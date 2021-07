Venäjä palkkasi antautuneita Daraan kapinallisia taistelemaan al-Assadin hallituksen puolella Isisiä vastaan, mutta nyt sopu on murtunut ja uudet taistelut alkaneet.

Syyrian hallituksen joukot tekivät ilmaiskuja kapinallisten hallitsemille alueille Daraan kaupungissa 5. heinäkuuta vuonna 2018. Nyt Daraa on ajautunut verisimpään konfliktiin sitten vuoden 2018, jolloin valtio valloitti takaisin suurimman osan alueesta.

Vuonna 2011 kaikki alkoi graffitista. Daraan kaupungissa, lähellä Jordanian rajaa Lounais-Syyriassa seinään oli kirjoitettu teksti: ”Kansa haluaa kaataa hallituksen”.

Iskulause oli tuttu Tunisiasta ja Egyptistä, joissa arabikevään kansan­nousut olivat alkaneet hieman aiemmin. Syyriassa presidentti Bashar al-Assadin hallinto vastasi graffitiin pidättämällä ryhmän 10–15-vuotiaita koulupoikia. Vankilassa viranomaiset kiduttivat poikia. Heitä hakattiin, ja heidän kynsiään irrotettiin.

Perheet vaativat lastensa vapauttamista, ja Daraassa syttyi mielenosoituksia. Kevään 2011 aikana ne voimistuivat ja levisivät ympäri maata. Syttyi sisällissota, joka on kestänyt jo vuosikymmenen ja vaatinut lähes puoli miljoonaa kuolonuhria.

Kesällä 2018 Daraan kapinalliset antautuivat Venäjän välittämissä rauhan­neuvotteluissa, ja hallitus otti suurimman osan alueesta takaisin hallintaansa. Nyt, kolme vuotta myöhemmin, levottomuudet ovat jälleen pahentuneet kaupungissa, josta sisällissota aikanaan sai alkunsa.

Torstain iskut vaativat ainakin 28 kuolonuhria, Syrian Observatory for Human Rights -tarkkailujärjestö kertoo. Järjestön mukaan kyse on ”kaikkein väkivaltaisimmista ja laajimmista yhteenotoista sen jälkeen, kun alue siirtyi hallituksen alaisuuteen”.

Torstaina Bashar al-Assadin joukot hyökkäsivät opposition tukikohtaan Daraa al-Baladin alueella Daraan kaupungissa ohjuksin ja tykistön ammuksin. Aamulla alkanut hyökkäys kesti koko päivän. Asiasta kertoivat muun muassa uutis­toimistot Reuters ja AFP.

“Heräsimme seitsemältä. Meidät on piiritetty joka puolelta, ja kaikkialla pommitetaan umpimähkäisesti… Täällä ei ole vettä tai sähköä, eikä meillä ole tarpeeksi ruokaa”, paikallinen asukas Abu Ahmed kertoi brittilehti The Guardianin mukaan.

Abu Ahmed sanoi, että paikalliset olivat yrittäneet estää panssarivaunuja ja sotilaita saapumasta, kuitenkin ilman varsinaista aseistettua vastarintaa.

Tarkkailujärjestön mukaan iskuissa kuoli ainakin kahdeksan hallituksen sotilasta, yhdeksän opposition taistelijaa ja 11 siviiliä. Kuolleiden joukossa oli myös lapsia.

Paikallisten lähteiden mukaan kapinalliset aloittivat hallituksen iskun jälkeen vasta­hyökkäyksen Daraan maaseudulla. Lisäksi kapinalliset vangitsivat ainakin 40 hallituksen sotilasta.

Valkokypärinä tunnettu vapaaehtois­järjestö kirjoitti viestipalvelu Twitterissä, että hallituksen ja Venäjän joukkojen pommitusten alettua kymmenet tuhannet siviilit ovat ajautuneet Daraassa ”humanitaarisen katastrofin partaalle”.

Kesällä 2015 Syyrian hallituksen joukot hallitsivat enää alle viidesosaa Syyriasta, mutta tilanteeseen tuli merkittävä käänne saman vuoden syyskuussa, kun Venäjä puuttui konfliktiin. Venäjä tuki al-Assadin joukkoja, ja huhtikuussa 2019 jo yli 60 prosenttia Syyriasta oli jälleen hallinnon alaisuudessa.

Kapinalliset lähtivät monilta hallituksen takaisin valtaamilta alueilta Turkin rajalla sijaitsevaan Idlibin provinssiin, joka on yhä kapinallisten hallussa. Daraa muodostaa poikkeuksen. Suuri osa antautuneista kapinallisista jäi alueelle perheidensä kanssa.

