”Siviilit maksavat sodasta valtavaa hintaa”, sanoo Helsingin yliopiston tutkija Gutu Wayessa.

Etiopian armeijan uudet värväykset osallistuivat Addis Abeban pormestarin heille järjestämään lähtöjuhlaan 27. heinäkuuta. Pääministeri Abiy Ahmed on sanonut parlamentille, että pystyy värväämään maan armeijaan miljoonia nuoria.

Etiopiassa viime marraskuussa alkanut sisällissota ei näytä päättymisen merkkejä. Heinä- ja elokuussa kapinallisjoukkojen ja hallituksen väliset taistelut ovat levinneet Tigrayn osavaltiosta viereisiin Afariin ja Amharaan.

Taisteluita on käyty usealla rintamalla hallinnon julistamasta tulitauosta piittaamatta. Siviileitä on kuollut kymmeniä, ja kodeistaan paenneiden määrä on kasvanut pelkästään Amharassa 200 000:lla.

”Tilanne on hyvin, hyvin vakava. Siviilit maksavat sodasta valtavaa hintaa. Emme tiedä, mitä tapahtuu muutaman päivän tai viikon päästä, ellei humanitaarinen apu pääse tarvitsevien luo”, toteaa Helsingin yliopiston globaalin kehitystutkimuksen tutkija Gutu Wayessa.

Sodan kulusta ovat uutisoineet muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja The New York Times.

Etenemisten arvellaan The Economistin mukaan tähtäävän naapurivaltio Djiboutiin johtavien teiden ja rautatien haltuunottoon. Niiden kautta kulkee 95 prosenttia sisämaavaltio Etiopian kaupasta.

Etiopia on yli 110 miljoonalla asukkaallaan koko Afrikan toiseksi runsasväkisin valtio. Se oli ensimmäinen itsenäinen afrikkalaisjäsen Kansainliitossa ja YK:ssa.

Afrikan sarven mahtivaltiota ovat kuitenkin jo 1970-luvulta lähtien vaivanneet sisäiset konfliktit, joista juontaa juurensa myös nykyinen sisällissota.

Kymmenettuhannet ihmiset kerääntyivät Addis Abebassa Etiopiassa osoittamaan mieltään Abiy Ahmedin hallinnon puolesta. Mielenosoittajat kantoivat Abiy Ahmedia esittävää julistetta 22. heinäkuuta.

Gutu Wayessan mukaan kriisin ratkaiseminen rauhanomaisesti on vaikeaa, kun tiedetään taistelevien osapuolten kannat.

”He eivät tunnusta toisiaan: Etiopian hallinto ei tunnusta Tigrayn aluehallintoa, joka valittiin syyskuussa 2020. Tigrayn hallinto taas ei tunnusta keskushallintoa, koska se on ylittänyt valtakautensa ja siirsi vaaleja perustuslain vastaisesti.”

Tigrayn osavaltio oli ollut huonoissa väleissä pääministeri Abiy Ahmedin hallinnon kanssa jo pidempään. Tigrayn osavaltiossa syyskuussa järjestetyt, keskushallinnon lykkäyspäätöstä uhkaavat vaalit kärjistivät osapuolten välit lopullisesti.

Aseelliseksi konflikti yltyi marraskuun alussa, kun hallitus väitti Tigrayn kansanvapautusrintaman (Tigray People’s Liberation Front, TPLF) hyökänneen valtion sotilastukikohtaan.

Konfliktin juuret ulottuvat 1970- ja 1980-luvuille. Tuolloin TPLF taisteli kaataakseen Etiopian sotilasjuntan.

Lopulta kommunistinen juntta syrjäytettiin vuonna 1991. TPLF:stä tuli johtava puolue neljän puolueen muodostamassa koalitiossa huolimatta siitä, että tigrejä on vain 6–7 prosenttia koko Etiopian väestöstä.

Maan suurin väestöryhmä on oromot, joita on 34 prosenttia väestöstä. Toiseksi mittavin ryhmä amharat kattaa 27 prosenttia väestöstä.

TPLF:n johtama valtakoalitio ja oppositiopuolueet loivat Etiopiaan järjestelmän, jossa etniset ryhmät hallitsivat omia osavaltioitaan. TPLF:n johtaman koalition valtakaudella talous kasvoi ja maa vakautui, mutta samaan aikaan hallintoa syytettiin ihmisoikeusrikkomuksista ja poliittisen opposition hiljentämisestä.

