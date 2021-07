Saif Gaddafi sanoo The New York Timesin haastattelussa, että hänen vuonna 2015 saamansa kuolemantuomio ”voidaan hoitaa neuvotteluilla”.

Saif al-Islam Gaddafi on yksi Muammar Gaddafin seitsemästä pojasta. Kuvassa Saif Gaddafi vuonna 2011 sen jälkeen, kun kapinalliset pidättivät hänet.

Libyan vuonna 2011 surmatun diktaattorin, Muammar Gaddafin poika Saif al-Islam Gaddafi aikoo asettua ehdolle Libyan presidentin­vaaleissa.

Vaalit on määrä pitää ensi joulukuussa. Gaddafi kertoo aikeistaan toimittaja Robert F. Worthin haastattelussa yhdysvaltalaislehti The New York Timesissa.

Haastattelu on tehty toukokuussa huvilassa Zintanin kaupungissa Länsi-Libyassa. Gaddafi on piileskellyt Zintanissa sen jälkeen, kun paikalliset kapinalliset pidättivät hänet Libyan vallankumousvuonna 2011.

Ensimmäiset kolme vuotta Gaddafi kertoo olleensa kapinallisryhmän vankina zintanilaisessa kellarissa. Hänestä ei vuosiin kuultu mitään ja hänen kuolemaansa alettiin pitää varmana.

todellisuudessa Gaddafi on pysytellyt vuodesta 2014 lähtien entisten vangitsijoidensa vapaaehtoisena vieraana Zintanissa.

Hänen liikkumistaan rajoittavat kansain­välisen rikos­tuomio­istuimen syytteet ja hänelle Tripolissa vuonna 2015 langetettu kuoleman­tuomio.

Haastattelussa Gaddafi sanoo uskovansa, että kuolemantuomio ”voidaan hoitaa neuvotteluilla, jos libyalaisten enemmistö valitsee minut johtajakseen”.

Julkisuudessa Gaddafia ei ole nähty. Nyt julkaistu haastattelu on ensimmäinen, jonka hän on antanut kymmeneen vuoteen. Julkisuuteen diktaattorin entinen suosikkipoika aikoo palata varovasti.

”Olen ollut erossa Libyan kansasta kymmenen vuotta. Paluu on tehtävä hitaasti, hyvin hitaasti, vähän kuten striptease-tanssija.”

” Isänsä hallinnon hirmutekoja Gaddafi ei haastattelussa suostu pahoittelemaan.

Saif Gaddafi osallistui oikeudenkäyntiin Zintanissa vuonna 2014.

Saif al-Islam Gaddafi opiskeli Lontoossa ja tuli tunnetuksi maailmalla playboy-tyyppisestä elämäntyylistään ja kahden lemmikki­tiikerin kuljettelusta mukanaan.

2000-luvun alussa hän nousi isänsä suosikiksi. Hän käytti jatkuvasti puheenvuoroja demokratian ja ihmis­oikeuksien puolesta.

Saifin televisiopuhe Libyan kansannousun alkaessa helmikuussa vuonna 2011 oli kapinallisille pettymys. Nuori Gaddafi ei kertonut odotettua viestiä isänsä väistymisestä vaan sanoi ”verijokien virtaavan” ja tuhansien kuolevan, ellei kapinointi lopu.

Nyt julkaistussa haastattelussa Gaddafi korostaa tv-puheen olleen ennustus eikä uhkaus. Hänen mukaansa diktaattorin syrjäyttäminen johti Libyan hajoamiseen, koska maa on ennen kaikkea heimo­yhteiskunta.

Isänsä hallinnon hirmutekoja Gaddafi ei haastattelussa suostu pahoittelemaan, vaan pitää esimerkiksi joukoittain diktatuurin aikana murhattuja vankeja ”islamisti­terroristeina”.

Libyan hajoamisen pääsyyllisenä Gaddafi pitää Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa. Ranskan presidenttinä vuosina 2007–2012 toiminut Nicolas Sarkozy on hänen listallaan hyvä syyllinen numero kaksi.

Gaddafin pojan paluuta politiikkaan uumoiltiin ensi kerran jo kolme vuotta sitten. Hänen mahdollisuuksiaan voittaa vaalit pidetään hyvinä kansan sota­väsymyksen vuoksi. Hänen varteen­otettavimmaksi vastustajakseen ensi joulukuun vaaleissa on nousemassa misratalainen poliitikko Fathi Bashagha, 58, jolla on tiettävästi Länsi-Libyaa hallussa pitävän Khalifa Haftarin tuki.

Venäjä on tukenut Haftaria, mutta presidentti Vladimir Putinin hallinnolla on luultavasti suuri kiusaus tukea Saif Gaddafia. Muammar Gaddafin kaatuminen ja kuolema olivat Putinille suorastaan henkilö­kohtainen loukkaus.

Libyan taisteluihin on Venäjän lisäksi sotkeentunut Turkki, joka on tukenut Tripolin hallitusta.

Hallituksella ei ainakaan toistaiseksi ole varsinaista kansan­suosikkia ehdolle asetettavaksi. Nykyinen pää­ministeri Abdul Hamid Dbeibeh on rikas liike­mies, jonka on vaikea haalia kannatusta kansan pitäessä taisteluiden tauottua korruptiota maan pahimpana ongelmana.

Muammar Gaddafilla oli seitsemän poikaa, joista kolme on kuollut taisteluissa. Saif Gaddafi menetti oikean peukalonsa ja etusormensa omien sanojensa mukaan Naton pommituksissa Kaakkois-Libyassa vuonna 2011.

Diktaattori Gaddafin leski Safia ja tytär Ayesha sekä pojat Hannibal ja Muhammed ovat saanet turva­paikan Omanista. Nigeriin paennut Saadi Gaddafi luovutettiin Libyaan, vapautettiin murha­syytteestä vuonna 2018, mutta istuu tiettävästi edelleen vangittuna Tripolissa.

