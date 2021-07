Asiantuntijoiden mukaan Kiina kasvattaa ydinase­arsenaaliaan nopeasti. Aavikkokentät kymmenkertaistavat tunnettujen Kiinan ohjussiilojen määrän.

Ainakin 14 siilon päälle on jo rakennettu kupolit, ja FAS:n mukaan yhteensä kentälle voitaisiin rakentaa 110 siiloa.

Yhdysvaltalaiset tutkijat ovat paikallistaneet lyhyen ajan kuluessa jo toisen suuren ydinohjus­siilojen kentän Kiinassa, pohjoiselta autiomaa-alueelta Xinjiangin maakunnasta.

Nyt havaittu ohjuskenttä levittäytyy noin 800 neliökilometrin alueelle Hamin kaupungin lähellä, Mongolian rajan tuntumassa.

Satelliittikuvien perusteella alueella on kapasiteettia 110 ohjussiilolle, jotka sopivat mannertenvälisten ballististen ydinohjusten sijoitukseen, kertoo Amerikan tutkijaliitto FAS tuoreessa raportissaan.

FAS:n mukaan siilojen rakentaminen on aloitettu vasta viime maaliskuussa ja suurin osa työstä on yhä kesken. Tähän mennessä ainakin 14 siilon päälle on pystytetty suojakupolit.

Yhdysvaltalaisen Middlebury-instituutin tutkijat paljastivat kesä-heinäkuun vaihteessa samanlaisen, aiemmin tuntemattoman ohjussiilojen kentän Yumenin kaupungin lähistöllä 380 kilometrin päässä Hamin kentästä.

Yumenin 120 siilon ohjuskentän rakentaminen on aloitettu tutkijoiden mukaan Hamin kenttää aiemmin, joten siellä on enemmän valmista kapasiteettia.

FAS:n laskujen mukaan Kiina on juuri rakentanut tai rakentamassa pienemmät kohteet mukaan lukien 250 uutta ohjussiiloa. Määrä on merkittävä, sillä Kiinalla on aiemmin ollut käytössään vain kaksikymmentä mannertenvälisten ohjusten kiinteää siiloa.

Yhteensä 250 siilolla Kiina ylittää jo Venäjän ohjussiilojen määrän mutta jää selvästi jälkeen Yhdysvalloista.

Lisäksi Kiinalla on käytössään FAS:n mukaan noin sata maanteitse siirrettävää ydinohjusten laukaisulavettia. Yhdysvaltalais­tietojen mukaan Kiina on sijoittanut runsaasti ydinaseita myös sukellus­veneisiinsä ja H6-N-pommikoneisiinsa.

Tukholman rauhan- ja konfliktintutkimus­laitoksen arvion mukaan Kiinalla on käytössä yhteensä 350 ydinkärkeä, mikä on murto-osa Venäjän ja Yhdysvaltain arsenaalista.

FAS:n arvion mukaan Kiina kuitenkin pystyy nostamaan pelkästään mannertenvälisten ohjustensa ydinkärki­määrän 875:een, jos Hamin ja Yumenin uusiin siiloihin sijoitetaan Kiinan modernit DF-41-ohjukset.

”Kiinan ydinasekapasiteetti on kehittynyt tasaista tahtia kymmenen vuoden aikana”, Singaporen yliopiston vieraileva tutkija Drew Thompson arvioi uutiskanava CNN:lle. ”Kiinalla on entistä vahvempi ja hyökkäyksiä kestävämpi ydinasearsenaali.”

Ballistisia DF-31AG -ohjuksia kantavaa kalustoa ohittamassa Tiananmenin aukiota Pekingissä 1. lokakuuta 2019, Kiinan kansantasavallan 70-vuotispäivänä.

Kiina liittyi maailman ydinasekerhoon vuonna 1964 tekemällä ensimmäisen koeräjäytyksensä – lopulta pitkälti länsimaisen tekniikan avulla, yhteistyön Neuvostoliiton kanssa hyydyttyä aiemmin. Ydinaseiden leviämistä estävään NPT-sopimukseen Kiina liittyi 1992.

Tähän asti Kiina on toteuttanut niin kutsuttua ”pienen pelotteen politiikkaa”. Tämä on tarkoittanut pienintä mahdollista ydinaseiden määrää, jonka muodostamalla uhalla mahdollisen vihollisen oletettu ensi-isku voitaisiin estää. Uudet havainnot ohjuskentistä osoittavat, että politiikkaan on tullut jonkinlainen muutos.

”Tämä rakentaminen on kaikkea muuta kuin pientä pelotetta ja näyttää olevan osa ydinasekilpaa paremman vastuksen antamiseksi Kiinan kilpailijoille”, FAS:n raportin kirjoittaneet tutkijat Matt Korda ja Hans Kristensen päättelevät.

”Melko vakuuttava todistus siitä, että Kiina aikoo laajentaa merkittävästi ydinase­arsenaaliaan ja tekee sen nopeammin kuin useimmat asiantuntijat ovat ennakoineet”, australialaisen China Policy Center -tutkimuslaitoksen johtaja Adam Ni kommentoi CNN:n haastattelussa.

Ni huomauttaa, että vaikka Kiinan ydinase­strategian perusteet eivät ole muuttuneet, on sen strateginen asema muuttunut Yhdysvaltain-suhteiden huonontuessa.

Yhdysvallat sanoi kaksi vuotta sitten irti 1980-luvulla Neuvostoliiton kanssa solmitun, maalta laukaistavat keskipitkän matkan ohjukset kieltävän INF-sopimuksen. Yhdysvallat ja Venäjä syyttelivät sitä ennen toisiaan sopimuksen rikkomisesta.

Useat asiantuntijat arvioivat tuolloin, että Yhdysvallat haluaa sopimuksesta eroon nimenomaan Kiinan vuoksi. Yhdysvaltain merivoimien keskipitkän matkan ohjukset eivät yllä Xinjiangin siilokentille, joten merivoimat joutuisi käyttämään sukellusveneistä laukaistavia pitkän matkan ohjuksia – ellei sopivia maatukikohtia Aasiasta löytyisi.

Kiinan hallituksen lehti Global Times esitti kiinalaisen näkemyksen suorin sanoin pääkirjoituksessaan heinäkuun alussa, kun uutiset Yumenin ohjuskentästä olivat tulleet julkisuuteen.

”Kiinan turvallisuustilanne muuttuu nopeasti”, lehti kirjoitti. ”Yhdysvaltain strateginen tavoite on nujertaa Kiina. Kun Kiinan ja Yhdysvaltain välinen sotilaallinen konflikti puhkeaa Taiwanin kiistan vuoksi, on Kiinalla oltava kansallisen edun vuoksi riittävä ydinkapasiteetti Yhdysvaltain pidättelemiseksi.”

”Olemme uudessa ympäristössä ja kohtaamme toisenlaiset riskit kuin menneisyydessä”, lehti päätteli.