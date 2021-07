Sun Dawu on ajanut maanviljelijöiden oikeuksia ja arvostellut viranomaisten toimintaa. Hän johtaa yhtä Kiinan suurimmista yksityisistä maatalous­yrityksistä Hebein maakunnassa.

Kiina on tuominnut maatalouden suurliikemiehen, miljardööri Sun Dawun 18 vuodeksi vankeuteen useista rikoksista, kuten ”riitojen haastamisesta ja ongelmien lietsomisesta”, kertovat uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Sun, 67, johtaa yhtä Kiinan suurimmista yksityisistä maatalous­yrityksistä Hebein maakunnassa. Hän on puhunut ihmisoikeuksista ja poliittisesti arkaluonteisista aiheista, ja häntä vastaan nostettiin samanlainen syyte kuin usein aktivisteja vastaan.

Sunia syytettiin myös viljelysmaan laittomasta valtaamisesta, väkijoukkojen kokoamisesta valtionvirastoja vastaan ja valtion työntekijöiden estämisestä suorittaa tehtäviään. Vankeustuomion lisäksi hänelle määrättiin noin 400 000 euron sakko.

Poliisi pidätti Sunin sekä parikymmentä hänen sukulaistaan ja liikekumppaniaan viime marraskuussa. Pidätystä edelsi maakiista valtion omistaman kilpailijan kanssa. Sun kertoi kymmenien työn­tekijöidensä loukkaantuneen maakiistaan liittyvässä selkkauksessa poliisin kanssa.

Sunin yritys kuuluu Kiinan suurimpiin, ja se sai alkunsa 1980-luvulla muutamista vaimon kanssa pidetyistä kanoista ja porsaista. Nykyään yrityksen liiketoiminta yltää lihan­jalostuksesta lemmikki­eläinten ruuan­tuotantoon.

Konsernilla oli yli 9 000 työntekijää ennen kuin valtio takavarikoi Sunin omaisuuden, ja työntekijät jäivät ilman töitä Sunin pidätyksen jälkeen.

Sunin on kerrottu olevan lähellä muutamia merkittäviä kiinalaisia toisinajattelijoita. Hän on arvostellut hallituksen maaseutupolitiikkaa vuosikymmenten ajan ja vaatinut viljelijöille suurempaa vapautta järjestäytyä taloudellisten etujensa turvaamiseksi.

Sun oli yksi harvoista, jotka syyttivät avoimesti hallitusta afrikkalaisen sikarutto­epidemian peittelystä. Sikarutto iski myös Sunin maatiloille vuonna 2019 ja turmeli myöhemmin suuren osan koko maan sianlihantuotannosta. Sun julkaisi internetissä kuvia kuolleista sioista, kun paikallis­viranomaiset reagoivat tautiin hitaasti.

Sun tuomittiin vankilaan jo vuonna 2003 ”laittomasta varainkeruusta”, mutta juttu kumottiin lopulta ihmisoikeusaktivistien ja yleisön laajalla tuella.

Sunin on kerrottu esitutkinnassa kiistäneen monet häntä vastaan esitetyt syytteet. Sen sijaan hän on kuvaillut itseään erinomaiseksi kommunistisen puolueen jäseneksi. Hän on kuitenkin tunnustanut tehneensä virheitä, kuten julkaisseen viestejä internetissä.

Sunin asianajajat ovat sanoneet, että oikeudenkäynti ei ollut normaali yli 12 tunnin kuulemisineen ja monimutkaisine syytteineen.

Kiina on viime vuosina iskenyt kyntensä moniin maan merkittävimpiin yrityksiin ja yrittäjiin. Esimerkiksi verkkokauppayritys Alibabasta on aloitettu kilpailuasioihin liittyvä tutkinta. Myös teknologiayhtiö Didistä on käynnistetty tutkinta.