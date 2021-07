Ranskan Polynesiassa kannetaan kaunaa ja vaaditaan korvauksia emämaan suorittamista ydinkokeista. Viranomaisia on syytetty säteilyn vaikutusten vähättelystä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi tiistaina kansakuntansa olevan velkaa Ranskan Polynesialle ydinkokeista, joita se suoritti Moruroan ja Fangataufan atolleilla Tyynellämerellä vuosina 1966–1996.

Macron lisäsi, että ydinkokeiden säteilyn uhreille pitäisi myöntää paremmat korvaukset. Hän pahoitteli erityisesti vuosien 1966–1974 ydinkokeita.

”Kukaan ei voi väittää, että ne olisivat olleet puhtaita”, Macron sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan. ”Hyväksyn vastuun ja haluan totuutta ja läpinäkyvyyttä kanssanne.”

Macron vieraili Tyynellämerellä sijaitsevalla Ranskan paikallishallintoalueella neljä päivää ja otti asian esiin pitäessään puheen paikallisille virkamiehille.

Ranskan Polynesiassa kannetaan edelleen syvää kaunaa emämaan suorittamista ydinkokeista. Niitä pidetään todisteina rasistisista siirtomaa-asenteista, joissa ei piitattu paikallisten elämästä.

Ranskan viranomaiset kiistivät aiemmin tässä kuussa, että säteilylle altistumista olisi peitelty tai salailtu. Ranskalainen tutkivan journalismin sivusto Disclose uutisoi maaliskuussa, että ydinlaskeuman vaikutus on ollut paljon voimakkaampi kuin viranomaiset ovat myöntäneet.

Macron kiisti, että paikallisille asukkaille olisi valehdeltu missään vaiheessa. Hän sanoi, että kokeita toteuttanut armeija on altistunut samoille riskeille.

”Luulen, että pitää paikkansa, että emme olisi tehneet samoja kokeita Creusessa tai Bretagnessa. Teimme ne täällä, koska alue oli kaukana Tyynenmeren keskellä”, Macron myönsi.

Macron sanoi siitä huolimatta seisovansa täysin Ranskan sodanjälkeisen tavoitteen takana hankkia puolustuksekseen ydinaseita. Ranska on Euroopan unionin ainoa ydinasevaltio Britannian lähdettyä EU:sta.

Yli sadasta saaresta koostuvan Ranskan Polynesian asukkaat olivat ennen Macronin vierailua toivoneet tältä anteeksipyyntöä ja korvauksia säteilyn uhreille.

Disclose on raportoinut, että vain 63 alueen asukasta on saanut korvauksia altistumisestaan säteilylle sen jälkeen, kun ydinkokeet lopetettiin. Se on arvioinut, että altistuneita on saattanut olla yli 100 000 ja heillä sen seurauksena erilaisia syöpiä.

Macron sanoi puheessaan, että hänen presidenttikaudellaan korvausvaatimuksissa on tapahtunut edistystä, mutta totesi, että se ei vielä riitä. Hän sanoi, että korvaushakemusten määräaikaa pidennetään.