mutta hän ei ole kapinahenkinen. Ravitz ei puolusta protestoivia haredinaisia julkisuudessa vaan haluaa toimia oman yhteisönsä sisältä. Hän on sanonut haastatteluissa kunnioittavansa kaikkia rabbien päätöksiä.

Silti myös Ravitz uskoo, että naisten asemaan on tulossa harediyhteisöissä muutos.

”Ei tänä vuonna tai välittömästi. Mutta ehkä muutaman vuoden päästä.”

Ravitzin maltillinen linja noudattaa hänen arvojaan. Samalla kyse voi olla myös ovelasta poliittisesta pelistä.

“Tulee vielä laki, joka sanoo, että on puolueelta syrjintää olla päästämättä naisia knessetin edustajiksi”, hän sanoi Foreign Policyn haastattelussa.

”Ja silloin nämä puolueet etsivät jotakuta, joka on valtavirtaa, eivät jotakuta, joka vastustaa heitä. Ja sitten sanon heille: ‘Kuulkaa, antakaa niin mietin asiaa.’ Ja sitten he rukoilevat. Ja sitten, ehkä, ehkä, minä suostun.”

Ravitz on kärsivällinen. Hän muistuttaa, että jo nyt naiset voivat vaikuttaa yhteiskuntaan knessetin ulkopuolella, esimerkiksi opettajina ja pormestareina. Mutta mikä muuttuu, jos naiset pääsevät kansanedustajiksi haredipuolueisiin?

”En usko, että naiset välttämättä muuttaisivat itse politiikkaa. Mutta olen varma, että naiset toisivat erittäin hyviä tuulia politiikan maailmaan, sillä he tekevät asioita eri tavalla ja heidän näkökulmansa ovat erilaisia kuin miesten. Ja he ovat 50 prosenttia väestöstä, joten heidän näkökulmansa kuuleminen olisi tärkeää”, Ravitz vastaa.

”Naisten näkökulman saaminen olisi tärkeää, mutta olisiko kyse merkittävästä muutoksesta? Ehkä. Ehkä.”

Toistaiseksi Ravitzin on odotettava, mitä rabbit ja puolueet päättävät. Odottavan aika ei käy pitkäksi.

Presidentin kansliapäällikön työt päättänyt Ravitz kertoo, että on ehtinyt jo saada useita työtarjouksia. Osa niistä on parlamentin sisältä ja toiset muualta.

Haredijuutalaisia juhlimassa juutalaista purim-juhlaa Jerusalemissa 28. helmikuuta vuonna 2021.

Ravitz ei toistaiseksi ole varma, mitä aikoo tehdä.

”Tilanne on 50–50. Yksityisen sektorin tarjoukset ovat paljon parempia, mutta jos haluaa vaikutusvaltaa, on työskenneltävä parlamentissa.”

Päätös ehtii odottaa vielä kuukauden tai kaksi. Sitä ennen Ravitz aikoo tehdä jotain poikkeuksellista.

“On ensimmäinen kerta 25 vuoteen, kun pääsen kesälomalle lasteni kanssa. Tähän asti tähän ei ole ollut mahdollisuutta.”

Hotelliloma ei tule kyseeseen 12 lapsen kanssa, Ravitz kertoo. Koko perhe aikoo kuitenkin viettää aikaa yhdessä: vanhemmat, lapset, lapsenlapset.

Suunnitteilla on päiväretki merenrantaan. Sen jälkeen perheen on valmistauduttava uuteen kouluvuoteen, ostettava kirjoja ja muuta sellaista.

”Tylsää ei tule. Meillä ei ole koskaan tylsää hetkeä”, Ravitz sanoo.

Se on helppo uskoa. Puhelun taustalla kuuluu vuoroin lapsen puhetta ja itkua.

Juttua varten on haastateltu myös Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen yliopistonlehtoria Riikka Tuoria. Jutussa käytetyt muut lähteet: Foreign Policy, The Times of Israel, Ami Magazine, Reuters, AP.