Venäjän sulkeman tutkivan journalismin sivuston pää­toimittaja on paennut maasta ja evakuoi myös työn­tekijöitään

Projekt-uutissivuston päätoimittaja Roman Badanin on paennut New Yorkiin ja pyrkii välttämään mahdolliset rikossyytteet pysymällä ulkomailla.

Venäjällä suljetun tutkivan journalismin Projekt-sivuston päätoimittaja on paennut maasta välttääkseen mahdolliset rikossyytteet, kertoo uutistoimisto Reuters.

New Yorkiin Yhdysvaltoihin paennut päätoimittaja Roman Badanin ei aio enää palata kotimaahansa ja on ryhtynyt evakuoimaan myös työntekijöitään Venäjältä ulkomaille.

Venäjän syyttäjänvirasto sulki Projekt-uutissivuston heinäkuun puolivälissä ”ei-toivottuna organisaationa”. Viranomaisten mukaan Projekt oli toiminnallaan vaarantanut valtion turvallisuuden.

Sivusto on julkaissut Venäjän hallitsevasta eliitistä useita tutkivia juttuja, jotka ovat esittäneet sen kielteisessä valossa. Sivustolla on esimerkiksi julkaistu uutinen presidentti Vladimir Putinin naisystäväksi väitetystä pietarilaisesta ja tämän tyttärestä, jota epäillään Putinin kolmanneksi tyttäreksi.

Projekt on ensimmäinen ”ei-toivotuksi organisaatioksi” julistettu tiedotusväline. Listalla on entuudestaan erilaisia venäläisiä ja ulkomaalaisia järjestöjä. ”Ei-toivotun” toiminnan harjoittaminen voi johtaa sakkoihin tai pisimmillään kuuden vuoden vankeuteen.

Badanin sanoi Reutersille olevansa New Yorkissa vain väliaikaisesti, mutta jatkavansa oleskelua ulkomailla. Hän oli ollut vaimonsa ja lastensa kanssa lomalla, kun Projekt julistettiin Venäjällä ”ei-toivotuksi”. Badanin päätti olla palaamatta Venäjälle.

Päätoimittaja sanoi ryhtyneensä evakuoimaan myös työntekijöitään Venäjältä, mikäli he vain haluavat. Badanin lisäksi neljä Projektin toimittajaa nimettiin heinäkuussa ”ulkovaltain agenteiksi”.

Ulkovaltain agentiksi julistetut joutuvat Venäjällä erityisvalvontaan ja toimittamaan viranomaisille erilaisia selvityksiä tekemisistään. Nimikkeellä on Venäjällä kielteinen kaiku.

Poliisi teki viime kuussa ratsian Badaninin ja toimittaja Maria Žolobovan koteihin, ja pidätti sivuston päätoimittajan Mihail Rubinin lyhyeksi aikaa panetteluepäilyksen vuoksi.

Badaninin mukaan myös ulkovaltain agentiksi nimetty Rubin on New Yorkissa, eikä ole aikeissa palata Moskovaan. Badanin sanoi, että Projekt jatkaa toimintaansa jossain muodossa, mutta ei osannut vielä sanoa, miten se tapahtuisi käytännössä.

”Tärkein ero on se, että suurin osa työntekijöistä toimii ulkomailta käsin välttääkseen mahdolliset oikeustoimet.”

Venäjällä monet muutkin riippumattomat tiedotusvälineet ovat raportoineet valtion lisääntyneestä painostuksesta. Toistaiseksi muita ei ole vielä julistettu ”ei-toivotuiksi”.

Venäjän poliisi ratsasi keskiviikkona tutkivan journalismin The Insider-sivuston päätoimittajan Roman Dobrohotovin kodin ja vei hänet kuulusteltavaksi. Poliisi oli takavarikoinut hänen tietokoneensa, puhelimet ja passin.

The Insider on julkaissut juttuja Venäjän eliitistä ja tehnyt yhteistyötä kansainvälisen tutkivan ryhmän Bellingcatin kanssa. Venäjän oikeusministeriö nimesi The Insiderin ulkovaltain agentiksi viime viikolla.

Kreml on kiistänyt, että toimet eri tiedotusvälineitä tai niiden toimittajia vastaan johtuisivat poliittisista syistä. Se on perustellut toimiaan lain noudattamisella.