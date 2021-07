Tutkimuksessa valtioiden selviytymiskykyä arvioitiin muun muassa sen perusteella, kuinka hyvin maassa pystyy kasvattamaan ruoka-aineita väestölle ja suojelemaan rajoja suurilta siirtolaismääriltä.

Uusi-Seelanti, Islanti, Britannia, Irlanti ja Australialle kuuluva Tasmania ovat tuoreen tutkimuksen mukaan paikkoja, joissa ihmiset voisivat parhaiten selviytyä, jos yhteis­kunta romahtaisi.

Asiasta kertoo brittilehti The Guardian. Tutkimus julkaistiin Sustainability-tiede­julkaisussa.

Yhteiskunnallinen romahdus voisi aiheutua esimerkiksi vakavan talouskriisin, ilmaston­muutoksen seurausten, luonnon tuhoutumisen tai vielä koronavirusta pahemman pandemian takia.

Tutkimuksessa valtioiden selviytymis­kykyä arvioitiin sen perusteella, kuinka hyvin maassa pystyy kasvattamaan ruoka-aineita väestölle, suojelemaan rajoja suurilta siirtolais­määriltä sekä ylläpitämään sähkö­verkkoja ja jonkinlaista tuotantokykyä.

Tutkimuskohteena oli 20 maata, joiden on aiemmassa tutkimuksessa arvioitu olevan vähiten haavoittuvia. Maat olivat Norja, Uusi-Seelanti, Suomi, Tanska, Ruotsi, Sveitsi, Singapore, Itävalta, Islanti, Saksa, Britannia, Luxemburg, Australia, Etelä-Korea, Japani, Hollanti, Ranska, Kanada, Yhdysvallat ja Irlanti.

Parhaiten vertailussa pärjänneiden maiden menestys johtui pitkälti siitä, että ne ovat saarivaltioita, joiden väestöntiheys on kohtuullisen pieni.

Lopputulos ei tullut tutkijoille yllätyksenä. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa miljonäärien on raportoitu ostavan maa-alueita, joille he rakentavat bunkkereita varautuakseen maailman­loppuun.

Uuden-Seelannin arvioidaan pärjäävän muita paremmin, koska maassa hyödynnetään paljon maa­lämpöä ja vesi­voimaa sähkön­tuotannossa, maan­viljelyyn käytettävää maata on runsaasti ja maa on harvaan asuttu.

Ainoastaan Britannian hyvä sijoittuminen oli hieman yllättävää, sillä alue on tiheästi asuttu, tuotanto on ulkoistettu ja maassa tuotetaan vain 50 prosenttia käytetystä ruuasta. Brittiläisen Anglia Ruskinin yliopiston Global Sustainability Instituten tutkijoiden mukaan Britannialla on silti mahdollisuus kestää mullistuksia.

Huonoiten vertailun 20 maasta pärjäsivät Luxemburg ja Singapore. Suomi oli keski­kastissa.

Suomen eduiksi katsottiin muun muassa se, että asukkaita on vähän ja maa sijaitsee etäällä Euroopan väestö­keskittymistä. Ongelmallista oli kuitenkin muun muassa se, että maan­viljelyyn käytettävää maata on vain vähän jokaista asukasta kohden.