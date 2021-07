Turkissa voimakas metsäpalo levisi keskiviikkona Manavgatin kaupungin keskustaan. Sammutustyöt jatkuivat torstaina.

Turkissa kolme ihmistä on kuollut ja yli sata loukkaantunut metsäpaloissa, kertoi uutistoimisto AFP torstaina.

Turkissa palaa metsää ja maastoa maan etelärannikolla Välimerellä sijaitsevassa Manavgatin kaupungissa ja sen liepeillä, noin 75 kilometrin päässä suositusta loma­kohteesta Antalyasta.

Alueella syttyi keskiviikkona tulipalot neljässä paikassa samaan aikaan. Metsäpalo levisi keskiviikkona kovan tuulen vuoksi Manavgatin keskustaan asti. Manavgat on noin 80 000 asukkaan kaupunki.

Viranomaiset epäilevät tuho­polttoa ja selvittävät syttymissyytä.

Turkin viranomaisten mukaan yksi kuolleista oli 82-vuotias yksin asunut vanhus, ja paloissa loukkaantuneita on kaikkiaan 122.

Tulipalot tuhosivat täysin ainakin 20 rakennusta, joissa asui viitisensataa ihmistä. Turkin televisio ja sosiaalinen media välittivät kuvaa, jossa ihmiset hyppäsivät autoistaan ja juoksivat henkensä edestä savun täyttämillä kaduilla.

Tuli tuhosi rakennuksen Manavgatissa.

Manavgatissa metsäpalosta levisi paljon savua.

Naapurikylässä Sidessä noin viiden kilometrin päässä Manavgatista asuva suomalainen Kristiina Karakus kertoo, että alueella on ollut viime päivinä lämpöä 40–45 astetta. Lisäksi tuuli on ollut kovaa ja puuskittaista.

”Palo on levinnyt läheisiin kyliin. Asukkaat ovat menettäneet karjaa ja kotejaan. Koko ajan välitetään videoita, joissa eläimiä kuljetetaan pois, mutta monet eläimet ovat jääneet tuliin”, Karakus kertoo puhelimitse Sidestä.

”Hirvittävää ihmisille, kun näkee, mikä ahdinko paikallisilla on jo koronan takia. Hirvittävää nähdä, miten ihmiset menettävät kotinsa ja elinkeinonsa.”

Karakuksen mukaan monia kyliä on evakuoitu, Manavgatista myös valtionsairaala. Hän on tarkkaillut sammutustöitä kotinsa parvekkeelta ja seurannut tiiviisti paikallisen median uutisointia. Vastaavaa paloa ei ole alueella aiemmin koettu.

Keskiviikkona tulipaloja oli sammuttamassa parikymmentä helikopteria ja palon­torjunta­kone. Uutistoimisto Reutersin mukaan sammutustöissä on ollut nelisensataa palomiestä ja yli sata paloautoa.

Sammutustyöt jouduttiin Karakuksen mukaan keskeyttämään yöksi pimeän tultua, mutta ne jatkuivat varhain aamulla ja olivat käynnissä vielä torstaina iltapäivällä.

Suurin osa tulipaloista oli paikallistettu torstai­aamuun mennessä, mutta pelastajat jatkoivat avuntarpeessa olevien ihmisten etsimistä, kertoi AFP. Torstaina pelastettiin kymmenen ihmistä veneestä järveltä, jonka palava metsä oli saartanut.

Matkailijoiden suosiman Siden turistialueet ovat Karakuksen mukaan olleet koko ajan turvassa, eikä palo ole levinnyt hotellialueille. Karakus kertoo, että Sidessä on vahva savunhaju. Savu kirvelee silmiä ja ulkona hengittäminen on hankalaa. Aurinko on jäänyt savupilvien taakse.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on luvannut tukea tulipaloissa kärsineille kansalaisille.