Tyytymättömyys kasvoi viimein vuosia kestäneiksi mielenosoituksiksi. Lopulta nykyinen pääministeri Abiy Ahmed, oromo, nousi pääministeriksi huhtikuussa 2018.

”Hän pyysi myös kansalta anteeksi edellisen hallinnon kohtelua. Silloin kirjaimellisesti todettiin, että hallinto oli terrorisoinut kansaa”, Wayessa kertoo.

Abiy oli ollut itse mukana koalitiossa, minkä vuoksi TPLF odotti hänen jatkavan sen perintöä. Odotusten vastaisesti Abiy lopetti etnisten ryhmien puolueet ja siirsi tigraylaisia syrjään. Hän myös perusti uuden Vaurauspuolueen, johon TPLF ei suostunut liittymään.

”Hän halusi keskittää poliittista valtaa uudelleen perustamalla Vaurauspuolueen. Siihen tultiin jäseniksi yksilöinä, ei koalition tavoin puolueiden tai ryhmien kautta. TPLF ei suostunut liittymään.”

Uusi puolue ja järjestely herätti Wayessan mukaan myös huolta oppositiopuolueissa sekä suuressa osassa kansaa.

Etiopian pääministeri Abiy Ahmed pääkaupunki Addis Abebassa kesäkuussa 2021.

Uudistukset nähtiin pyrkimyksenä tehdä Etiopiasta liberaalimpi ja demokraattisempi maa. Poliittisia vankeja vapautettiin Wayessan mukaan kymmeniätuhansia, ja aiemmin kiellettyjä tai karkotettuja poliittisia ryhmiä, aktivisteja ja medioita toivotettiin tervetulleiksi.

Abiy myös solmi rauhan naapurimaa Eritrean kanssa, mikä yhdessä demokratisointipyrkimysten kanssa toi hänelle Nobelin rauhanpalkinnon lokakuussa 2019.

Huolimatta siitä, että Abiy luopui mediasensuurista ja laillisti oppositioryhmät, monet puolueet sekä jotkut poliitikot hallinnosta itsestään syyttivät pääministeriä yrityksestä keskittää valtaa ja tuhota vuoden 1995 perustuslaissa luotu Etiopian liittovaltiojärjestelmä.

Abiyn demokratisoinnin nimissä tekemät toimet myös nostivat esteitä sen tieltä, että jo pidempään maassa kypsyneet tyytymättömyydet pääsivät purkautumaan.

Lopulta pääministeri päätyi vastaamaan soraääniin edellisten hallintojen tavoin: hän vangitsi vastustajiaan, antoi poliisin kohdella mielenosoittajia brutaalisti ja painosti maan mediaa.

”Se oli dramaattinen käänne. Luulimme, että maa todella on matkalla demokraattisemmaksi”, Wayessa sanoo.

Hallinnon linjan muuttumisen jälkeen ilmoitus vaalien lykkäämisestä keräsi paljon kritiikkiä. Siirtoa epäiltiin poliittiseksi, vaikka se perusteltiin koronaviruspandemialla.

Wayessan mukaan Abiyn hallitus oli ensin torjunut useiden muiden puolueiden pyyntöjä siirtää vaaleja esimerkiksi eri puolilla maata tapahtuvien levottomuuksien vuoksi.

”Siirtämiseen oltiin monissa puolueita valmiita mutta ei Vaurauspuolueen yksinvaltaisella päätöksellä. Siitä oltaisiin haluttu sopia yhteisymmärryksessä”, Wayessa toteaa.

Abiyn hallintoa uhmanneelta ja vaalit pitäneeltä Tigrayn osavaltiolta leikattiin ensin rahoitus. Väitettyjen tukikohtiin hyökkäämisten jälkeen 4. marraskuuta syttyi aseellinen konflikti.

Vain runsaan kolmen viikon jälkeen Etiopian armeija julisti voittaneensa Tigrayn puolustusrintaman. Se sai haltuunsa muun muassa osavaltion pääkaupungin Mekellen. TPLF vannoi kuitenkin jatkavansa taistelua.

Kesäkuussa asetelma kuitenkin kääntyi. Tigrayn joukot saivat Etiopian armeijasta yliotteen ja Mekellen takaisin haltuunsa.

Mekellessä juhlittiin osavaltion pääkaupungin saamista takaisin tigrejen valtaan 29. kesäkuuta.

