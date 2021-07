Kabulissa on toimisto, jonka edessä on jono aina jo aamu­yöstä: Tuhannet hakevat passia paetakseen Talebanin hyökkäystä

Kymmenet tuhannet afganistanilaiset ovat paenneet taisteluita Talebanin ja hallituksen joukkojen välillä.

Monet afganistanilaiset etsivät ulospääsyä maastaan kovenevien Talebanin ja hallituksen joukkojen vastaisten taistelujen alta. Tarve pakenemiseen näkyy ruuhkina passitoimistossa.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Kabulin passitoimiston eteen alkaa useimpina päivinä kerääntyä kymmeniä ihmisiä jo ennen aamunkoittoa, ja aamukahdeksaan mennessä jono kiemurtelee jo yli sadan metrin mittaisena.

Viime viikkoina passeja on haettu erittäin paljon. AFP:n haastatteleman poliisin mukaan ihmisiä on käynyt päivittäin noin 10 000, kun normaalisti kävijöitä on yhden päivän aikana noin 2 000.

Yksi jonottajista kertoi, että paikalle oli kerääntynyt jo 300 ihmistä hänen saapuessaan passijonoon aamuviideltä vaimonsa ja kolmen lapsensa kanssa.

Jonossa hitaasti etenevillä hakijoilla on mukanaan läpinäkyvät muovikansiot, joista löytyy passi­hakemukseen tarvittavat asiakirjat.

Toisinaan poliisin on ojennettava ihmisiä, jotka yrittävät etuilla jonon ohi.

Monilla passia odottavilla ei ole aavistustakaan siitä, mihin he menisivät, jos heille annettaisiin mahdollisuus lähteä. Epävarmaa on sekin, ottaisivatko muut maat heitä vastaan.

Lue lisää: Talebanin voitto­kulku vaikuttaa vääjäämättömältä: Kartta näyttää jihadisti­liikkeen valloitus­sodan häkellyttävän vauhdin

Perhe jonotti hakemaan passia 25. kesäkuuta.

Suurin osa maista vaatii afganistanilaisilta viisumin saamiseksi monimutkaisen prosessin läpikäymistä. Viisumi vaatii suuren määrän asiakirjoja, sekä todisteen taloudellisesta vakaudesta, jota vain harvalla on.

Silti ihmiset haluavat olla valmiina lähtöön.

”Henkemme on vaarassa, eikä meillä ei ole muuta vaihtoehtoa”, sanoi passia odottava 52-vuotias Sardar, joka ei halunnut kertoa koko nimeään, koska pelkää turvallisuutensa puolesta. Hän työskentelee kääntäjänä brittiläisessä kansalais­järjestössä.

Ulkomaisten joukkojen ja suurlähetystöjen tulkit ovat olleet erityisen alttiita Talebanin kostotoimille, ja monet valtiot ovat evakuoineet tuhansia kääntäjiään ja tulkkejaan kiireellisiä viisumi­järjestelmiä käyttäen.

Entinen virkamies Haji Sayed Mohammad Sultani haluaa passin, mutta ei voi kuvitella jälleen pakolaiseksi joutumista.

”Niin kauan kuin Afganistan on elinkelpoinen, emme lähde maastamme”, hän sanoi.

Nainen katsoo optisen biometrisen lukijan läpi lähettääkseen passihakemuksensa.

Kymmenet tuhannet afganistanilaiset ovat AFP:n mukaan jo paenneet taisteluita Talebanin ja hallituksen joukkojen välillä. Taistelut ovat koventuneet viimeisten ulkomaisten joukkojen vetäydyttyä 20 vuoden miehityksen jälkeen.

Lue lisää: Ei juhlapuheita, ei kunnia­laukauksia – Yhdysvallat lähtee Afganistanista kuin Vietnamista, ja se voi palauttaa Talebanin valtaan

Humanitaariset järjestöt varoittavat suurista kriiseistä tulevien kuukausien aikana Talebanin jatkaessa laajoja hyökkäyksiään.

Hallituksen joukot ovat luopuneet joistain maaseudun alueista ilman taisteluita, mutta ne pyrkivät puolustamaan maakuntien pääkaupunkeja, vaikka kapinallisten ote kaupungeista kiristyy.

YK:n pakolaisviraston mukaan sadat tuhannet afganistanilaiset ovat joutuneet tänä vuonna siirtymään alueelta toiselle maan sisällä. Virasto varoittaa, että elleivät taistelut lopu, kriisi voi levitä Afganistanin naapurimaihin.