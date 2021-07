Qin Gang aloittaa Washingtonissa tilanteessa, jossa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat huonot ja kireät.

Kiina on nimittänyt uudeksi Yhdysvaltain-suur­lähettilääkseen yhden maan merkittävimmistä ”susisotureista”, kertoo uutistoimisto AFP.

Uusi suurlähettiläs Qin Gang on presidentti Xi Jinpingin läheinen luotettu, jonka odotetaan välittävän Yhdysvalloissa suoraa ja aggressiivista viestiä susisoturin tavoin.

”Susisoturilla” viitataan samannimiseen kiinalaiseen toimintaelokuvaan, jonka jatko-osasta vuonna 2017 tuli maan kaikkien aikojen suosituin elokuva. Samaan aikaan Kiina kovensi linjaansa ja siirtyi diplomatiassaan yhä suorempaan ja viha­mielisempään viestintään.

Qin, 55, niitti mainetta työskennellessään ulkoministeriön tiedottajana. Tiedottajana hän antoi piikikkäitä vastauksia ulkomaalaisille toimittajille ja viitoitti tietä Kiinan susi­soturi­diplomatialle puolustaessaan maataan hyökkäävään tyyliin perinteisessä ja sosiaalisessa mediassa.

Qin aloittaa Washingtonissa tilanteessa, jossa Kiinan ja Yhdysvaltain suhteet ovat harvinaisen huonot ja kireät.

Uusi suurlähettiläs on Kiinan suurlähetystön mukaan luvannut palauttaa Yhdysvaltain ja Kiinan välit takaisin raiteilleen. Qin sanoi toimittajille Washingtonissa keskiviikkona, että kaksi suurta historialtaan, kulttuuriltaan ja yhteiskunta­järjestelmiltään erilaista maata yrittävät nyt uudestaan löytää tavan tulla toimeen.

Maiden väliset suhteet ovat huonontuneet vauhdilla viime vuosina. Kiina ja Yhdysvallat ovat perustavasti eri mieltä monista asioista, lähtien kaupasta, ihmisoikeuksista, kyber­turvallisuudesta ja koronavirus­pandemian alkusyistä.

Presidentti Joe Biden on nimennyt Kiinan Yhdysvaltain huomattavimmaksi haasteeksi ja jatkanut edeltäjänsä Donald Trumpin kovaa Kiina-politiikkaa, vaikkakin lievemmin äänenpainoin.

Qin on seurannut Xitä lukuisilla ulkomaanmatkoilla ulkoministeriön protokolla­päällikkönä. Hän on diplomaattina puolustanut ponnekkaasti Kiinaa, kun se on kohdannut kasvavaa arvostelua eri puolilla maailmaa.

Qiniä pidetään Washingtonissa tyyliltään hyökkäävämpänä kuin edeltäjäänsä Cui Tiankaita. Qin puhuu sujuvaa englantia ja on työskennellyt useita vuosia Kiinan suurlähetystössä Lontoossa.