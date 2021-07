Koronavirus­rokotteita on annettu maailman­laajuisesti yli neljä miljardia annosta

Koronavirusrokotteita on annettu nyt yli neljä miljardia annosta maailman­laajuisesti. Suuri osa rokotteista on käytetty Kiinassa, jossa rokoteannoksia on annettu 1,6 miljardia.

Globaali rokotustahti on hidastunut hieman. Annettujen rokoteannosten määrän nousu kolmesta neljään miljardiin kesti 30 päivää, kun edellinen miljardi rokotetta saatiin annetuksi 26 päivässä.

Ensimmäisen miljardin saavuttaminen kesti 140 päivää ja toisen 40 päivää.

Muista maista Intia on jakanut runsaat 450 miljoonaa rokoteannosta ja Yhdysvallat yli 340 miljoonaa annosta.

Rokottamisen jakautuminen rikkaiden ja köyhempien maiden välillä on ollut epätasaista. Jälkimmäisissä on käytetty vain keskimäärin 1,6 rokoteannosta sataa asukasta kohden, kun rikkaimmissa maissa luku on 97 annosta sataa asukasta kohden.