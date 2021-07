Saksalaislehden mukaan erilaisten ryhmien kanavilla oli pian tulvien iskemisen jälkeen kehotuksia matkustaa katastrofi­alueelle. Ryhmät ovat perustelleet tätä sillä, että valtion viranomaiset eivät hoida tehtäviään ja auta paikallisia, joten asiat on otettava omiin käsiin.

Tiistaina 20. heinäkuuta länsisaksalaisen Koblenzin kaupungin poliisi kirjoitti viesti­palvelu Twitteriin varoituksen valeuutisista.

”Varo valeuutisia! Olemme edelleen paikalla kaikilla katastrofialueen paikkakunnilla päivin ja öin, ja ihmisten käytettävissä siellä.”

Syynä olivat kuulutukset, joita Ahrweilerin alueella pyörineestä erikoisesta autosta oli kuulutettu. Kuulutusten mukaan poliisi- ja pelastus­työntekijöiden määrää aiotaan vähentää alueella.

Auton teippaukset muistuttivat hieman saksalaisia poliisiautoja, mutta tarkkaan katsottuna autossa lukee Polizein sijasta Peace (rauha) ja Friedensfahrzeug (rauhan­kulkuneuvo).

Poliisiautolta näyttävät ”rauhankulkuneuvo” kuvattuna Münchenissä koronatoimien vastaisessa mielenosoituksessa 19. joulukuuta 2020.

Sen jälkeen, kun Saksan länsiosissa koettiin heinäkuun puolivälissä tuhoisia tulvia, viranomaiset ja mediat ovat raportoineet katastrofi­alueelle saapuneista äärioikeistolaisista, koronatoimia vastustavista, uusnatseista ja salaliitto­teoreetikoista.

Koronarokotusten ja -toimien vastustajat tunnetaan Saksassa nimellä Querdenker.

Yksi Querdenkereihin linkittyvä ryhmä valtasi Ahrweilerissa koulurakennuksen, jonne se perusti ruokaa, vettä ja lahjoituksia jakavan avustus­keskuksen. Ryhmä on kiistänyt yhteyden Querdenkereihin.

Lisäksi ryhmä halusi perustaa paikalle perhe­keskuksen psykologisen avun tarjoamiseksi, mutta paikallisen SWR-uutiskanavan mukaan osavaltion perhe­ministeriö kielsi hankkeen.

”Querdenkerin yritykset levittää ideologiaa avunantamisen varjolla eivät auta kriisissä. Ihmiset, jotka vastustavat terveys­turvallisuus­toimia pandemiassa ja yrittävät ottaa lasten psyykkisen ja psykologisen hoitamisessa virallisen roolin, oli pysäytettävä välittömästi”, todetaan ministeriön SWR:lle lähettämässä viestissä.

Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan erilaisten ryhmien kanavilla oli pian tulvien iskemisen jälkeen kehotuksia matkustaa katastrofi­alueelle.

Ryhmät ovat perustelleet tätä sillä, että valtion viranomaiset eivät hoida tehtäviään ja auta paikallisia, joten asiat on otettava omiin käsiin.

Aitoa apua jaetaan, mutta samalla tilannetta on käytetty hyväksi disinformaation, eli tahallisesti harhaan­johtavan tiedon levittämiseen.

Monet salaliittoteorioiden tunnetut kasvot Saksassa ovat sosiaalisen median tileillään pitäneet yllä ajatusta viranomaisten toimettomuudesta tulva-alueella. Osa on myös ollut itse alueella kuvaamassa videoita nettiin.

Suuttumusta ovat aiheuttaneet koronarokotus­bussit. Koronaviruksen pelätään leviävän tulva-alueella, minkä takia viranomaiset ovat tehostaneet rokottautumista järjestämällä rokotus­busseja alueelle.

Koronarokotuksia on annettu busseissa tulva-alueella. Kuva Ahrweilerista 20. heinäkuuta.

