Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla aloitti perjantaina kuusi uutta suomalaista rajavartijaa. Euroopan unioni on yrittänyt painostaa Irakia hillitsemään siirtolaisten virtaa Valko-Venäjälle.

Liettuaan on saapunut heinäkuussa ennätysmäärä maahan­tulijoita laittomasti Valko-Venäjältä, vaikka maiden välisen rajan valvontaa on vahvistettu huomattavasti.

Liettuan rajavartiolaitoksen mukaan perjantaihin mennessä rajalta oli otettu kiinni 2 621 laittomasti saapunutta maahantulijaa, joista suurin osa Irakista. Heinäkuu on ollut kovimman paineen kuukausi Liettuan ja Valko-Venäjän rajalla. Vuoden alusta lähtien tulijoita on ollut kaikkiaan 3 284.

”Tilanne elää, ja niin sanotut laittomien maahan­tulijoiden kriisipesäkkeet vaihtelevat alueelta toiselle. Tällä hetkellä eniten tulijoita on Šalčininkain ja Druskininkain raja­vartio­asemien alueilla”, kuvailee Liettuan raja­vartio­laitoksen viestintä­johtaja Rokas Pukinskas puhelimitse Vilnasta.

Euroopan unionin alainen rajaturvallisuus­virasto Frontex käynnisti Liettuassa pari viikkoa sitten nopean raja­intervention, jolla se pyrkii vahvistamaan EU:n ulkorajaa ja auttamaan Liettuaa maahan­tulijoiden kanssa.

Liettuassa Frontexin operaatiossa aloitti perjantaina 60 uutta rajavartijaa, joista kuusi on suomalaisia. Frontex on lähettänyt Liettuaan tähän mennessä kaikkiaan sata­kunta raja­viranomaista, 38 partio­autoa, kaksi heli­kopteria ja kaksi lämpö­kameroilla varustettua ajoneuvoa eri EU-maista.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex käynnisti Liettuassa pari viikkoa sitten nopean rajaintervention. Se on tuonut Liettuaan rajaviranomaisia eri EU-maista.

Suomen rajavartiolaitos oli lähettänyt Liettuaan jo aiemmin kahden hengen suomalais­partion, joka on valvonut Valko-Venäjän vastaista rajaa heinäkuun puoli­välistä.

Suomen kahdeksan rajavartijaa ja kolme partioautoa tukevat Liettuan rajaviran­omaisia Valko-Venäjän vastaisen maarajan valvonnassa. Suomalaiset rajavartijat tulevat Kaakkois-Suomesta, Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta.

”Ainakin operaation alkuvaiheessa suomalaiset työskentelevät rajan pohjois­osuudella, mutta Liettuan viranomaiset ja Frontex voivat siirrellä heitä tarpeen mukaan”, sanoo raja­turvallisuus­asiantuntija, majuri Ville Joskitt Rajavartiolaitoksen esikunnasta.

Liettuassa on rajaviranomaisia Suomen lisäksi jo ainakin Unkarista, Puolasta, Ranskasta, Saksasta, Latviasta ja Virosta. Jäsenmailla on velvollisuus osallistua Frontexin nopeaan raja­interventioon.

”Suomi näkee tärkeänä tukea Liettuaa ja sen rajavalvontaa tässä haastavassa tilanteessa. Kyseessä on merkittävä satsaus jo henkilöstö­resurssina”, Joskitt sanoo.

Pukinskasin mukaan Liettua on vahvistanut rajansa valvontaa myös omalla armeijallaan. Hänestä on vielä aivan liian aikaista arvioida, miten Frontexin operaatio on onnistunut. Sen on määrä jatkua ainakin lokakuuhun saakka, minkä jälkeen sitä on mahdollista pidentää.

Suomi on lähettänyt Liettuaan kaikkiaan kahdeksan rajavartijaa. Ensimmäinen kahden hengen suomalaispartio aloitti työnsä EU-kollegoidensa kanssa heinäkuun puolivälissä.

Euroopan unioni on yrittänyt painostaa Irakia tyrehdyttämään siirtolaisten matkat Valko-Venäjälle, mistä heitä on sala­kuljetettu rajan yli Liettuaan.

EU epäilee, että Valko-Venäjä järjestää tulijoita Liettuan rajan yli tahallaan. Valko-Venäjän epäillään kostavan lisäpakotteista, joita EU määräsi sille kesäkuussa. Pukinskasin mukaan suuri osa laittomista maahan­tulijoista on saapunut lennoilla Irakista ja Turkista.

Euroopan komission sisäasioista vastaava komissaari Ylva Johansson on ollut yhteydessä Irakin viranomaisiin, jotta ne valvoisivat paremmin lentoja Valko-Venäjälle, kertoo uutistoimisto AFP.

Johansson on myös pyytänyt Irakia ottamaan takaisin kansalaisensa, jotka haluavat palata vapaaehtoisesti tai eivät ole oikeutettuja kansain­väliseen suojeluun.

EU:n mukaan suurella osalla Liettuaan saapuneista maahan­tulijoista ei vaikuta olevan perusteita turvapaikkaan EU:ssa. Irakilaisten jälkeen eniten tulijoita on ollut Kongosta ja Kamerunista.

Euroopan unionin ulkopoliittinen johtaja Josep Borrell kertoi keskiviikkona keskustelleensa Irakin ulkoministerin kanssa, miten irakilaisten siirtolaisten kasvaneeseen määrään Valko-Venäjältä Liettuaan voisi puuttua.

Irak lupasi aiemmin tässä kuussa tutkia väitettyä kansalaistensa salakuljetusta Liettuaan. Se on perustanut EU:n kanssa yhteisen komitean, jossa keskustellaan siirtolais­asioista.

EU on asettanut Valko-Venäjälle pakotteita vilpillisistä presidentin­vaaleista viime vuoden elokuussa ja protestien väkivaltaisesta tukahduttamisesta, sekä oppositioaktivisti Raman Pratasevitšin pidättämisestä Ryanairin reittilennolta, jonka Valko-Venäjä pakotti kesken matkan laskeutumaan Minskiin.