Venäjä välitti Daraan kapinallisten ja Syyrian hallinnon välille sovun. Neuvottelujen lopputuloksena kesällä 2018 valtio sai hallintaansa suuren osan Daraasta, ja kapinalliset luovuttivat aseensa.

Venäjä värväsi antautuneita kapinallisia paikalliseen aseryhmään taistelemaan hallituksen joukkojen puolella jihadistijärjestö Isisiä vastaan.

Hääseurueen auto ajaa Abu Alisin kahvilan ohi Arihan kaupungissa kapinallisten hallitsemassa Idlibin maakunnassa 11. heinäkuuta vuonna 2021. Suuri osa kapinallisista on paennut Idlibiin sen jälkeen, kun Syyrian hallinto on vallannut alueita takaisin hallintaansa.

Vuonna 2019 julkaistiin tutkimus, jonka mukaan hallitusta vastustaneet kapinalliset suostuivat taistelemaan sen puolella moninaisista syistä. Yksi motiivi oli raha, toinen turvallisuus ja kolmas halu kostaa muille vihollisryhmille.

Venäjä maksoi entisille kapinallisille verrattain hyvää palkkaa. Samalla se suojeli monia kapinallisia, jotka joutuivat ongelmiin al-Assadin viranomaisten kanssa.

The Guardianin mukaan vahvistamattomat lähteet ovat kertoneet, että Venäjän iskujoukkoihin värväämät entiset kapinalliset ovat pysyneet erossa taisteluista ja yrittäneet edistää rauhan­neuvotteluja. Paikallisten mukaan taistelut jatkuivat tästä huolimatta.

Daraassa poliittinen väkivalta ja vastakkain­asettelu ovat olleet läsnä myös rauhan­sopimuksen jälkeen. Valtio on nimellisesti hallinnut aluetta, mutta kapinalliset ovat estäneet viranomaisia tulemasta tietyille alueille ja suojelleet niin valtion etsintä­kuuluttamia ihmisiä kuin hallitusta vastustavia mielen­osoittajiakin.

Jännitteet ovat kärjistyneet toukokuun presidentinvaaleista alkaen. Syyriaa vuodesta 2000 asti hallinnut Bashar al-Assad valittiin vaaleissa neljännelle seitsenvuotis­kaudelleen.

Daraassa monet boikotoivat vaaleja eivätkä hyväksyneet vilpillisenä pitämäänsä vaalitulosta.

Myös kansainväliset tarkkailijat ovat olleet yksimielisiä siitä, etteivät Syyrian vaalit olleet vapaat. Merkittävimmät oppositio­ehdokkaat eivät voineet asettua ehdolle, sillä he elävät maanpaossa. Lisäksi äänestys­mahdollisuus tarjoutui Syyriassa vain niille ihmisille, jotka elävät hallituksen hallitsemilla alueilla.

Hallitus on vastannut Daraan protestointiin katkaisemalla naapurustoilta teitä, veden ja sähkön. Kymmenet tuhannet ihmiset ovat tämän vuoksi jääneet vaille ruokaa ja lääkkeitä.

Syyrian presidentin Bashar al-Assadin juliste hallitsi katukuvaa al-Waerissa, Homsissa 23. toukokuuta. Al-Assad valittiin neljännelle seitsenvuotiskaudelleen 26. toukokuuta järjestetyissä vaaleissa.

Hallitusta myötäilevä al-Watan-sanomalehti kutsui Daraan tapahtumia sotilas­operaatioksi ”piilottelevia, sovittelu­sopimuksen rikkoneita terroristeja vastaan”. Hallitus ja Daraan kapinalliset ovat viime viikkoina neuvotelleet sovinnosta, mutta neuvottelut ovat kariutuneet. Perjantaina neuvottelut käynnistettiin jälleen väki­valtaisuuksien katkaisemiseksi.

Syyrialaiset ripustavat opposition lipun valtatien ylle Arihan kaupungissa kapinallisten hallitsemassa Idlibin provinssissa 25 heinäkuuta.

Tutkija Elizabeth Tsurkov Newlines Institute -ajatushautomosta sanoi The Guardianin mukaan, että levottomuuksien kärjistyminen Daraa al-Baladissa on osoitus Venäjän välittämien neuvottelujen katkeamisesta. Neuvottelujen tyrehdyttyä al-Assad pääsee ottamaan käyttöön ”ratkaisun”, jota on alusta asti kannattanut, Tsurkov arvioi.

”Jos Venäjä ei puutu asiaan ja pyri lopettamaan taisteluja ja neuvottelemaan tulitaukoa, väkivaltaisuudet johtavat vielä useampien siviilien kuolemaan ja pakolaisuuteen, sekä todennäköisesti Daraa al-Baladin täydelliseen alistamiseen hallituksen alaisuuteen.”