Rauhanauton lisäksi alueella on liikkunut useita ajoneuvoja, jotka muistuttavat Saksan puolustus­voimien käyttämiä kulkuneuvoja. Eron puolustus­voimien oikeisiin autoihin on voinut tunnistaa vain rekisteri­kilvestä.

Lisäksi alueella on liikkunut puolustusvoimien asuihin pukeutuneita ihmisiä. Die Weltin mukaan taustalla on veteraani­järjestö, jonka edustaja on kuitenkin tuttu näky koronatoimia vastustavista mielen­osoituksista. Myös veteraani­järjestö on pitänyt majaa koululla.

Ryhmien läsnäolo on äitynyt myös yhteenotoiksi, kertoo Die Welt. Viime lauantaina kerrottiin, että pelastustyön­tekijöitä kohtaan oli hyökätty solvaamalla ja roskia heittelemällä.

Viranomaisten mukaan tapauksiin on osallistunut Querdenker-ryhmän jäseniä, tulvien uhreina esiintyviä maailman­loppuun ja katastrofeihin valmistautuvia survivalisteja, sekä joitain turhautuneita tulvien todellisia uhreja. Liittovaltion hallitus on tuominnut hyökkäykset.

Die Süddeustche Zeitungin mukaan turvallisuus­viranomaiset ovat havainneet, että Querdenker on alkanut siirtyä uusiin teemoihin. Saksan kotimaan tiedustelu­virasto, viralliselta nimeltään liitto­valtion perustus­lakisuoja­virasto, arvioi, että ryhmän tavoitteena on romahduttaa valtio, ja koronaviruksesta väärän tiedon levittäminen on ollut vain yksi keino siihen.

Querdenker on järjestänyt lukuisia mielenilmauksia koronavirustoimia ja -rokotuksia vastaan useissa kaupungeissa Saksassa. Kuva Kielistä 15. toukokuuta.

Torstaina saksalaismedioissa uutisoitiin, että poliisin mukaan Querdenker-ryhmä oli lähtenyt Ahrweilerissa vallatusta koulusta.

Kaupunki oli kehottanut ryhmää poistumaan koulusta, joka viranomaisten mukaan on turvallisuus­riski tulvien jäljiltä. Lisäksi ryhmä oli hoitanut perhe­keskuksessa lapsia ilman lupaa.

Poliisi ja Saksan kotimaan tiedustelu­virasto ovat tarkkailleet Querdenker-ryhmän toimia tulva-alueella alusta alkaen, kertoi Koblenzin poliisin edustaja Jürgen Süs Der Spiegelin mukaan.

”Avuntarjoamisen varjolla on levitetty salaliitto­teorioita ja pyritty musta­maalaamaan poliisin ja pelastustyön toimia. Querdenker-ryhmän poistuttua koululta aiomme kuitenkin jatkaa yhä heidän toimiensa seuraamista”, Süs kertoi.

Koulun lähelle on pistetty lappu, jossa viitoitetaan koululla sijaitsevasta ”ensiapukeskuksesta”.

Querdenker-ryhmän keskeinen toimija on lääkäri Bodo Schiffmann, joka aloitti rahankeräyksen tulva-alueiden hyväksi. Keräys on tuottanut satoja tuhansia euroja. Mediatietojen mukaan on kuitenkin epäselvää, mihin rahoja on käytetty.

Perjantaina Der Spiegel kertoi liittovaltion poliisin raporteista, joista selviää aiemmin julkaisemattomia tietoja Querdenkerin toiminnasta tulva-alueella.

Raporteissa kerrottiin muun muassa, että Querdenker-ryhmä oli tarjonnut Schuldin kylälle 600 000 euron hätäavustusta jaettavaksi paikallisille ”korona­denialisteille ja maskeista kieltäytyjille”.

Kylä kieltäytyi, mikä aiheutti Der Spiegelin mukaan ”paskamyrskyn” sosiaalisessa mediassa.

Liittokansleri Angela Merkel tapasi pelastustyöntekijöitä Schuldissa 18. heinäkuuta.

Tulvien takia Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioissa kuoli ainakin 181 ihmistä ja loukkaantui satoja.