Ainakin 60 ihmistä on kuollut ja noin 200 ihmistä on kateissa rankkasateiden aiheuttamien syöksytulvien jäljiltä Afganistanissa, uutisoi Washington Post. Lehden mukaan tulvat ovat koetelleet maan koillisosan Nurestanin maakuntaa.

Keskiviikon rankkasateiden jälkeen syntyneissä tulvissa arvioidaan tuhoutuneen satoja rakennuksia.

Pelastustöitä jatkettiin torstaina tulva-alueella, joka sijaitsee pääkaupunki Kabulista noin 200 kilometriä koilliseen.

Viranomaisten mukaan on pelättävissä, että tulvien kuolonuhrien määrä vielä nousee. Uhrien etsintää ja pelastamista on Nurestanissa vaikeuttanut osaltaan se, että maan hallitusta vastaan taistelevilla Taleban-sisseillä on vahva jalansija tässäkin maakunnassa.