Tässä vaiheessa kyseessä ei ollut enää pelkkä TPLF, vaan mukana oli myös paljon puolueen ja sen joukkojen ulkopuolelta tulleita.

Taistelukentältä raportoinut The New York Times pitää olennaisena syynä Tigrayn onnistuneeseen vastaiskuun asukkaiden yhdistymistä yhteistä vihollista vastaan. Osavaltiossa kaikki eivät olleet tyytyväisiä TPLF:ään, mutta kaikki tuntuivat olevan yhtä mieltä Etiopian armeijan pahuudesta.

Armeijan tekemät ryöstöt, raiskaukset ja siviilien joukkomurhat yhdistivät Tigrayn. Osavaltion puolustusjoukkoihin liittyi tuhansia vapaaehtoisia. YK on todennut, että molemmat osapuolet ovat syyllistyneet julmuuksiin. Etiopian armeijan arvellaan kuitenkin tehneen rikoksia enemmän.

Muualta Etiopiasta löytyy vapaaehtoisia myös Abiyn hallinnon riveihin, ainakin pääministerin itsensä mukaan.

”Hän sanoi parlamentille, että voi mobilisoida miljoonia nuoria. Jotkut lähetetään etulinjoihin todella vähällä koulutuksella, mikä on huolestuttavaa”, Wayessa sanoo.

Neuvotteluihin hallinto ei ole vielä ilmaissut halukkuutta. Se luokittelee TPLF:n vielä terroristijärjestöksi.

Tigrayn joukkoja johtava Gen Tsadkan Gebretensae sanoi BBC:lle, että taistelut viereisissä osavaltioissa tähtäävät hallinnon sulun päättämiseen. Lisäksi vaaditaan tigraylaisten vainon lopettamista, poliittisten vankien vapauttamista ja dialogia alueen tulevaisuudesta.

Esimerkiksi The New York Times kertoi viime viikolla hallinnon epävirallisen sulun katkoneen liikennettä tärkeimmällä Tigrayhin johtavalla tiellä. Hallinnon on kerrottu myös esimerkiksi tarkastuspisteiden ja lentojen rajoittamisen avulla estäneen humanitaarisen avun pääsyä alueelle.

Pinottuja ruoka-avustussäkkejä Tsehayen alakoululla, Shiren kaupungissa Tigrayssa maaliskuussa 2021. Koulusta tehtiin väliaikaissuoja konfliktin vuoksi kodeistaan paenneille.

Hallinto on kiistänyt väitteet suluistaan ja esittänyt omia syytöksiään. Sen mukaan avustustyöntekijät suosivat ja jopa aseistavat tigraylaisjoukkoja. Lisäksi hallinnon on myös kerrottu määränneen Lääkärit ilman rajoja (MSF)- ja Norwegian Refugee Council (NRC) -järjestöjä keskeyttämään avustusoperaationsa maassa.

Keskiviikkona Etiopian hallitus kertoi AFP:n mukaan kolmen kuukauden keskeytysmääräyksen johtuvan järjestöjen levittämästä väärästä tiedosta ja puuttuvista työluvista.

YK:n mukaan Tigrayssa on avun tarpeessa yli viisi miljoonaa ihmistä. Hallinto ei tarkentanut väitettään. AFP nostaa uutisessaan esille NRC:n johtajan sanoneen Twitterissä, että apua estetään. MSF:n julkaisuissa taas tuomittiin maaliskuussa sotilaiden tekemä, ainakin neljän miehen teloitus ilman oikeudenkäyntiä.

Tutkija Gutu Wayessa painottaa, että konfliktia ja etenkin sen ratkaisua ajatellessa huomioon pitää ottaa koko Etiopia ja sen monet eri ryhmät.

”Kyse ei ole vain Tigrayn puolustusvoimista ja Etiopian hallinnosta, vaan konfliktin poliittisiin juuriin pitäisi puuttua.”

Wayessa muistuttaa, että levottomuuksia on myös muualla maassa. Esimerkiksi Oromiassa Oromo Liberation Army -ryhmä on taistellut Etiopian hallinnon joukkoja vastaan yli kaksi vuotta, Benishangul-Gumuzin osavaltiossa on toistuvasti iskuja ja Somalin ja Afarin osavaltiot ovat konfliktissa keskenään.

”Mahdollisissa rauhanneuvotteluissa pitäisi olla mukana kaikki poliittiset ryhmät”, Wayessa sanoo.