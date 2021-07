Kuningatar Elisabet on Skotlannin suurin maan­omistaja. Lain tarkoitus on kytkeä mahdollisimman suuri osa Skotlannin talouksista kaukolämpö­verkkoon, jonka lämpölaitokset käyttävät uusiutuvaa energiaa.

Britannian kuningatar Elisabet on onnistunut lobbaamaan itselleen poikkeuksen Skotlannin uuteen, uusiutuvan energian käyttöä lisäävään lakiin: kruunun maita ei hyväksytyn lakilisäyksen mukaan voida pakkolunastaa kaukolämpö­linjoille, jotka kuljettavat vihreää energiaa eri puolille Skotlantia.

Pienen Skotlannin liberaalidemokraattisen puolueen palkkaama tutkija Lily Humphreys on selvittänyt, että hovi onnistui saamaan muutoksen lakiin viime helmikuussa. Asiasta kertoo sanomalehti The Guardian, joka on selvittänyt itsekin kuningattaren asianajajien ja avustajien ahkeraa työskentelyä kruunun etuoikeuksien säilyttämiseksi.

Hovin toimet perustuvat 1700-luvun lakipykälään, joka on The Guardianin mukaan kopioitu Skotlannin lainsäädäntöön Britannian laista.

Kruunun suostumus -nimisen vanhan pykälän mukaan kuningashuoneella on oikeus tutustua halutessaan lakien valmistelu­asiakirjoihin ja esittää niistä näkemyksensä.

Skotlannin pääministeri ja kansallispuolue SNP:n johtaja Nicola Sturgeon esitteli aiemmin tänä vuonna alueparlamentille lämpöverkkolakina tunnetun lakiluonnoksen, joka on osa Skotlannin hallituksen toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Lain tarkoitus on kytkeä mahdollisimman suuri osa talouksista kaukolämpö­verkkoon, jonka lämpölaitokset käyttävät uusiutuvaa energiaa.

Lain ansiosta hallitus tai verkkoyhtiöt voivat tarvittaessa pakkolunastaa yksityisiä maita verkkoa rakentaessaan.

Selvitysten mukaan Sturgeonin yksityissihteeri John Somers kirjelmöi tammikuussa kuningattaren avustajalle Sir Edward Youngille kysyäkseen kruunun kantaa pakko­lunastuksiin. Helmikuun alussa Skotlannin energiaministeri Paul Wheelhouse kirjasi kuningattaren lakimiesten ilmaisseen huolensa suunnitelmista.

Neuvottelut kulisseissa etenivät, ja kahden viikon kuluttua Skotlannin hallitus sai Lontoosta tiedon, ettei kuningatar vastusta uutta lakia.

Skotlannin parlamentti käsitteli aloitetta viisi päivää myöhemmin. Tuolloin Wheelhouse ajoi siihen lisäyksen, jonka mukaan kuningattaren ei tarvitse suostua pakko­lunastuksiin.

Lisäys meni läpi. Osa kansanedustajista tosin tyrmistyivät myöhemmin, ettei ikivanhaa perua olevan lakipykälän käytöstä poikkeuksen valmistelussa kerrottu heille mitään.

Britannian hovi on esiintynyt näyttävästi ilmastonmuutoksen torjunnan ja ympäristön­suojelun puolesta.